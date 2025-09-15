7 докмед-подкастов о здоровье: можно ли вылечить рак и дожить до 120, как правильно питаться и сохранить «менталочку»!

Зачем нам слушать про болезни и то, что их предотвращает

Весной 2025 года «Сбер Аптека» и Скандинавский центр здоровья провели опрос: оказалось, что 28% россиян ищут симптомы в интернете, а 16% проверяют буквально каждое недомогание, 31% респондентов смотрят данные о симптомах на сайтах клиник или в медицинских журналах, а 25% читают блоги врачей. Но при этом каждый пятый (17%) вообще ориентируется на любые открытые источники — включая форумы и чаты.

Современные несознательные медиа только подливают масла в огонь: переписывают одно и то же из соцсетей, пугают заголовками-алармизмами и приглашают обязательного эксперта-блогера, который вчера советовал капсулы-пустышки для сияния кожи, а сегодня рекламирует очередную чудо-процедуру без сертификации. Такой инфопоток не дает знаний, зато отлично развивает тревожность и комплексы.

Наталья Чернова креативный продюсер контент-бюро «Справочное бюро для медиа» «В приоритете слушателей — фактура, исследования и открытый, честный нарратив без стереотипов и мотивационных лозунгов в стиле “стань суперчеловеком”. На этом фоне популярность формата подкастов растет. По данным Mediacom.Expert и Anketolog.ru, здоровье и медицина входят в топ-10 тем в России: их слушают 49% пользователей. И это неудивительно: подкаст — это одновременно и журналистика, и образовательный проект, и возможность услышать врачей, ученых и экспертов в удобном формате. Аудиопроекты становятся новым способом говорить о здоровье без давления и навязчивой рекламы. В них есть пространство для диалога, деталей и сложных тем, которые не умещаются в пост или короткое видео. К тому же слушать их можно в дороге, в спортзале или дома — в моменты, когда читать нет сил или времени».

Как выбрать, кого слушать: чек-лист

Подкасты не заменяют консультацию врача — это важно помнить. Их задача — дать необходимые знания и помочь сориентироваться в огромном потоке контента. А еще — справиться с фоновым беспокойством: когда понимаешь, что и почему происходит с организмом, жить становится легче. Чтобы не запутаться в лавине контента, ориентируйтесь на ключевые грин-флаги хорошего медицинского проекта:

авторы и ведущие — профессиональные журналисты, врачи, сертифицированные специалисты;

гости — эксперты с подтвержденной репутацией (образование, практика, публикации);

участники ссылаются на доказательную медицину и научные исследования;

в описаниях легко найти информацию о спикерах;

темы выпуска актуальны и соответствуют современным медицинским реалиям;

есть рекомендации от авторитетных СМИ и/или профессионального комьюнити.

Мы собрали 7 подкастов, которые соответствуют этим критериям и помогают разобраться в здоровье — без кликбейта и домыслов.