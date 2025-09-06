ВОЗ внесла «Оземпик» и аналог «Мунджаро» в список основных лекарственных средств

«Там, где позволяют ресурсы, странам следует рассмотреть возможность расширения программ по обеспечению доступа к лекарствам», — подчеркнул Лоренцо Моха, ученый из секретариата ВОЗ по составлению модельного перечня основных лекарственных средств.

Такой шаг способен обеспечить более широкий доступ к данным препаратам на глобальном уровне. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения указывает, что меры направлены только на пациентов с диабетом.

ВОЗ считает необходимым стимулировать конкуренцию среди производителей дженериков, что позволит снизить стоимость препаратов и повысить их доступность в клинической практике.

Обновление перечня жизненно необходимых лекарственных средств организация проводит раз в два года. По ее данным, диабетом в мире страдают свыше 800 миллионов человек, а ожирением — более 1 миллиарда.

«Оземпик» вызывает непереносимость алкоголя! Почему появляются аллергия, обмороки, тошнота и просто нежелание пить — в нашем материале.