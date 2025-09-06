ФМБА объявило о готовности российской вакцины против рака к использованию

По словам Скворцовой, ФМБА передало в Минздрав документы для получения разрешения на клиническое применение препарата «Энтеромикс».

«Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность»,— подтвердила Скворцова «Известиям» в рамках ВЭФ-2025.

Она добавила, что «Энтеромикс» способствует уменьшению размеров опухолей и замедлению их роста. Планируется начать использование вакцины у пациентов с колоректальным раком. Препарат будет адаптироваться под каждого пациента, и в зависимости от индивидуальных особенностей организма его эффективность может составить от 60 до 80%.

Напомним, Х Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Основная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы состоялось более 100 тематических сессий, объединенных в 7 блоков. В форуме участвовали свыше 8,4 тыс. человек из 75 стран и территорий.