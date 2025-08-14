Смех на самом деле продлевает жизнь! Рассказываем про 8 его самых полезных свойств

Вот вам и хи-хи ха-ха, девочки и мальчики. Когда мы до слез хохочем над кринж-историей или филигранно упражняемся в анекдотах, то не просто хорошо проводим время, а инвестируем в свое здоровье! Устроили большой ресерч и выяснили, почему шутки-самосмейки работают как буст для иммунитета, укрепляют дыхательную систему и даже снимают боль.
Повышает иммунитет
Доказано, что смех уменьшает концентрацию кортизола (гормона стресса) и увеличивает количество иммунных клеток и антител, борющихся с инфекциями. Это действует как энергетическая подпитка для щитовой системы организма и помогает ей защищать нас от болезней.
Насколько долгий нужен ухахатбл? Даже несколько минут искренней потехи влекут за собой изменения в иммунной активности, которые делают нас более устойчивыми перед патогенами.
Улучшает работу сердца и сосудов
Хихоньки и хахоньки оптимизируют функцию кровеносных сосудов, а еще активизируют кровоток. Меньше застоев? Ниже риск сердечных заболеваний.
Работает это так: когда мы смеемся, то на короткое время учащается сердцебиение, а далее идет период расслабления мышц и снижения кровяного давления. Это схоже с эффектом легкой физической активности и способствует улучшению кровообращения во всем теле.
Правило: не душните и смейтесь каждый день, тогда опасность гипертонии, инсульта, других кардиоваскулярных заболеваний отступит на несколько шагов.
Обеспечивает легкую физическую нагрузку
Забава не только умножает частоту сердечных сокращений, но и задействует мышцы живота, плеч и диафрагму (вспомните, как все начинает болеть и колоться, когда шутка настолько удачная, что вы всей компанией лежите и не можете перестать гоготать). Нет, веселье не заменит занятия в тренажерном зале, но оно может дать нашему телу небольшую и очень приятную нагрузку, поддержать физическую активность.
Снимает напряжение и боль
Когда мы от души веселимся, в организме синтезируются небезызвестные эндорфины — химические вещества, отвечающие за хорошее самочувствие. Но это не единственная их функция! Эндорфины еще и работают как естественные обезболивающие.
Так регулярный смех может смягчить боль и развить нашу толерантность к дискомфорту. С физиологической точки зрения после юмористической сессии организм расслаблен еще довольно долго, даже если мы уже даже не улыбаемся.
Поддерживает здоровье дыхательных путей
Когда мы от души заливаемся, диафрагма и легкие работают очень активно, стимулируют поступление «нового» воздуха и очищают легкие от застоявшегося. Это особенно полезно для адептов сидячей работы, которые подолгу пребывают без движения или дышат неглубоко из-за бесконечного напряжения или бездействия. Радостный смех содействует телу в усвоении кислорода и «открывает» дыхательные пути, облегчая дыхание.
Уменьшает напряжение
Смех корректирует уровень не только гормона стресса — кортизола, но и гормона реакции на стресс — адреналина, а еще запускает выработку успокаивающих нейрохимических элементов (эндорфины + окситоцин). Эти изменения освобождают от ментальной и эмоциональной усталости, связанных с тревогой. В сложных ситуациях это позволяет увидеть перспективу и почувствовать себя более уверенно, даже если обстоятельства так себе, выработать жизнестойкость.
Совет: даже когда не хочется смеяться, найдите вокруг что-то забавное или просто то, что вызывает неподдельную улыбку. Со временем выполнение этого упражнения станет более легким и естественным, а профит от него — более заметным.
Поддерживает когнитивные функции
Заряд положительных эмоций, вызванных хорошей прибауткой, делает память крепкой и цепкой, а фокус — острым. Более того, смех развивает адаптивность ума и творческие способности. А еще укрепляет ощущение психологической и ментальной безопасности (за счет антипсих-действия!), что помогает нам подходить к решению проблем с ясным и гибким мышлением.
Способствует социальной устойчивости
Каламбурить и тренировать остроумие наедине с собой — как правило, норм, а не стрем, но обычно мы все-таки занимаемся этим в группе. Почему? Дружный уморительный разряд дает нам понимание того, что мы — часть команды
(часть корабля), формирует ощущение принадлежности, благодаря чему социальная тревожность идет на убыль. А не быть дерганным и гиперподозрительным полезно для здоровья. Аксиома.
