Ученые создали первый в мире мини-аналог головного мозга!

Прорыв в лечении нейрозаболеваний! Исследователи из Университета Джонса Хопкинса разработали многорегиональный органоид-имитацию целого мозга. Модель состоит из нервных тканей и даже кровеносных сосудов, благодаря чему по ней можно изучать те процессы, которые происходят в нейросистеме с аутизмом, шизофренией и другими нейропсихиатрическими сбоями, а затем подбирать точную терапию. Результаты работы опубликованы в Advanced Science.
Открытие команды Университета Хопкинса можно по праву назвать революционным. Большинство предыдущих моделей головного мозга представляли собой одну из зон органа, к примеру, кору, задний или средний мозг. Новая модель — это целый мозг, она объединяет передний, средний и задний мозг, а также эндотелиальную систему (отвечает за поддержку гомеостаза — защиту, питание и детокс)!
Чтобы создать такой органоид, ученые сначала вырастили в лаборатории нервные клетки из разных областей мозга и рудиментарные кровеносные сосуды. Затем соединили отдельные элементы с помощью специальных белков, которые действуют как «биологический суперклей» и позволяют биоматериалам образовывать устойчивые соединения. Как показал анализ, ткани успешно срослись, начали вырабатывать электрические сигналы и реагировать как единая сеть.
Авторы работы отметили, что цельный органоид не только открывает большие возможности для изучения нейрорасстройств в реальном времени, но и позволяет находить персонализированные решения для лечения и разрабатывать лекарства. Так можно смоделировать и определить индивидуальный фенотип заболевания человека и протестировать реакцию на конкретный препарат.
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