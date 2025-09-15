7 докмед-подкастов о здоровье: можно ли вылечить рак и дожить до 120, как правильно питаться и сохранить «менталочку»!

Мы живем во времена, когда любой чих гуглится, а в соцсетях поджидают сотни лже-экспертов, готовых продать «волшебную таблетку». Но вместе с лавиной мифов растет запрос на честные и понятные источники о здоровье: консультации врачей, которым можно доверять, классные научпоп-книги и все чаще — подкасты. Собрали семь аудиопроектов, в которых нет страшилок и маркетинга — зато есть научные факты, фундаментальная логика и спокойный разговор без алармизмов.
Зачем нам слушать про болезни и то, что их предотвращает
Весной 2025 года «Сбер Аптека» и Скандинавский центр здоровья провели опрос: оказалось, что 28% россиян ищут симптомы в интернете, а 16% проверяют буквально каждое недомогание, 31% респондентов смотрят данные о симптомах на сайтах клиник или в медицинских журналах, а 25% читают блоги врачей. Но при этом каждый пятый (17%) вообще ориентируется на любые открытые источники — включая форумы и чаты.
Современные несознательные медиа только подливают масла в огонь: переписывают одно и то же из соцсетей, пугают заголовками-алармизмами и приглашают обязательного эксперта-блогера, который вчера советовал капсулы-пустышки для сияния кожи, а сегодня рекламирует очередную чудо-процедуру без сертификации. Такой инфопоток не дает знаний, зато отлично развивает тревожность и комплексы.
Наталья Чернова
креативный продюсер контент-бюро «Справочное бюро для медиа»
«В приоритете слушателей — фактура, исследования и открытый, честный нарратив без стереотипов и мотивационных лозунгов в стиле “стань суперчеловеком”. На этом фоне популярность формата подкастов растет. По данным Mediacom.Expert и Anketolog.ru, здоровье и медицина входят в топ-10 тем в России: их слушают 49% пользователей. И это неудивительно: подкаст — это одновременно и журналистика, и образовательный проект, и возможность услышать врачей, ученых и экспертов в удобном формате.
Аудиопроекты становятся новым способом говорить о здоровье без давления и навязчивой рекламы. В них есть пространство для диалога, деталей и сложных тем, которые не умещаются в пост или короткое видео. К тому же слушать их можно в дороге, в спортзале или дома — в моменты, когда читать нет сил или времени».
Как выбрать, кого слушать: чек-лист
Подкасты не заменяют консультацию врача — это важно помнить. Их задача — дать необходимые знания и помочь сориентироваться в огромном потоке контента. А еще — справиться с фоновым беспокойством: когда понимаешь, что и почему происходит с организмом, жить становится легче. Чтобы не запутаться в лавине контента, ориентируйтесь на ключевые грин-флаги хорошего медицинского проекта:
- авторы и ведущие — профессиональные журналисты, врачи, сертифицированные специалисты;
- гости — эксперты с подтвержденной репутацией (образование, практика, публикации);
- участники ссылаются на доказательную медицину и научные исследования;
- в описаниях легко найти информацию о спикерах;
- темы выпуска актуальны и соответствуют современным медицинским реалиям;
- есть рекомендации от авторитетных СМИ и/или профессионального комьюнити.
Мы собрали 7 подкастов, которые соответствуют этим критериям и помогают разобраться в здоровье — без кликбейта и домыслов.
Главный медицинский
О проекте: научпоп-подкаст врача-невролога и лауреата премии Собака.ru «Новые имена в медицине Петербурга» Никиты Жукова, автора книги «Модицина». Никита рассказывает о существующих и уже забытых болезнях и умело развенчивает мифы.
Почему доверять: Никита — один из самых известных популяризаторов доказательной медицины, умеющий очень четко донести до аудитории весь научный феномен и всю практическую суть любого явления: и прорыва в нейронауке, и рисков применения фуфломицинов.
Зачем слушать: чтобы развенчать в свой голове дикие мифы: от «глютен убивает» до «обезболивающие вреднее боли», а еще узнать, как проявляется ПТСР и можно ли его предотвратить, есть польза в лечебном голодании или нет и реально ли на самом деле обмануть старение.
Без шапки
О проекте: одна из программ «Купрума» — медиа о здоровье и качестве жизни. В эпизодах — интервью со специалистами о здоровом образе жизни и медицине в российских реалиях.
Почему доверять: в подготовке материалов команда опирается на большие и надежные исследования, проводит хороший ресерч и приглашает авторитетных экспертов — ученых и врачей.
