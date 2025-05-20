В Петербург — за высокой медициной! Сверхбыстрое восстановление фертильности, смарт-коррекция зрения, антиэйджинг haute couture

Официально, Петербург — пункт назначения для продвинутых зожников, которые приезжают строго в отели делюкс, hi-tech-резорты и суперклиники! Рассказываем, где пройти чекап мозга (и прокачать оба полушария), провести тюнинг уровня селебрити в Каннах (омоложение черной икрой!) и перезагрузиться в вирабхадрасане с видом на Исаакиевский собор.
Спа-каникулы во дворце и йога с видом на Исаакиевский собор
Спа во дворце — это база для всех: от хедлайнеров ПМЭФ до великосветских вояжеров. Резидентура последних: строго Four Seasons, в особняке Лобанова-Ростовского с двухсотлетней историей — из него можно не выходить днями, изучая шедевры классицизма на каждом шагу. А еще исследовать Эрмитаж в закрытые часы, проникнуть в закулисье Александринского театра (секретную экскурсию по вашим предпочтениям организует заботливый консьерж) и, конечно, проводить спа-ритуалы!
Денис Кожевников
ведущий терапевт Luceo SPA в отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, амбассадор брендов Dr. Burgener и Margy’s Monte Carlo (haute-couture космецевтика!) в России
«В Luceo Spa при отеле Four Seasons (тот самый дом со львами!) мы манифестируем холистический подход — естественную гармонизацию и нежное отношение к себе. А значит, разработали спа-меню с акцентом на умиротворение и перезагрузку. Например, фаворит гостей Four Seasons, массаж тела с аюрведическим янтарным маслом ILA — это глубокая проработка тканей с помощью тапотмент-техники (ритмичные нажимания), в результате чего наступает неизбежная релаксация.
Для моментального (но долговечного!) рефреш-эффекта — избавиться от мелких морщинок и обрести здоровый розовый тон — проводим реструктуризацию Dr.Burgener с черной икрой! Этот бьюти-топинг великолепно обновляет кожу, поскольку содержит аминокислоты, витамины, минералы и ретинол (самый мощный омолаживающий компонент!). А если ваш запрос перед (или после) сессий ПМЭФ — фотогеничность лица, шеи и декольте, как у звезд Каннского фестиваля, то знакомьтесь: регенерирующий уход Margy’s Monte Carlo (любовь принцесс Саудовской Аравии!). Деликатное очищение + водорослевые патчи (яркий свежий взгляд!) + укрепляющая маска с высококонцентрированным коллагеном = бархатистая и сияющая кожа.
И важно: в основе философии Luceo Spa — термин kalon, так в Древней Греции называлась концепция "красота, которая глубже кожи". А значит, кроме эстетики, мы пестуем интеллектуальное, моральное содержание. Поэтому, кроме бьюти-процедур, предлагаем найти свое внутреннее "я" в позе лотоса на крыше отеля (да, йога с видом на Исаакиевский собор) и создать новые арт-нейронные связи на встречах, где обсуждают искусство и коллекционирование в формате закрытого клуба. А на джазовом вечере в баре-библиотеке Xander (кстати, названном в честь Александра I) найдите флорал-моктейль (с очень красивой нотой бузины!) и то самое вдохновение, которое раньше пряталось от дедлайнов и стрессов».
«Перезагрузить» мозг и (нейрофизиологически!) поднять IQ
Петербург — город не только Петра, Ильича, Чайковского, но и Павлова, Черниговских, Бехтеревых. То есть буквально: столица изучения мозга! Сюда едут к лучшим майнд-терапевтам — чтобы поймать дзен по науке, вернуть остроту ума и получить мощный энергетический (и творческий!) буст. Чтобы перезагрузить мозг с видом на Финский залив, выезжайте в X-Clinic — высокотехнологичный премиум-санаторий в Репино, который стоит прямо у пляжа, на берегу (плюс бассейн на крыше!).
