Личный опыт: как наконец-то сформировать здоровые привычки через теорию «истощения эго»

Личный опыт

Следуя этим нехитрым правилам, я составила стратегию, чтобы придерживаться ее в течение четырех недель (да, это факт, что привычки закрепляются дольше, но нужно ведь начать с какого-то контрольного отрезка).

Сначала определила самый приоритетный для меня сейчас вектор саморазвития — больше спорта в жизни.

Затем вспомнила, почему меня бесили зарядки в предыдущие дни — потому что мне скучно, а еще не хватает работы мозга (многие любят его отключать и разгружаться, но мне хотелось провести нейроэксперимент и на себе проверить, как мозг подает сигналы телу).

И сформулировала цель — не просто сравнить фото пресса до и после, но и найти активность с «познавательной функцией», чтобы затем оценить обещанный результат. Этим пунктом пренебрегать нельзя, следует четко сформулировать свой интерес. Почему? Потому что наука говорит, что у искренне вкладывающихся в свое дело людей дофамин вырабатывается именно в тех зонах мозга, которые ответственны за мотивацию. Полезный нейрохак, чтобы в итоге не слиться!

Вуаля, придуманы две привычки, которые в целом разовьют во мне склонность к фитнесу: первое — делаю зарядку каждый день, второе — два-три раза в неделю качаю мышцы малого таза с помощью гаджета с функцией обратной связи, который выводит активность мышц на экран смартфона и с помощью специальных приложений (де-факто — игровых программ) ты контролируешь активность мускулатуры.

Таких гаджетов на рынке довольно много, я выбирала между Magic Kegel Master Gen 2, Perifit+, Elvie и kGoal. В итоге остановилась на последнем — больше понравился интерфейс. Но аппараты для интимной зоны — вещь исключительно личная, поэтому моим выбором руководствоваться никого не призываю (главное, смотрите на гарантию и безопасность материала, лучше, чтобы это был медицинский силикон). Одна моя знакомая ЗОЖ-энтузиастка вообще не любит пневматические гаджеты, зато перепробовала несколько миостимуляторов!

Итак, девайс обещает профилактику и даже исправление многих вопросов в деликатной зоне (особенно возникающих после родов), но у меня они отсутствуют. А вот проверить, как мозг командует телом, чтобы оно управляло гаджетом, и оценить, правда ли амурная жизнь заиграет новыми красками — увлекательно. Кэрри Бредшоу о таком не расскажет!

Кстати, следую тому, что пишу: в этом материале мы с гинекологом и реабилитологом обсуждали, как выстроить рутину по циклу, так что тренировки буду подбирать соответствующие.

В моем случае предыдущее невыдерживание новой рутины могло объясниться биохимически — показатели ферритина приближались к неприятно низким значениям. Под контролем врача ситуация была исправлена, поэтому не удивлюсь, что нормальный уровень энергии поможет в моем эксперименте. Это не значит, что всем надо срочно сдать анализ именно на этот показатель. Разумнее повидаться со своим терапевтом, и он подскажет, что имеет смысл проверить.

Неделя 1

Стартую заряженной (еще бы, после отпуска!) и первые несколько дней проходят ажурно. Эту неделю было решено провести в формате «поощрительный лайт», поэтому зарядку делаю не больше четверти часа, но ударно, а тренажер использую минут 5-10. Как говорится, главное, делать регулярно!

Интерес-интересом, а определенной цельности и последовательности хочется, поэтому всю неделю чередую сеты на пресс, руки и ноги (гори-гори ясно). В ход идет совершенно убийственный 11-минутный комплекс Кендалл Дженнер и упражнения от австралийского фитнес-тренера Кайлы Итсинес — программы легко гуглятся, и также легко с вас льет градом в конце.

Но если зарядка вызывает, скорее, гордость собой, то вот вечерний ритуал — это, девочки, ситуация help, ситуация sos. Объясню: если вы делали упражнения Кегеля, просто поджимая мышцы, то это детский лепет — когда вы сонастраиваетесь с девайсом, и он требует сконцентрироваться таким образом, чтобы достичь определенных значений напряжения или двигать мышцами так, чтобы повторить фигуру на экране, то голова взрывается. Живешь больше четверти века, а не знаешь, какая сложная система у тебя внутри.

Парни — не смейтесь. Есть аппарат и для вас (не волнуйтесь, он «неинвазивный», надо просто сесть верхом), и я бы послушала отзывы, как вы управляли этим «седлом».

Итоги: зарядка — все 7 дней, интимная гимнастика — 3 сессии. Найс!