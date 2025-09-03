Личный опыт: как жить с ихтиозом (болезнью «рыбки», когда кожа покрывается чешуйками) и не запирать себя в четырех стенах

Фонд «Дети-бабочки» нашел вас или вы его?

Татьяна: Я сама написала в Фонд, мы стали подопечными. Так в нашей жизни как будто появился надежный большой человек рядом, к которому можно обратиться в любое время, по любому вопросу. Мы тесно сотрудничаем со специалистами фонда, куратором, докторами. Несколько раз были на патронаже в нашем родном городе — Пензе, где был открыт один из первых Центров генных дерматозов, проходили лечение в РДКБ (Российская детская клиническая больница), сдавали генетический анализ, много раз получали адресную помощь. Юрист фонда очень помогла грамотно оформить все документы для медицинского освидетельствования.

Проект помогает только пациентам или еще их близким?

Татьяна: Поддержку получает не только Настя, но и я. Уже третий год активно участвую в проекте «Редкие женщины», в рамках которого фонд помогает мамам детей с редкими заболеваниями жить своей полной жизнью, несмотря на состояние ребенка. Этот проект — огромный источник сил для женщин, которые буквально истощены физически, психически и эмоционально. Благодаря психологам, коучам и другим специалистам, мы находим силы и возможности думать не только о ребенке, но и о себе. Они мотивируют, направляют, подсказывают, даже расслабляют. Благодаря проекту, я прошла дополнительное обучение, что пригодилось в моей нынешней профессии: несколько лет работала руководителем детского сада, а сейчас занимаюсь репетиторством, готовлю детей к школе.

Антидот против буллеров и переезд в лучший город на Земле

Настя, в чем главный челлендж ихтиоза?

Настя: Основные сложности в ежедневном многоступенчатом уходе за кожей и комплексах, с которыми пока непросто справиться. Иногда возникают проблемы с социализацией (из-за постоянного шелушения и красноватого оттенка кожи порой неуютно среди незнакомцев), но очень стараюсь и тянусь к общению с новыми людьми, несмотря на определенный страх. Самая большая поддержка — моя семья и друзья, с которыми я могу обсудить все на свете и посоветоваться, как поступить в затруднительной ситуации.

Как проходило твое детство?

Настя: Абсолютно нормально, меня никогда не прятали! У нас очень дружная семья, мы постоянно ездили в путешествия, ходили на мероприятия. На вопросы любопытных прохожих мама отвечала, что у меня сильная аллергия, а мне самой объясняла просто: «Много на земле разных болячек, у кого-то заметных, у кого-то нет. Ты обычная девочка, с немного сухой и красноватой кожей».

Ты сталкивалась с буллингом?

Настя: Отношения с одноклассниками складывались по-разному, в начальной и средней школе были какие-то недопонимания с отдельными личностями, но рядом со мной всегда были друзья, находясь с которыми я понимала, что это не со мной что-то не так, а с задирами.

В старшей школе я научилась воспринимать все не так серьезно и впоследствии уже относилась к негативным ситуациям со смехом. Думаю, свою жизнь точно не стоит тратить на них. Друзей у меня не так много, но я их всех очень люблю. Как мне кажется, всему свое время, и новые прекрасные знакомства точно еще будут! Сейчас не зацикливаюсь на внешности и проблемах со здоровьем, а иду к целям. В этом году с медалью окончила школу, кадетский класс, и поступила в СПбГУ.