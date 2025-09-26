Главное, что обязательно знать о бешенстве! Оно смертельно опасно? Что делать при укусе дикого животного? А котят с улицы забирать домой можно?

Благостная погода располагает к лесным прогулкам, во время которых лучше наслаждаться природой, но не сталкиваться с дикими животными — для осени характерен подъем заболеваемости бешенством среди них (растет новая, еще не привитая популяция), а с этим вирусом контактировать очень опасно! Без паники, в Петербурге и Ленинградской области все под контролем (летом меры даже были усилены из-за вспышек в Псковской области), но расслабляться не стоит. Чем человеку грозит укус зараженного зверя и что (срочно) нужно предпринять после него — объяснил Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Что такое бешенство и стоит ли его бояться?
Бешенство — острое зоонозное инфекционное заболевание млекопитающих и человека, вызываемое вирусом Rabies virus. Оно относится к группе особо опасных инфекций.
Болезнь регистрируется практически повсеместно, кроме Японии, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии и Антарктиды. По данным ВОЗ в мире ежегодно от нее умирают от 30 до 70 тысяч человек (в основном в Южно-Азиатском регионе). В России в 2024-м случаев заболевания среди людей не зарегистрировано по данным Роспотребнадзора, а по сведениям Россельхознадзора было зафиксировано 533 случая бешенства среди животных (237 — у диких, 296 — у домашних).
И у человека, и у зверей при заболевании развивается полиэнцефалит — необратимое поражение нервных клеток коры и других участков головного мозга. Вирус также затрагивает и другие органы, прежде всего — слюнные железы (именно поэтому высоко содержание патогена в слюне больных животных).
Стоит ли бояться бешенства? Однозначно стоит. При развитии даже начальных симптомов поражения нервной системы неизбежен летальный исход. При развитии клинических проявлений — это заболевание со 100% смертностью.
Где и от кого можно заразиться?
Переносчиками могут быть все млекопитающие, но чаще всего это собаки, кошки, лисы, волки, еноты, ежи, грызуны (крысы и мыши), летучие мыши. Сельскохозяйственные животные (коровы, лошади, козы и т. д.) инфицируются, но реже.
Как происходит заражение? Для этого необходим непосредственный контакт со слюной уже больного или находящегося в инкубационном периоде животного. Вирус проникает в организм при нарушении целостности кожных покровов вследствие укуса. Возможен и другой механизм — «ослюнение», при котором заражение происходит при попадании слюны на поврежденные участки кожи (царапины, ссадины, ранки).
Что делать, если зараженный зверь укусил человека или его питомца?
Сначала нужно промыть рану перекисью водорода или водой, обработать любым антисептическим средством (в крайнем случае — мыльным раствором), забинтовать или наложить асептическую повязку. И срочно обратиться за медицинской помощью! Все остальные мероприятия проходят по назначениям и под контролем врача.
Крайне желательно предоставить в больницу само животное, с которым произошел контакт (или данные о его вакцинации от бешенства). Это возможно, только если это зверь «знакомый», домашний — тогда при укусе следует взять контакты его владельца. Но если это обитатель леса или безнадзорное существо, такой возможности, как правило, нет.
Хозяин животного, подозреваемого в заражении, должен в течение 12 часов предоставить своего питомца для осмотра в Государственную ветслужбу и обеспечить его дальнейшее изолированное содержание в течение 10 дней до повторного ветеринарного осмотра. Если за это время питомец погибнет, владелец обязан сообщить об этом в Госветслужбу. Ветнадзор проведет ряд лабораторных исследований и на их основании, при подтверждении диагноза, может быть принято решение о наложении карантина на район.
Какие симптомы выдают болезнь?
Есть две формы бешенства: буйное и паралитическое.
В первом случае тревожными сигналами являются:
- водобоязнь и фобия свежего воздуха;
- проблемы с координацией движений;
- галлюцинации;
- крайне возбужденное, гиперактивное состояние.
Во второй ситуации процесс протекает медленнее и незаметнее, но его может выдать жалоба на постепенное одеревенение и паралич мышц, распространяющийся от места укуса.
Нельзя экспериментировать и ждать появления симптомов, обращаться к врачу нужно сразу! А если ваш знакомый ведет себя странно, и вы узнаете, что ранее его укусил зверь, то срочно примите меры по получению им медицинской помощи.
Что входит в лечение?
Напомним, что излечение возможно только в инкубационном периоде (до развития симптомов). Если у человека появились даже самые минимальные признаки поражения центральной нервной системы, то летальный исход, к сожалению, неотвратим. Специфического лечения нет, а симптоматическое и патогенетическое — при развившейся болезни эффекта не имеет. Основными причинами смерти при бешенстве являются необращение (или позднее обращение) за медицинской помощью и отказ от вакцинации.
Постконтактная вакцинация в инкубационном периоде — единственный способ терапии и спасения жизни. Современная схема выглядит так:
первая прививка — в день обращения (иногда по назначению врача дополнительно к вакцине вводится антирабический иммуноглобулин), затем — 3-й день — 7-й день — 14-й день — 30-й день — 90-й день
При получении информации, что укусившее животное не инфицировано, вакцинация прекращается. Но если такое подтверждение получить невозможно, вакцинация проводится по полной схеме.
Доконтактная схема вакцинации разработана для ограниченного круга людей из группы высокого риска инфицирования: ветеринаров, патологоанатомов, ловцов животных, путешественников в эндемичные по бешенству регионы мира etc.
Как защитить питомца?
Своих любимцев (особенно выезжающих с вами за город, на дачу) нужно обязательно ежегодно вакцинировать от бешенства. Прививки проводятся бесплатно. Дефицита в препаратах нет — на фоне сокращения импорта российские производители увеличили производство ветеринарных вакцин (по итогам первого квартала 2025 года в России произведено 345,2 тысяч).
Кроме того, следует соблюдать следующие правила:
- Если берете домашнее животное из приюта, у заводчика, у друга, кошка которого родила котят, то необходимо попросить ветеринарный паспорт или отправиться в клинику, пройти все обследования и сделать его.
- Не подбирайте на улице, в лесу или в других местах диких и безнадзорных пушистиков. Если это случилось — в кратчайший срок покажите животное ветеринару и сделайте все необходимые прививки.
- Не вступайте в близкий контакт даже с самыми милыми белочками в лесу и щенками без хозяев — на улице. Не кормите с рук, не гладьте. И не позволяйте это делать детям!
- Не выгоняйте животное, покусавшее или оцарапавшее человека, — если есть возможность, то необходимо передать его под контроль специалистов Ветнадзора, чтобы за ним было установлено десятидневное наблюдение.
- (Актуально для фермеров и администраторов сельхозпроизводств) Нельзя осуществлять забой и утилизацию павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования.
Петербуржцы могут привить животных от бешенства и видовых инфекций в ветеринарных клиниках и в структурных подразделениях ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция».