Зачем слушать: чтобы изучить очень нетривиальные темы! К примеру, как связаны деньги и ментальное здоровье, что мы едим на самом деле (отвечает пищевой технолог!) и что такое йога (без эзотерики!). В общем, хороший выбор, если вы любите науку и закрываете страницу, увидев фразу «детокс всего организма».
(Не)страшно
О проекте: крутой аудиоблог об онкологии, объясняющий, что рак — это не приговор, а болезнь, с которой можно и нужно бороться. Слушателей ждет спокойный, честный разговор, подкрепленный реальными историями пациентов и мнениями врачей и медицинских журналистов.
Почему доверять: в эпизодах участвуют блестящие онкологи Михаил Ласков, Максим Афанасьев, Анна Архицкая (тоже лауреат «Новые имена в медицине Петербурга»!), онкопсихолог Евгения Ананьева и другие специалисты, придерживающиес строго научного подхода к профилактике и терапии рака.
Зачем слушать: перестать бояться слова «рак», понять, что он лечится и разобраться, что его вызывает (загар без SPF! генетика!), а что — нет (тефлоновая посуда! заместительная гормональная терапия при менопаузе!). И найти ответ на неудобные вопросы, к примеру: могут ли уволить человека с работы, узнав, что у него онкодиагноз.
Женский журнал
О проекте: один из первых в России подкастов о женском здоровье. Главный редактор — Марина Сютаева, бьюти-журналист с 18-летним опытом. Состоит из трех блоков:
«Здоровье» — беседы с экспертами доказательной медицины о лечении и профилактике заболеваний;
«Инструкция» — лайфхаки и чек-листы о том, как грамотно и безопасно заботиться о себе;
«Библиотека» — бьюти-советы без маркетинговой магии.
Почему доверять: команда профессиональных спикеров (журналисты, психологи, врачи) говорит по делу, аргументированно и простым языком, а еще проводит качественный и факт-чекинг и не пытается «продать крем за 300 тысяч».
Зачем слушать: чтобы разобраться в том, что по-настоящему важно в женском здоровье: от лечения миом и прививки от ВПЧ до укрепления тазового дна, борьбы с послеродовой депрессией и выбором между японским и бразильским маникюром.
Нетипичный косметолог
О проекте: косметолог Майя Голдобина делится личной практикой и рассказывает о коже без капиталистических заклинаний.
Почему доверять: руководит всем практикующий врач и эксперт докмеда (стаж более 15 лет, то есть 22 000 часов практики!), учредитель медицинского центра «Нетипичная клиника», автор двух очень четких и доступных научпоп-ликбезов «100 вопросов косметологу» и «Акне подростка: что делать?».
Зачем слушать: чтобы вместо советов вроде «Пей два литра воды, спи по восемь часов, тогда морщины разгладятся» получить внятные объяснения о нюансах применения ретинола и PDRN, о сути slow aging и причинах дерматозов, о процедурах для онкопациентов и решении других бьюти-кейсов.
Каша в голове
О проекте: подкаст о питании и пищевом поведении от нутрициолога Лизы Гильман (сейчас получает степень PhD в Португалии), которая не просто советует, как сочетать огурец с куриной грудкой, а объясняет принципы сочетания продуктов, изучает их состав и взаимодействие с организмом человека.
Почему доверять: ведущая приглашает диетологов, психологов и специалистов бионаук, чтобы, используя подтвержденные данные и критическое мышление, понять, как перепрограммировать баги в питании.
Зачем слушать: открыть, в чем связь семаглутида и компульсивного переедания, вредны ли растительные масла и виноват ли кортизол в отеках по утрам. И пойти по дороге из желтого кирпича к стройному телу (а не по пути Бастинды — к токсичным отношениям с холодильником).
Психология с Александрой Яковлевой
О проекте: психолог и журналист Александра Яковлева беседует с экспертами на остроактуальные темы: от стресса и зависимостей до поиска пары и причин семейных конфликтов.
Почему доверять: интересные спикеры (неврологи и тру-крайм журналисты (да-да, сама Саша Сулим!), историки и клинические психологи, гештальт-терапевты и олимпийские чемпионы), а ведущая в силу журналистского бэкграунда ловко переводит медицинскую речь на сладкозвучный человеческий с юмором и без потери фактов.
Зачем слушать: получить «умную подругу на линии» (каждую субботу, с новым эпизодом), перестать ставить себе диагноз СДВГ, простить родителей, наладить отношения с собственными любимыми, но непонятными альфами. И обогатить мозг фан-фактами, чтобы блистать в обществе — допустим, узнать, почему славяне боялись конкретных форм нечистой силы.
