ВОЗ внесла «Оземпик» и аналог «Мунджаро» в список основных лекарственных средств

Рекомендация охватывает также ряд препаратов на основе ГПП-1 (гормона, регулирующего аппетит), в том числе препарат Trulicity от Lilly и Victoza от компании Novo.
«Там, где позволяют ресурсы, странам следует рассмотреть возможность расширения программ по обеспечению доступа к лекарствам», — подчеркнул Лоренцо Моха, ученый из секретариата ВОЗ по составлению модельного перечня основных лекарственных средств.
Такой шаг способен обеспечить более широкий доступ к данным препаратам на глобальном уровне. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения указывает, что меры направлены только на пациентов с диабетом.
ВОЗ считает необходимым стимулировать конкуренцию среди производителей дженериков, что позволит снизить стоимость препаратов и повысить их доступность в клинической практике.
Обновление перечня жизненно необходимых лекарственных средств организация проводит раз в два года. По ее данным, диабетом в мире страдают свыше 800 миллионов человек, а ожирением — более 1 миллиарда.
