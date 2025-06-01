Чем помочь детям с тяжелыми онкозаболеваниями и как начать работать в благотворительности: рассказывает команда Фонда Хабенского!

Как любой: от театрального менеджера до финансиста — может найти себя в благотворительности

Екатерина Бартош, директор Фонда Хабенского: По образованию я юрист и экономист. До Фонда работала по специальности и занималась предпринимательством — сначала создавала свой бренд детских пижам, а затем ландшафтным дизайном. В свое дело я всегда стремилась добавить элемент благотворительности.

О Фонде Хабенского я узнала в 2013 году, когда случайно увидела интервью Константина Юрьевича Хабенского по телевизору. Как человек с опытом разноплановой и трудоемкой работы по профессии и ведения бизнеса, у меня возник вопрос: как им удается все эти внутренние процессы выстроить и сколько же там работы? Мне захотелось внести свой вклад — я связалась с проектом и предложила свое содействие как предприниматель.

Елизавета Богомолова, руководитель направления «Адресная помощь»: Мое устройство произошло довольно стремительно. Так сложилось, что перед самым началом работы я наткнулась на статью про один из благотворительных проектов и его волонтеров, и сама стала интересоваться волонтерской деятельностью. В тот период я раздумывала, какую организацию выбрать и чем я могу быть ей полезна. А потом случайно через знакомых мне предложили пройти собеседование на должность администратора Фонда Хабенского. У меня было очень приблизительное представлениео проблематике, которой он занимается. Но с первых дней я не переставала восхищаться людьми, с которыми мы начали работать. Казалось, что мне до них очень далеко. И каждый день было невероятно интересно — общаться, узнавать что-то новое, открывать для себя этот совершенно другой мир.

Елена Городецкая, координатор направления «Адресная помощь»: Впервые с проблемой онкологии я столкнулась, когда работала в салоне париков — к нам обращались женщины самого разного возраста, потерявшие волосы из-за лечения, чтобы снова почувствовать себя красивыми. После, в 2017 году был период, когда я сделала паузу в работе — не понимала, кем хочу быть и чем заниматься. Как-то я была в гостях у подруги и с ее подачи решилась отправить в Фонд резюме. Со мной связалась руководитель «Адресной помощи» Лиза Богомолова и предложила начать с волонтерства — заполнять базу данных. Я тогда была в другом городе и помню, что безумно обрадовалась и согласилась. Через какое-то время я стала координатором, которым работаю до сих пор.

Анна Панкратова, руководитель коммуникационных проектов: Раньше моя жизнь была тесно связана с театром. В качестве менеджера я координировала образовательные и досуговые мероприятия для зрителей. Вместе с командой мы показывали людям «закулисье», в котором творится театральная магия, рождаются смыслы и рассказываются истории. В своей работе нам хотелось сделать театр доступным и открытым для каждого. Поэтому сотрудничество с Фондом в каком-то смысле стало для меня продолжением этого интереса к историям, к человеку и к тому, что им движет сегодня. Поначалу тема онкологии немного пугала. Я не знала, как буду чувствовать себя при близком и ежедневном контакте с семьями подопечных. Но что точно перевешивало все страхи и неуверенность, так это дополнительный смысл, который обретала моя работа.

Ирина Овчинникова, руководитель направления финансовой отчетности: На протяжении всей своей рабочей жизни я была связана с финансами. В какой-то момент, когда я работала в аудиторской компании, осознала, что мне хочется заниматься чем-то полезным. Дети к тому времени уже подросли, и им не требовалось столько внимания, как раньше. А у меня было очень много сил и энергии, которые мне хотелось использовать максимально эффективно и четко понимать, что и для чего я делаю.

Я начала работать как волонтер в хосписе: мыть окна, вешать картины и шторы. А в короткие перерывы на отдых я могла пообщаться с подопечными. Для них это было отдушиной и глотком свежего воздуха, а для меня — это совершенно несложно. Это во мне откликнулось, и я для себя поняла, что готова работать в благотворительности.

В 2016 я узнала о вакансии на должность администратора в Фонд Хабенского, которую я успешно прошла. Это прекрасная позиция для начала работы — через свои руки ты пропускаешь не только много документов, но взаимоотношений в коллективе. Есть возможность присмотреться к направлениям, где ты в перспективе можешь работать. Вскоре я стала специалистом по финансовой отчетности и нашла применение своим профессиональным навыкам.

Ирина Дерябина, руководитель направления «Реабилитация и социализация»: В Фонд я пришла в 2014 году. Как-то в соцсетях я увидела пост, что компания ищет человека, который будет руководить проектами. Меня это заинтересовало, и я откликнулась. Финальный этап собеседования проводила директор Алена Мешкова (возглавляла Фонд Хабенского 9 лет, в 2021-м году ушла из жизни в связи с онкозаболеванием. Прим.ред.) — разговор нас затянул на 4 часа. Мы обсудили не только рабочие и серьезные вопросы, но и ценности и личностные качества. Через день я уже вышла на работу.