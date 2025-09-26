Главное, что обязательно знать о бешенстве! Оно смертельно опасно? Что делать при укусе дикого животного? А котят с улицы забирать домой можно?

Что такое бешенство и стоит ли его бояться?

Бешенство — острое зоонозное инфекционное заболевание млекопитающих и человека, вызываемое вирусом Rabies virus. Оно относится к группе особо опасных инфекций.

Болезнь регистрируется практически повсеместно, кроме Японии, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии и Антарктиды. По данным ВОЗ в мире ежегодно от нее умирают от 30 до 70 тысяч человек (в основном в Южно-Азиатском регионе). В России в 2024-м случаев заболевания среди людей не зарегистрировано по данным Роспотребнадзора, а по сведениям Россельхознадзора было зафиксировано 533 случая бешенства среди животных (237 — у диких, 296 — у домашних).

И у человека, и у зверей при заболевании развивается полиэнцефалит — необратимое поражение нервных клеток коры и других участков головного мозга. Вирус также затрагивает и другие органы, прежде всего — слюнные железы (именно поэтому высоко содержание патогена в слюне больных животных).

Стоит ли бояться бешенства? Однозначно стоит. При развитии даже начальных симптомов поражения нервной системы неизбежен летальный исход. При развитии клинических проявлений — это заболевание со 100% смертностью.

Где и от кого можно заразиться?

Переносчиками могут быть все млекопитающие, но чаще всего это собаки, кошки, лисы, волки, еноты, ежи, грызуны (крысы и мыши), летучие мыши. Сельскохозяйственные животные (коровы, лошади, козы и т. д.) инфицируются, но реже.

Как происходит заражение? Для этого необходим непосредственный контакт со слюной уже больного или находящегося в инкубационном периоде животного. Вирус проникает в организм при нарушении целостности кожных покровов вследствие укуса. Возможен и другой механизм — «ослюнение», при котором заражение происходит при попадании слюны на поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, ранки).