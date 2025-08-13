Как выбрать солнцезащитные очки, чтобы не испортить глаза и не заработать фотоморщины?

Уровень затемнения

Это самое главное. Не верите, что глаза надо защищать от ультрафиолета? Вот вам научные факты: UV-лучи могут постепенно (и порой незаметно) вызывать «синдром сухого глаза», нарушать функцию хрусталика, вызывать воспаление роговицы и злокачественные новообразования в области век!

Поэтому обязательно выбирайте аксессуар с протекцией от UVA и UVB-лучей. Чтобы убедиться в его надежности, ищите маркировку UV400 или 100% UVA/UVB Protection на дужке и в данных этикетки. «А еще лучше, — советует Мария Блинкова, эксперт центра "Зрение", — подбирайте очки в салонах оптики. Там модели проходят сертификацию и контроль на ультрафиолет — можно быть уверенным, что линзы действительно защищают глаза».

Кроме того, есть четыре категории затемнения (номер обычно тоже расположен на дужке), они обозначаются аббревиатурой VLT (Visible Light Transmission). Здесь при выборе ориентируйтесь на то, в каком уровне инсоляции живете / отдыхаете.

Категория не заменяет UV-защиту, нужны обе характеристики.

Категория 1: Самое легкое (почти прозрачное) затемнение, при котором линзы пропускают 46-80% света! Станет щитом от солнца только если вы, как Эдвард Каллен, всегда держитесь в тени. Подходит для очень пасмурных октябрьских моционов по набережным.

Категория 2: Среднее затемнение, очки проводят от 18 до 45% лучей. На море в них лучше не ездить, а надевать на даче, когда облачно — окей. В целом, «городской» вариант на каждый день.

Категория 3: Высокое затемнение, дает проход 8-18% света. Самое то для активного солнца: смело берите их в отпуск в жарких странах, где солнце заметно ярче.

Категория 4: Супертемные линзы, которые, как правило, нужны для экстремальных приключений (поездка на ледник, подъем на высокогорье). Но не для вождения!

Когда нужна поляризация? Мария Блинкова, оптический стилист офтальмологического центра «Зрение»: «Поляризационный фильтр делает картинку более четкой и спокойной, убирает блики с горизонтальных поверхностей — дороги, воды, мокрого асфальта. Это особенно пригождается на отдыхе и в поездках. Для некоторых людей поляризация —это ощутимый плюс к комфорту, а кому-то удобно видеть и без нее».

Итак, если вам предстоит активный отдых, остановитесь на окулярах с дополнительным полезными функциями, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и увеличить качество обзора, когда солнце светит прямо в лоб во время роуд-трипа или волны вокруг сверкают. А ремешки предотвратят потерю аксессуара.

Материал линз

Здесь все просто: линзы бывают стеклянные и пластиковые (из акрила или поликарбоната). У каждых есть свои плюсы и минусы, выбор зависит от того, что подходит именно вам.

Стекло

Плюсы: долговечное, устойчивое к царапинам и высоким температурам.

Минусы: тяжелое, хрупкое, быстро запотевает.

Идеально, если вы ведете степенную жизнь, а на каникулах ваше кардио — это шопинг, гастродегустации и прогулки по музеям.

Пластик

Плюсы: легкий, устойчивый к падениям.

Минусы: склонен со временем мутнеть и желтеть, царапается.

Идеален, если вы энерджайзер в рабочей жизни и в течение вояжа.