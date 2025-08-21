Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Всем нам пора познать синрин-ёку — восточное искусство гулять по лесу и укреплять организм биохимически! И вот как это сделать правильно

Как принимать «лесные ванны» и успокаивать сознание, стимулировать организм бороться с болезнями, оптимизировать работу мозга и сердца? Знакомьтесь с синрин-ёку — гениальной практикой медитативных променадов с доказанным эффектом! Важно: дышите глубоко.

Anton Vierietin

Что такое синрин-ёку?

Это практика лесных прогулок (в дословном переводе «лесные ванны»), предложенная в 1982-м министерством сельского хозяйства Японии в качестве способа снизить психоэмоциональное напряжение и укрепить иммунитет. Такая зеленая медитация — часть японской национальной программы здравоохранения, причем локации-базы для занятий проходят специальную сертификацию. Продвигает необычное направление оздоровления Общество лесной терапии (Forest Therapy Society).

Сегодня синрин-ёку переняли другие страны Азии, а особенно принятие лесных ванн стало популярным после пандемии COVID-19, когда люди стали искать новые пути для поддержания здоровья.

Это просто прогулка по лесу?

Нет, и важно понять, что это не экскурсия и не турпоход. Компания Shinrin Yoku Hong Kong, которая занимается популяризацией практики как вспомогательного метода улучшить самочувствие, объясняет, что программа строится следующим образом:

  • Классический сеанс длится около двух–трех часов и проводится в лесных парках или городских зеленых зонах, как правило, в сопровождении гида (актуально для новичков и тех, кто хочет погрузиться в особую атмосферу);
  • Участники выполняют серию сенсорных упражнений, которые помогают им установить связь с природой. К примеру, люди концентрируют внимание на разных цветах листьев, звуках ручьев или тепле солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву.
  • Из предыдущего пункта ясно, что синрин-ёку ближе к ходячей и сидячей медитации, чем к тренировке. Расстояние, преодолеваемое за одну программу, варьируется в зависимости от ее содержания: от нескольких сотен метров до 5 километров.
Синрин-ёку — практика осознанности, поэтому гулять по лесу, слушая музыку, делая фотографии или просто залипая в телефон — не про нее. Мобильник с собой взять можно для связи и безопасности, но сосредоточиться нужно на своих телесных и психологических ощущениях здесь и сейчас.
Roman Samborskyi

В чем польза?

Внимание, это не мистика-фантастика, а уважаемая наука. Исследования, проведенные по всему миру, выявили целый ряд физических преимуществ лесных ванн, в том числе:

  • Снижение частоты пульса и артериального давления (профилактика гипертонии и других кардиозаболеваний);
  • Уменьшение концентрации гормонов стресса, в частности адреналина, норадреналина, кортизола (гармонизация ментального самочувствия);
  • Увеличение числа клеток-естественны киллеров, которые борются с инфекциями и онкологическими процессами;
  • Активизация парасимпатических нервов и снижение активности симпатических нервов (стабильный баланс вегетативной нервной системы, которая регулирует дыхание, сердцебиение, пищеварение и другие непроизвольные функции организма);

Как следствие:

  1. Улучшение качества сна;
  2. Повышение концентрации внимания;
  3. Потенциальное усиление нервной системы при борьбе с зависимостями.

Для того, чтобы получить краткосрочный результат, достаточно и одного променада, а для поддержания здоровья, конечно, лучше сделать лесные прогулки частью своей рутины.

Как это работает?

Замечали, что гулять по хвойному лесу не просто благостно, но и физически приятно? За это нужно благодарить тишину, которая не триггерит слуховые рецепторы так, как умеет город, а еще обилие зеленого цвета! Наши глаза очень любят его, поскольку им не нужно приспосабливаться к коротким световым волнам, образующим холодные оттенки радуги (и надо — к длинноволновым «теплым» цветам). Кстати, интересный факт: зеленый и синий меньше остальных влияют на обострение восприятия боли, поэтому если после тату / операции / конфликта вы не хотите бередить себя, то смотрите на елку, а не на алый закат.

А почему дыхание делается глубоким и медленным, и мозг как будто бы «очищается»? Дело в том, что деревья и растения выделяют ароматические летучие молекулы (фитонциды). Эти вещества стимулируют синтез уже упомянутых клеток-естественных киллеров, уничтожающих вредные клетки (к примеру, раковые), а также воздействуют на нервную и эндокринную системы человека, тем самым снижая уровень психологического стресса. Вдыхаем целебные молекулы и успокаиваемся!

Rawpixel.com

Можно ли использовать инсайт природы в создании лекарств?

Об этом нам рассказал психофармаколог Рауль Гайнетдинов. Приводим краткий перевод с научного!

В нашем организме есть вещества под названием следовые амины. Они формируются после разрушения клетов как продукт распада аминокислот. А еще есть рецепторы следовых аминов — то есть детекторы появления следовых аминов, которые «сигнализируют» организму, что где-то погибла клетка и нужно заменить ее здоровой. 

Амины (патологические процессы) выдают себя запахом гнили, и — вот, что самое удивительное — остановить разрушение можно с помощью вещества, которое называется тимберолом. Знаете, чем оно пахнет? Кедром! То есть своеобразная хвойная ароматерапия может стать реальностью доказательной медицины!

Рауль Гайнетдинов

директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ

«Мы наконец-то разгадали главную биопасхалку: прогулки по сосновым лесам, ладан и мирра во время священных церемоний — хвойные ноты давным-давно используются как успокаивающие! Японцы (визионеры "зеленой" медицины!) практикуют синрин-ёку, то есть лесную терапию, для восстановления ментальных и физических сил. Теперь я уверен, что неспроста».

Сегодня Гайнетдинов и его команда исследуют, в частности, три направления: лечение онкологических, гастроэнтерологических и репродуктивных болезней с помощью воздействия хвойными ароматами (и не только) на следовые амины. В будущем их разработки могут лечь в основу создания новых лекарств!

Редакция напоминает, что лесная терапия не является медицинским лечением и не заменяет профессиональную психологическую или физическую помощь. Необходима консультация специалиста.

