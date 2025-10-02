Почему прививку от рака все еще не изобрели? Это вообще реально? Какие эффективные онковакцины уже есть в России и в мире?

Радостно: есть вакцины для онкотерапии! С надеждой: чисто теоретически (надо понимать, что это суперчеллендж для науки!) не исключено появление превент-формул! Чем отличаются применяющиеся сегодня мРНК-, онколитические и дендритно-клеточные препараты (последние создают в Петербурге!) и в чем проблемы с изобретением универсальных лечебных средств — спросили у Полины Шило, онколога-химиотерапевта, исполнительного директора Высшей школы онкологии и эксперта Медицинского совета фонда «Не напрасно».
Начнем с важнейшего и разберемся в терминах! Что из себя представляют онковакцины
Как правило, когда мы говорим о любой вакцине, в классическом понимании, то имеем в виду препарат, в котором содержится определенный ослабленный агент (кусок бактерии, «огрызок» вируса, белковая конструкция). Эта субстанция вводится в организм человека для того, чтобы научить иммунную систему работать с агентом — тогда в дальнейшем заболевание (если оно случится) пройдет в максимально легкой форме. Это принцип работы профилактической вакцины.
Онковакцины сегодня только терапевтические. С их помощью мы не предупреждаем еще не наступившие, а лечим уже имеющиеся заболевания.
Как действуют онковакцины
Задача любого средства, как для профилактики, так и для лечения (самыми простыми словами) — показать иммунитету что-то, что нам хочется убрать из организма, научить ее распознавать врага (будь то вирус или опухоль) и заставить систему его атаковать.
В случае с онкопрепаратом мы пытаемся показать опухолевые антигены («части» ДНК опухоли, новые белки, которые появились из-за раковой мутации). Если нам это удается, то когда иммунитет сталкивается с этими антигенами уже в реальной жизни, возникает иммунный ответ — специализированные клетки-защитники узнают и уничтожают опухоль. Механизм был открыт давно, но возникает много технических проблем на пути создания разных подтипов препарата (да, увы, массово применяемой единой формулы ни в России, ни в мире пока нет).
Какие средства применяются сегодня в России
Есть несколько разработок на разных платформах, в основном они проходят доклинические испытания, начальные клинические исследования на пациентах. Известнее всего персонализированная мРНК-вакцина, которая создана в центре Гамалеи (заявлено, что сначала она будет применяться для лечения меланомы), онколитическая вакцина «ЭнтероМикс» от НМИЦ радиологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. Энгельгардта (ее проверяют на борьбу со всеми видами онкозаболеваний, кроме лейкозов, лимфом и миеломы), дендритно-клеточные вакцины, которые разрабатываются на базе научных институтов. В Петербурге пионеры — НМИЦ имени Н.Н.Петрова (продукт их производства показывает эффект при глиобластоме, саркоме, меланоме, колоректальном раке, раке почки и предстательной железы).
Разберем по порядку. Как работает мРНК-вакцина
Дисклеймер: сейчас будут значительные упрощения. Средства на основании мРНК могут быть персонализированными или, что называется, off-the-shelf, универсальными. Что они делают? Они доставляют в матричную РНК (главную единицу, которая содержит информацию о структуре белков) инструкцию о том, что нужно синтезировать один или несколько опухолевых антигенов, то есть, грубо говоря, вызывать иммунный ответ в организме.
В идеале, после введения препарат заставляет клетку произвести кусок опухолевого антигена, тренирует иммунную систему узнавать эти белки и атаковать те клетки, на которых эти белки нанизаны. Все как в классическом механизме действия вакцин, который мы обсудили ранее. В чем здесь проблема? А в том, что мощный иммунный ответ мы пока так не научились вызывать, хотя «мРНК-концепции» лечения рака уже около 30 лет.
В чем принцип онколитической вакцины
Главный момент в том, что здесь мы вводим в организм живые или ослабленные вирусы, которые могут избирательно реплицироваться в опухолевых клетках, разрушать их, одновременно запускать местный иммунный ответ (очень сильный!) и «указывать пальцем» иммунной системе на опухолевые антигены. Звучит классно, но пока разработки применяются в отдельных кейсах и не дают эффект сверкающего лечебного вау повсеместно.
Про дендритно-клеточные препараты
Формула такая: берем иммунные клетки пациента, и дальше в лаборатории, условно, в пробирке, учим эти иммунные клетки распознавать опухолевые антигены. Это более таргетный и персонализированный подход, но он (и это ключевая проблема) очень сложный и дорогой. Требуется сумасшедшая аппаратура, затратное циклопроизводство под одного пациента. И это ситуация, в которой мы просто не можем произвести универсальное средство, а делаем клеточный продукт строго под каждого человека.
Есть ли что-то универсальное
В мире есть терапевтическое средство Sipuleucel-T (оно же APC8015 или Provenge), которое используется для терапии метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Оно может продлить жизнь у пациентов, у которых нет других лечебных опций. Еще есть достаточно результативный онколитический препарат T-VEC для лечения меланомы. Это самые яркие примеры.
Остальные разработки по онколитическим и мРНК-вакцинам, по персонализированным подходам применяются в экспериментальном режиме.
И все-таки: появятся ли когда-нибудь прививки от рака
Мы никогда не говорим «это нереально», мы говорим «это очень трудно». В чем сложности с изобретением профилактической вакцины от рака? Если коротко, то рак — это не одна болезнь с универсальными характеристиками и со специфическим понятным, постоянным антигеном. Опухоли всегда разные в силу своей биологии и в силу особенностей анатомии каждого человека. И поэтому сделать один антиген, чтобы можно было просто внутривенно ввести его любому человеку и профилактировать тем самым развитие онкологического заболевания, не получится.
Но! Есть случаи, когда превентивные средства все-таки срабатывают. Например, если причина развития опухоли — это вирус. Допустим, против опасных штаммов вируса папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки, есть профилактическая вакцина от ВПЧ, которая предотвращает больше 90% случаев заболевания.
Однако есть злокачественные опухоли возникают из собственных клеток с накопившимися мутациями, то профилактически обезвредить все все возможные «коды» заболевания пока что технически невозможно и не очень безопасно.
Вопросы безопасности
Если мы начнем обучать иммунную систему тому, чтобы работать с большим пулом новых антигенов, то можем немного «переборщить», и организм станет атаковать собственные здоровые клетки.
Потому универсальная превент-вакцина против всех или большинства типов рака крайне маловероятна и с биологической точки зрения, и с точки зрения практической, и с точки зрения безопасности в обозримом будущем. Но никогда не говорим «никогда».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)