В России вспышка менингита! Это опасно? Срочно вакцинируемся? Какие меры профилактики соблюдать?

С января 2025 года в стране выявлено более 1 200 случаев менингококковой инфекции, а это в два раза больше, чем за весь 2024-й! А на долю Москвы и Московской области пришлось больше 50% заразившихся (внештатные специалисты по инфекционным болезням и НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора связывают это с приростом трудовых мигрантов и отсутствием должной вакцинации), в остальных регионах ситуация более спокойная. Что такое менингит и чем именно он опасен? Кому нужно обязательно сделать прививку? Какие меры профилактики соблюдать всем и каждому? Составили полное FAQ.
Что такое менингит кратко?
Это острое заболевание, главное из опасных последствий которого — воспаление оболочек головного и спинного мозга, что может привести к смерти через 1-2 дня. Состояние экстраопасное и требует немедленного обращения к врачу и терапии.
Почему он возникает?
Причины зависят от вида заболевания. И, кстати, внесем ясность сразу: холод не вызывает менингит, но может ослабить организм и спровоцировать болезнетворную деятельность патогена.
Основная проблема! Его приносят такие бактерии, как Neisseria meningitidis (менингококковая инфекция), Streptococcus pneumoniae (пневмококковый менингит), Haemophilus influenzae type B (гемофильная палочка). Передается воздушно-капельным путем через общение с носителем и использование инфицированных предметов быта, кашель, чихание.
Симптомы: сильная головная боль и ощущение «задеревенения» затылка, высокая температура, тошнота, рвота, спутанность сознания.
Виновники: энтеровирусы, герпес-вирусы, цитомегаловирусы, вирус Эпштейна-Барра etc.
Симптомы: как у бактериальной формы, но чуть слабее.
Грибковый и паразитарный менингиты
Вызваны соответственно грибами (криптококками, кандидами, кокцидиями) и паразитами (неврологический ангиостронгилез, нейронная мигрирующая личинка, гнатостома спинигера). Встречаются реже и чаще возникают у пациентов с ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-инфицированных лиц).
Симптомы: как у бактериальной формы, а еще иногда случается глазная инфекция.
В России действительно эпидемия?
Несмотря на то, что зафиксирован подъем заболеваемости бактериальным менингитом (так что речь дальше пойдем именно о борьбе с ним), повода для паники нет. По информации Главного Санитарного врача РФ, менингиту в принципе свойственны цикличные подъемы заболеваемости, в среднем раз в 10-30 лет. Кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО Андрей Поздняков добавляет: «То, что мы наблюдаем – это локальные вспышки, и эпидемия менингококковой инфекции стране точно не грозит».
Главное! Менингококк (основной бактериальный возбудитель) бывает 12 видов: A, B, C, X, Y, Z, W, E, K, H, L, I. Самые опасные штаммы — A, B, C, W, Y, X. Вакцины имеются.
Какие существуют вакцины?
В России зарегистрировано довольно много препаратов разного действия, в частности:
- российская вакцина менингококковая против штамма А;
- французская полисахаридная вакцина «Менинго» против возбудителей А и С;
- бельгийский препарат «Менцевакс» против штаммов A, C, W, Y;
- немецкий «Меньюгейт» для профилактики менингококковой инфекции группы С;
- американская «Менактра» от штаммов A, C, W и Y (кстати, ожидается, что скоро на рынке появится вакцина «Менквадфи» от того же производителя, которая создает более устойчивый иммунный ответ, чем «Менактра», против патогенов A, C, W, Y).
Какие хорошие новости! Петербургский НИИ вакцин и сывороток разработал и проводит клинические испытания уникальной вакцины от агентов A, C, Y, W, а также от весьма популярного в России штамма B (в других странах от этого возбудителя болезни применяется средство «Бексеро»). Ожидается, что она будет доступна с 2027 года.
Кроме того, используются препараты от заболеваний-возбудителей менингита, к примеру, «Превенар» (против пневмококковой инфекции), АКДС и «Инфанрикс» (для детей против гемофильной палочки), ТИФИВАК (против брюшного тифа, с 18 лет), М-М-R® II (против свинки).
Как еще защититься?
Роспотребнадзор объясняет, что никаких удивительных способов обезопасить себя от менингита нет. Все просто и понятно:
- тщательно моем руки;
- избегаем контакта с людьми, которые входят в группы риска, и с теми, кто честно признался, что заболел (помним, что инфицирование возможно через предметы обихода, так что пользуемся только своими ложками, чашками и полотенцами!);
- в разгар заболеваемости выпускаем из себя сущность домоседа и ограничиваем участие в массовых мероприятиях.
Кто в группе риска?
Как подчеркивает врач-инфекционист Андрей Поздняков, особенно внимательными к своему здоровью нужно быть людям, которые живут и / или работают в тесных скученных условиях. Именно продолжительный контакт определяет «успех» передачи инфекции воздушно-капельным путем. Поэтому менингококковые вспышки чаще всего возникают в интернатах, общежитиях, казармах, детских учреждениях.
Кому еще стоит сделать прививку?
Вакцинация от менингита не входит в Национальный календарь профилактических прививок, но входит в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Это значит, что есть люди, которым нужно обязательно привиться в случае, если эпидемиологическая обстановка накаляется, поскольку их организм с большей степенью вероятности может «поселить» у себя инфекцию или заболеть. К таким лицам, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, относятся:
- те, кто призван на военную службу;
- путешественники, отправляющиеся в эндемичные районы (в частности, Африку, Юго-Восточную Азию);
- врачи и медперсонал, которые лечат инфекционные болезни;
- медработники и сотрудники лабораторий, работающие с живой культурой менингококка;
- воспитанники и сотрудники домов ребенка, детских домов, интернатов;
- те, кто живет в общежитиях;
- участники массовых международных спортивных и культурных мероприятиях;
- дети до 5 лет включительно (высокая заболеваемость);
- подростки 13-17 лет (повышенное носительство инфекции);
- люди старше 60;
- пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ-инфицированных;
- пациенты, перенесшие кохлеарную имплантацию;
- пациенты с ликвореей.
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