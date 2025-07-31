В России вспышка менингита! Это опасно? Срочно вакцинируемся? Какие меры профилактики соблюдать?

Что такое менингит кратко?

Это острое заболевание, главное из опасных последствий которого — воспаление оболочек головного и спинного мозга, что может привести к смерти через 1-2 дня. Состояние экстраопасное и требует немедленного обращения к врачу и терапии.

Почему он возникает?

Причины зависят от вида заболевания. И, кстати, внесем ясность сразу: холод не вызывает менингит, но может ослабить организм и спровоцировать болезнетворную деятельность патогена.

Бактериальный менингит

Основная проблема! Его приносят такие бактерии, как Neisseria meningitidis (менингококковая инфекция), Streptococcus pneumoniae (пневмококковый менингит), Haemophilus influenzae type B (гемофильная палочка). Передается воздушно-капельным путем через общение с носителем и использование инфицированных предметов быта, кашель, чихание.

У 5-10% носителей менингококк просто живет на слизистой горла и миндалин, не вызывая никаких жалоб. Так что заразиться можно от внешне совершенно здорового человека.

Симптомы: сильная головная боль и ощущение «задеревенения» затылка, высокая температура, тошнота, рвота, спутанность сознания.

Вирусный менингит

Виновники: энтеровирусы, герпес-вирусы, цитомегаловирусы, вирус Эпштейна-Барра etc.

Симптомы: как у бактериальной формы, но чуть слабее.

Грибковый и паразитарный менингиты

Вызваны соответственно грибами (криптококками, кандидами, кокцидиями) и паразитами (неврологический ангиостронгилез, нейронная мигрирующая личинка, гнатостома спинигера). Встречаются реже и чаще возникают у пациентов с ослабленным иммунитетом (например, ВИЧ-инфицированных лиц).

Симптомы: как у бактериальной формы, а еще иногда случается глазная инфекция.

В России действительно эпидемия?

Несмотря на то, что зафиксирован подъем заболеваемости бактериальным менингитом (так что речь дальше пойдем именно о борьбе с ним), повода для паники нет. По информации Главного Санитарного врача РФ, менингиту в принципе свойственны цикличные подъемы заболеваемости, в среднем раз в 10-30 лет. Кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО Андрей Поздняков добавляет: «То, что мы наблюдаем – это локальные вспышки, и эпидемия менингококковой инфекции стране точно не грозит».

Главное! Менингококк (основной бактериальный возбудитель) бывает 12 видов: A, B, C, X, Y, Z, W, E, K, H, L, I. Самые опасные штаммы — A, B, C, W, Y, X. Вакцины имеются.