Ворочаетесь допоздна? Вот 13 лайфхаков, чтобы быстро уснуть — забудьте про овец, слушайте аудиокниги и считайте наоборот

№ 1. Отказываемся от овец

«Это не работает», — говорит доктор Эйдн Махмудзаде, врач общей практики и соучредитель проекта The Sleep Project, который помогает людям, страдающим бессонницей. По словам эксперта, прыгающие барашки — слишком просто и обыденно. Людям становится скучно, и они начинают беспокоиться о скорости засыпания. Так что, как ни странно, чтобы отвлечь мозг, нужно заняться чем-то более высокоинтеллектуальным.

Как усложнить задачу?

Некоторым людям помогает счет в обратном порядке от 100. Здесь важно каждый раз начинать заново, если сбиваетесь, или если мысли уводят в другом направлении. Уснете быстро и вряд ли дойдете до 30!

Здесь важно каждый раз начинать заново, если сбиваетесь, или если мысли уводят в другом направлении. Уснете быстро и вряд ли дойдете до 30! Доктор Линдси Браунинг, дипломированный психолог и нейробиолог, советует упражнение «когнитивный шаффл». Для этого нужно подумать о любом слове, допустим, «торт», и попытаться назвать как можно больше слов, которые начинаются с первой буквы «т». Когда вы исчерпаете этот список, переходите к следующей букве «о» и так далее.

У этого метода есть вариации. К примеру, можно выбрать категорию (фрукты, породы собак, цвета, фильмы) и, начиная с буквы «а», называть по одному предмету из категории на каждую литеру алфавита.

№ 2. Слушайте то, что отвлекает от мыслей

Забываем, что надо обязательно откладывать телефон во имя цифровой гигиены! Практика показывает, а Рассел Фостер, профессор циркадной нейробиологии в Оксфордском университете, подтверждает: уснуть помогает прослушивание одной и той же аудиокниги. Смысл в том, что вы знаете историю наизусть, но ритм повествования не дает вам думать о посторонних вещах (в какой цвет покрасить ванную, как надо было ответить токсичному френеми 5 лет назад, как подготовиться к презентации на работе), и в конце концов вы засыпаете. По методу абстрагирования это похоже на белый шум (включить его — тоже вариант!).

Идея для тех, кто на кибердетоксе: прокручивать в голове сюжет хорошо знакомой книги, стараясь вспомнить как можно больше деталей. Когда мозг переключается на что-то другое, заставляйте себя вернуться к тому месту, на котором остановились.

№ 3. Ликвидируйте часы

Когда мы просыпаемся посреди ночи, то в первую очередь смотрим на часы, экран телефона. А затем начинаем беспокоиться о том, как много сна нам не хватило, и мысленно подсчитываем, когда придет пора встать. По словам доктора Махмудзаде, так мозг ходит по кругу, и это совсем не помогает снова заснуть. Он рекомендует убрать из спальни все видимые циферблаты. Зачем переживать и проверять, 2 часа ночи сейчас или 6 утра, ведь будильник все равно сработает, когда нужно будет подниматься? А еще это отличный способ победить соблазн думскроллинга.

№ 4. Возьмите аскезу на ночной дожор

Основная проблема с приемом пищи посреди ночи заключается в том, что в это время организм должен отдыхать, а не переваривать полкило клубники. Со временем это может войти в привычку — тело и мозг ожидают еду, и это приводит к постоянному пробуждению.

Идеально поесть за 2-3 часа до вояжа в грезы, выбрав нетяжелую пищу, богатую мелатонином (гормоном сна) и триптофаном (элементом, помогающим синтезу мелатонина). Нутрициолог Анна Ивашкевич предложила нам такие варианты ужина от ночного бдения: