Ученые создали первый в мире мини-аналог головного мозга!

Открытие команды Университета Хопкинса можно по праву назвать революционным. Большинство предыдущих моделей головного мозга представляли собой одну из зон органа, к примеру, кору, задний или средний мозг. Новая модель — это целый мозг, она объединяет передний, средний и задний мозг, а также эндотелиальную систему (отвечает за поддержку гомеостаза — защиту, питание и детокс)!

Чтобы создать такой органоид, ученые сначала вырастили в лаборатории нервные клетки из разных областей мозга и рудиментарные кровеносные сосуды. Затем соединили отдельные элементы с помощью специальных белков, которые действуют как «биологический суперклей» и позволяют биоматериалам образовывать устойчивые соединения. Как показал анализ, ткани успешно срослись, начали вырабатывать электрические сигналы и реагировать как единая сеть.

Авторы работы отметили, что цельный органоид не только открывает большие возможности для изучения нейрорасстройств в реальном времени, но и позволяет находить персонализированные решения для лечения и разрабатывать лекарства. Так можно смоделировать и определить индивидуальный фенотип заболевания человека и протестировать реакцию на конкретный препарат.