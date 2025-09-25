Что такое йоговское дыхание и как с его помощью ощутимо успокоиться, перезагрузить мозг, укрепить диафрагму, легкие и даже сердце?

Контроль за дыханием (пранаяма)

Практика Пранаямы означает контроль над внутренней пранической энергией, или дыханием жизни. Апана относится к выдоху, альтернативному действию праны. Впуская в себя дыхание жизни, вы также должны выводить токсины из глубин своей дыхательной системы. Существует множество упражнений Пранаямы для практики движения праны. Ниже приведены примеры как омолаживающих, так и расслабляющих упражнений, направленных на наполнение легких свежим кислородом и установление связи разума с телом.

«Прана» = «внутренняя энергия дыхания», «дыхание жизни»; «пра» = «прежде», «ан» = «дышать», «аяма» = «расширение», «контроль»

Преимущества:

Восстанавливает здоровье и ясность ума.

Снимает стресс.

Улучшает эмоциональный и физический контроль.

Повышает осведомленность о ритмах тела.

Самавритти = одно и то же действие

Наблюдайте за нерегулярностью своего дыхания и перейдите к более медленному и ровному дыханию. Чтобы достичь однотипного действия, или Самавритти, вдыхайте на четыре счета, а затем выдыхайте тоже на четыре счета. Эта дыхательная техника успокаивает ум и создает ощущение равновесия и стабильности.

Уджайи = победное дыхание

Уджайи иногда называют океаническим дыханием из-за звука, который издает воздух, проходящий через суженный надгортанник. Сохраняя тот же ровный ритм, как при дыхании Самавритти, сожмите надгортанник в задней части горла, чтобы практиковать Уджайи. Держите рот закрытым и прислушивайтесь к шипению в задней части горла. Дыхание Уджайи тонизирует внутренние органы, усиливает внутреннее тепло тела, улучшает концентрацию внимания, а также успокаивает разум и тело.

Кумбхака = задержка дыхания

Кумбхака — это практика задержки дыхания. Начните с практики дыхания Уджайи или Самавритти. После каждых четырех последовательных вдохов и выдохов задерживайте дыхание в кумбхаке на четыре-восемь счетов. Позвольте выдоху длиться дольше, чем вдоху. Сначала кумбхака будет у вас короче, чем другие техники дыхания. Со временем сократите количество вдохов и выдохов между кумбхаками и увеличьте количество счетов на выдохе, вдохе и кумбхаке. Дойдите до того, чтобы выдох длился вдвое дольше вдоха, а кумбхака — втрое. Практика кумбхаки укрепляет диафрагму, восполняет энергию и очищает дыхательную систему.