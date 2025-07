Сумка-инклюзия, кулон-анатомическое сердце, вуншпунш-блендер: 10 небанальных подарков для здоровья и в поддержку медицинских фондов

Благотворительность + фэшн

Если в своих модных решениях вы разумнее Кэрри Брэдшоу (к которой у нас все больше вопросов после просмотра And just like that!), то будьте еще и добродетельнее. Как вариант — вам в коллекцию сумка от бренда Sintezia (лауреаты премии «ТОП50»-2023!) в поддержку людей с положительным ВИЧ-статусом. Часть средств от каждой покупки направляется в благотворительный фонд «Гуманитарное действие», который борется со стигматизацией людей с диагнозом и работает на превенцию эпидемии ВИЧ.

А любителям терапевтической самоиронии (чем вредны бесконечная рефлексия и серьезность к своему настроению — читайте тут) понравится футболка «Кандидат страдающих наук» — все средства от продаж идут в помощь фонду «Антон тут рядом», который направляет силы на инклюзию и создание безопасной среды для людей с аутизмом.