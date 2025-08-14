Смех на самом деле продлевает жизнь! Рассказываем про 8 его самых полезных свойств

Повышает иммунитет

Доказано, что смех уменьшает концентрацию кортизола (гормона стресса) и увеличивает количество иммунных клеток и антител, борющихся с инфекциями. Это действует как энергетическая подпитка для щитовой системы организма и помогает ей защищать нас от болезней.

Насколько долгий нужен ухахатбл? Даже несколько минут искренней потехи влекут за собой изменения в иммунной активности, которые делают нас более устойчивыми перед патогенами.

Улучшает работу сердца и сосудов

Хихоньки и хахоньки оптимизируют функцию кровеносных сосудов, а еще активизируют кровоток. Меньше застоев? Ниже риск сердечных заболеваний.

Работает это так: когда мы смеемся, то на короткое время учащается сердцебиение, а далее идет период расслабления мышц и снижения кровяного давления. Это схоже с эффектом легкой физической активности и способствует улучшению кровообращения во всем теле.

Правило: не душните и смейтесь каждый день, тогда опасность гипертонии, инсульта, других кардиоваскулярных заболеваний отступит на несколько шагов.

Обеспечивает легкую физическую нагрузку

Забава не только умножает частоту сердечных сокращений, но и задействует мышцы живота, плеч и диафрагму (вспомните, как все начинает болеть и колоться, когда шутка настолько удачная, что вы всей компанией лежите и не можете перестать гоготать). Нет, веселье не заменит занятия в тренажерном зале, но оно может дать нашему телу небольшую и очень приятную нагрузку, поддержать физическую активность.

Снимает напряжение и боль

Когда мы от души веселимся, в организме синтезируются небезызвестные эндорфины — химические вещества, отвечающие за хорошее самочувствие. Но это не единственная их функция! Эндорфины еще и работают как естественные обезболивающие.

Так регулярный смех может смягчить боль и развить нашу толерантность к дискомфорту. С физиологической точки зрения после юмористической сессии организм расслаблен еще довольно долго, даже если мы уже даже не улыбаемся.