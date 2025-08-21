Всем нам пора познать синрин-ёку — восточное искусство гулять по лесу и укреплять организм биохимически! И вот как это сделать правильно

Что такое синрин-ёку?

Это практика лесных прогулок (в дословном переводе «лесные ванны»), предложенная в 1982-м министерством сельского хозяйства Японии в качестве способа снизить психоэмоциональное напряжение и укрепить иммунитет. Такая зеленая медитация — часть японской национальной программы здравоохранения, причем локации-базы для занятий проходят специальную сертификацию. Продвигает необычное направление оздоровления Общество лесной терапии (Forest Therapy Society).

Сегодня синрин-ёку переняли другие страны Азии, а особенно принятие лесных ванн стало популярным после пандемии COVID-19, когда люди стали искать новые пути для поддержания здоровья.

Это просто прогулка по лесу?

Нет, и важно понять, что это не экскурсия и не турпоход. Компания Shinrin Yoku Hong Kong, которая занимается популяризацией практики как вспомогательного метода улучшить самочувствие, объясняет, что программа строится следующим образом:

Классический сеанс длится около двух–трех часов и проводится в лесных парках или городских зеленых зонах, как правило, в сопровождении гида (актуально для новичков и тех, кто хочет погрузиться в особую атмосферу);

Участники выполняют серию сенсорных упражнений, которые помогают им установить связь с природой. К примеру, люди концентрируют внимание на разных цветах листьев, звуках ручьев или тепле солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву.

Из предыдущего пункта ясно, что синрин-ёку ближе к ходячей и сидячей медитации, чем к тренировке. Расстояние, преодолеваемое за одну программу, варьируется в зависимости от ее содержания: от нескольких сотен метров до 5 километров.

Синрин-ёку — практика осознанности, поэтому гулять по лесу, слушая музыку, делая фотографии или просто залипая в телефон — не про нее. Мобильник с собой взять можно для связи и безопасности, но сосредоточиться нужно на своих телесных и психологических ощущениях здесь и сейчас.