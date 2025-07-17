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Здоровье

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Сумка-инклюзия, кулон-анатомическое сердце, вуншпунш-блендер: 10 небанальных подарков для здоровья и в поддержку медицинских фондов

Гороскоп говорит, что в четверг надо порадовать себя драгоценного или не менее значимого близкого — держите несколько полезных во всех смыслах (от реальной необходимости до благотворительного эффекта) идей. А если для презента нужен повод, то вот он: 17 июля — день подарков!

Лазерная расческа REVIXAN LASER COMB, 29 900 рублей
REVIXAN

Лазерная расческа REVIXAN LASER COMB, 29 900 рублей

Мини-блендер, 15 990 рублей
Smeg

Мини-блендер, 15 990 рублей

Аппаратура при нас

Градусник и пульсометр — в день подарков, конечно, совсем не секси. Смотрим на здоровый биотех под другим ракурсом. С точки зрения головы — изучите умную расческу с функциями лазерной и фотодинамической терапии (стимулирует фолликулы волос, останавливает постковидный волосопад и даже борется с алопецией!). К слову, есть не только полезности, но и просто приятности — легкая вибрация здорово расслабляет и помогает навести порядок в мыслях. С позиции ЖКТ — самое время снарядить кухню стилизованным под ретро блендером и вместо оверпрайс-смузи на выходе (как проверить, сколько там сахара? Никак!) выбрать домашний вуншпунш. 

SUP доска надувная Gladiator DUO 15.2, 61 600 рублей
Gladiator

SUP доска надувная Gladiator DUO 15.2, 61 600 рублей

Набор для бадминтона Yonex Arcsaber Light 5i, 11 350 рублей
Yonex

Набор для бадминтона Yonex Arcsaber Light 5i, 11 350 рублей

Cпартакиада

Петербургские физкультурники делятся на две категории: сапбордисты по рекам и каналам и бадминтонисты на Елагином острове и в Таврическом саду. Первым в руки — суперустойчивый надувной сапборд для двоих (безопасное ура: два фиберглассовых весла в комплекте!), а вторым — ракетки и воланы от гуру экипировки — японского бренда Yonex (партнер Всемирной федерации бадминтона и любимая марка 80% профессиональных игроков!).

Сумка PILL в поддержку людей с положительным ВИЧ-статусом, 7 900 рублей
Sintezia

Сумка PILL в поддержку людей с положительным ВИЧ-статусом, 7 900 рублей

футболка «Кандидат страдающих наук», 2 900 рублей
Страдариум х фонд «Антон тут рядом»

футболка «Кандидат страдающих наук», 2 900 рублей

Благотворительность + фэшн

Если в своих модных решениях вы разумнее Кэрри Брэдшоу (к которой у нас все больше вопросов после просмотра And just like that!), то будьте еще и добродетельнее. Как вариант — вам в коллекцию сумка от бренда Sintezia (лауреаты премии «ТОП50»-2023!) в поддержку людей с положительным ВИЧ-статусом. Часть средств от каждой покупки направляется в благотворительный фонд «Гуманитарное действие», который борется со стигматизацией людей с диагнозом и работает на превенцию эпидемии ВИЧ.

А любителям терапевтической самоиронии (чем вредны бесконечная рефлексия и серьезность к своему настроению — читайте тут) понравится футболка «Кандидат страдающих наук» — все средства от продаж идут в помощь фонду «Антон тут рядом», который направляет силы на инклюзию и создание безопасной среды для людей с аутизмом.

Вагинальные шарики Rosy Gold, 5 190 рублей
Rosy Gold

Вагинальные шарики Rosy Gold, 5 190 рублей

Массажер для мужчин Svakom Vick Neo, 13 899 рублей
Svakom

Массажер для мужчин Svakom Vick Neo, 13 899 рублей

Люби меня, люби

Пара по парам! Зазнобам — вагинальные шарики в стиле ар-нуво, которые подходят и для долгоиграющей прелюдии, и для упражнений Кегеля (благоприятствуют классным оргазмам и антиэйджингу половой системы!). Суженым — вибромассажер из медицинского силикона для простаты и промежности (7 режимов + 5 уровней удовольствия и профилактики простатита — с музыкальной синхронизацией и дистанционным управлением). Nota bene: используйте лубрикант.

Ваза-сердце MARCANTONIO , 11 600 рублей
MARCANTONIO

Ваза-сердце MARCANTONIO , 11 600 рублей

Колье на жемчужной цепи с белым сердцем Marcela Lopez, 39 900 рублей
Marcela Lopez

Колье на жемчужной цепи с белым сердцем Marcela Lopez, 39 900 рублей

Чисто метафорически

Гики от анатомии и те, кто не мыслят стандартными сердечками, точно будут рады. Да и в целом мы топим за то, чтобы знать, как устроено тело без ширмы-романтизации! В анатомической вазе организуется биофиллический сеттинг из всего цветущего, что выращенно с любовью на даче (и, кстати, часть средств от покупки направляются на исследования по борьбе с рассеянным склерозом). А кулон соперничает в производимом эффекте с историей собственного создания: дизайнер Марсела Лопез делает каждое украшение из эко-смолы соевого дерева, печатает на 3D-принтере, а потом высушивает на солнце (без ламп!).

Редакция напоминает, что бьюти- и медицинские гаджеты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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