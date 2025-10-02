Почему прививку от рака все еще не изобрели? Это вообще реально? Какие эффективные онковакцины уже есть в России и в мире?

Начнем с важнейшего и разберемся в терминах! Что из себя представляют онковакцины

Как правило, когда мы говорим о любой вакцине, в классическом понимании, то имеем в виду препарат, в котором содержится определенный ослабленный агент (кусок бактерии, «огрызок» вируса, белковая конструкция). Эта субстанция вводится в организм человека для того, чтобы научить иммунную систему работать с агентом — тогда в дальнейшем заболевание (если оно случится) пройдет в максимально легкой форме. Это принцип работы профилактической вакцины.

Онковакцины сегодня только терапевтические. С их помощью мы не предупреждаем еще не наступившие, а лечим уже имеющиеся заболевания.

Как действуют онковакцины

Задача любого средства, как для профилактики, так и для лечения (самыми простыми словами) — показать иммунитету что-то, что нам хочется убрать из организма, научить ее распознавать врага (будь то вирус или опухоль) и заставить систему его атаковать.

В случае с онкопрепаратом мы пытаемся показать опухолевые антигены («части» ДНК опухоли, новые белки, которые появились из-за раковой мутации). Если нам это удается, то когда иммунитет сталкивается с этими антигенами уже в реальной жизни, возникает иммунный ответ — специализированные клетки-защитники узнают и уничтожают опухоль. Механизм был открыт давно, но возникает много технических проблем на пути создания разных подтипов препарата (да, увы, массово применяемой единой формулы ни в России, ни в мире пока нет).

Какие средства применяются сегодня в России

Есть несколько разработок на разных платформах, в основном они проходят доклинические испытания, начальные клинические исследования на пациентах. Известнее всего персонализированная мРНК-вакцина, которая создана в центре Гамалеи (заявлено, что сначала она будет применяться для лечения меланомы), онколитическая вакцина «ЭнтероМикс» от НМИЦ радиологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. Энгельгардта (ее проверяют на борьбу со всеми видами онкозаболеваний, кроме лейкозов, лимфом и миеломы), дендритно-клеточные вакцины, которые разрабатываются на базе научных институтов. В Петербурге пионеры — НМИЦ имени Н.Н.Петрова (продукт их производства показывает эффект при глиобластоме, саркоме, меланоме, колоректальном раке, раке почки и предстательной железы).