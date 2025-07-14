Где мой плоский живот и круглые ягодицы? Разбираем 6 главных ошибок во время тренировок — и как их исправить

Пресс не появляется

Оговоримся, что пресс — это условное название мышц живота, такого понятия в анатомии нет. Вот, из чего он на самом деле состоит:

Прямая мышца. Расположена вертикально от грудины до лобковой кости. Она формирует «кубики пресса», отвечает за сгибание вперед (например, при подъеме корпуса из положения лежа) и за вертикализацию тела в пространстве вместе (делит эту обязанность с многораздельными мышцами спины).

Расположена вертикально от грудины до лобковой кости. Она формирует «кубики пресса», отвечает за сгибание вперед (например, при подъеме корпуса из положения лежа) и за вертикализацию тела в пространстве вместе (делит эту обязанность с многораздельными мышцами спины). Наружные косые мышцы. Находятся по бокам живота, идут по диагонали вниз и внутрь. Помогают в поворотах и наклонах туловища, участвуют в скручивании.

Находятся по бокам живота, идут по диагонали вниз и внутрь. Помогают в поворотах и наклонах туловища, участвуют в скручивании. Внутренние косые мышцы. Ищите их под наружными косыми, волокна идут в противоположном направлении. Также участвуют в поворотах и стабилизации корпуса.

Ищите их под наружными косыми, волокна идут в противоположном направлении. Также участвуют в поворотах и стабилизации корпуса. Поперечная, самая глубокая мышца живота. Охватывает туловище, как корсет. Не видна внешне, но играет ключевую роль в поддержке внутренних органов и стабилизации позвоночника. Важна для осанки и «плоского живота».

Если мы говорим о «кубиках», то вот основные условия, при которых они могут усиленно скрываться, и что с этим делать:

1. Высокий процент подкожного жира.

Главная причина отсутствия видимого результата. У мужчин пресс проявляется при 10–12% жира, у женщин – при 16–18%. Даже когда у вас развитые мышцы, лишний объем может их скрывать.

2. Неправильное питание

Переедание (мешает сжиганию жира), отсутствие дефицита калорий (нет видимого пресса), недостаток белка (тормозит рост мышц).

Решение: минус 300-500 калорий от суточной нормы и больше белка: 1,6-2 г на 1 кг массы тела.

3. Отсутствие прогрессии в упражнениях.

Мышцы пресса, как и любые другие, требуют увеличения усилий для роста.

Решение: нагружайте все группы мышц живота, скажите «нет» бездумным скручиваниям. Не тренируйте пресс каждый день: 2-3 раза в неделю достаточно. Телу нужен отдых и восстановление.

4. Генетика.

У всех разное расположение мышц живота. У кого-то четкие «шестерки», у кого-то виден только верх.

Живот не становится плоским

Это центр, связующее звено. От правильного функционирования мышц кора зависят координация движений, походка, здоровье спины, и, конечно, форма живота.

Чтобы достичь желанной «плоскости», многие качают только прямую мышцу. Это безрезультатно и может ухудшить ситуацию. У многих уже есть дисфункции в этой области: выпирающий живот (даже у худых), спазм диафрагмы etc. Нагрузка прямой мышцы живота, особенно бездумная и не подконтрольная, провоцирует повышение внутрибрюшного давления. Как следствие — опущение внутренних органов и дальнейшие проблемы: стрессовое недержание, болезненные менструации, постоянные «циститы», запор и геморрой (эти симптомы говорят о застое в органах малого таза), боли в копчике, крестце, дискомфорт во время полового акта, отсутствие или редкие, слабые оргазмы, недостаточная чувствительность.

Что делать: