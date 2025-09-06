Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Поделиться:

ВОЗ внесла «Оземпик» и аналог «Мунджаро» в список основных лекарственных средств

Рекомендация охватывает также ряд препаратов на основе ГПП-1 (гормона, регулирующего аппетит), в том числе препарат Trulicity от Lilly и Victoza от компании Novo.

MillaF/ Shutterstock.com

«Там, где позволяют ресурсы, странам следует рассмотреть возможность расширения программ по обеспечению доступа к лекарствам», — подчеркнул Лоренцо Моха, ученый из секретариата ВОЗ по составлению модельного перечня основных лекарственных средств.

Такой шаг способен обеспечить более широкий доступ к данным препаратам на глобальном уровне. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения указывает, что меры направлены только на пациентов с диабетом.

ВОЗ считает необходимым стимулировать конкуренцию среди производителей дженериков, что позволит снизить стоимость препаратов и повысить их доступность в клинической практике.

Обновление перечня жизненно необходимых лекарственных средств организация проводит раз в два года. По ее данным, диабетом в мире страдают свыше 800 миллионов человек, а ожирением — более 1 миллиарда.

«Оземпик» вызывает непереносимость алкоголя! Почему появляются аллергия, обмороки, тошнота и просто нежелание пить — в нашем материале

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: