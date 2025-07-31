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Ученые создали первый в мире мини-аналог головного мозга!

Прорыв в лечении нейрозаболеваний! Исследователи из Университета Джонса Хопкинса разработали многорегиональный органоид-имитацию целого мозга. Модель состоит из нервных тканей и даже кровеносных сосудов, благодаря чему по ней можно изучать те процессы, которые происходят в нейросистеме с аутизмом, шизофренией и другими нейропсихиатрическими сбоями, а затем подбирать точную терапию. Результаты работы опубликованы в Advanced Science.

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Открытие команды Университета Хопкинса можно по праву назвать революционным. Большинство предыдущих моделей головного мозга представляли собой одну из зон органа, к примеру, кору, задний или средний мозг. Новая модель — это целый мозг, она объединяет передний, средний и задний мозг, а также эндотелиальную систему (отвечает за поддержку гомеостаза — защиту, питание и детокс)!

Чтобы создать такой органоид, ученые сначала вырастили в лаборатории нервные клетки из разных областей мозга и рудиментарные кровеносные сосуды. Затем соединили отдельные элементы с помощью специальных белков, которые действуют как «биологический суперклей» и позволяют биоматериалам образовывать устойчивые соединения. Как показал анализ, ткани успешно срослись, начали вырабатывать электрические сигналы и реагировать как единая сеть.

Авторы работы отметили, что цельный органоид не только открывает большие возможности для изучения нейрорасстройств в реальном времени, но и позволяет находить персонализированные решения для лечения и разрабатывать лекарства. Так можно смоделировать и определить индивидуальный фенотип заболевания человека и протестировать реакцию на конкретный препарат.

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