Ольга Чащина
психотерапевт, психиатр, заведующая отделением нейробиорегуляции X-Clinic, кандидат медицинских наук
«В клинике адаптационной медицины X-Clinic мы включили нейродиагностику и нейротерапию во многие комплексные программы — от общего оздоровления до активного долголетия и активации ресурсов. Принцип прост: если где-то случился сбой — начинаем с анализа работы мозга, потому что именно он контролирует все системы нашего организма. Сначала — детективно устанавливаем причину "поломки". Нет ли функциональных проблем и скрытых болезней? Чтобы выявить изменения, строим высокоточную карту головного мозга через 3D-картирование Brain Balance. Затем подключаем транскраниальную электростимуляцию — через электроды воздействуем на определенные системы мозга импульсами тока разной частоты и активируем выработку эндорфина и энкефалина, известных как "гормоны счастья". Все это отлично повышает стрессоустойчивость, успокаивает эмоциональные штормы и благотворно влияет на ночной сон.
Кроме того, дополняем курс аудиовизуальной стимуляцией — моделируем активность центральной нервной системы оптическими и звуковыми сигналами (перезагружает как медитация, а еще укрепляет память). И обязательно устраиваем нейротренировки в формате neurofeedback-тренингов (мозг решает задачки, а мы считываем, как эффективно он с ними справляется!). Такой "нейрофитнес" перестраивает связи между нейронами и за счет повышения нейропластичности (умения мозга справляться со стрессом) помогает избавиться от фобий, тревоги и бессонницы, прокачать как левое полушарие (аналитика и разум), так и правое (креатив и творчество)!»
Сверхбыстро прокачать секс-велнес и фертильность
Экскурс в историю: в 1842-м в Петербурге было открыто первое гинекологическое отделение в России! А теперь официальное вау: клиники гинекологии города принимают 300 000 медицинских туристок в год. Все потому, что высококлассная медицина максимально оправдывает себя — петербургские врачи, в том числе W Clinic, в два раза чаще других специалистов по стране добиваются наступления беременности в сложных случаях, когда ресурса яйцеклеток мало (официальная статистика Российской ассоциации репродукции человека!). А еще выполняют сверхточные и деликатные операции для успешного лечения тяжелого эндометриоза и рака шейки матки!
Дарья Бурмакина
акушер-гинеколог, врач УЗ-диагностики, сооснователь и главный врач W Clinic, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга — 2021»
«Ни дня форы заболеванию — а значит, максимально раннее обследование и точное лечение! — вот наш залог успеха. Поэтому команда клиники доказательной медицины W Clinic привозит в Петербург крутые диагностические и лечебные технологии (одобренные международным медкомьюнити!). Так у нас появился европейский стандарт диагностики — микроскопия мазка. Микроскопы установили в каждом кабинете — благодаря этому врач ставит правильный диагноз уже на первом приеме и сразу назначает эффективную терапию. Также мы ввели офисную гистероскопию ("офисную" — потому что прямо в кабинете врача, без госпитализации) — с помощью миниатюрного аппарата проводим удаление полипов в матке без боли и наркоза (часто это ключевой этап в лечении бесплодия!). Не нужно ложиться в больницу сдавать излишние анализы для допуска к анестезии: 15–30 минут манипуляций — и можно ехать домой или приступать к обычным делам (зарубежные коллеги даже называют гистероскопию "процедурой обеденного перерыва").
Но! Наш подход сосредоточен не только на технологической, но и на ментальной составляющей — все-таки связь мозг+тело была доказана нейрофизиологами еще в середине XX века. Кейс: если боль при половом акте сохраняется более 3 месяцев подряд, нервная система начинает работать иначе. В итоге мозг генерирует фантомный дискомфорт, даже когда ничего на самом деле не болит. В таких случаях мы подключаем к лечению психотерапевта из нашей команды: обсудим, имеет ли смысл назначение антидепрессантов, и научим методам управления стрессом. Прогрессивная мышечная релаксация и практика майндфулнес — это топ и в 2025-м, к слову, пригодится каждому».
«Поднять» зрение смарт-лазером
Маст-си до конца лета: выставка «Пикассо: художник среди поэтов» в Bashmakov Gallery. Но для начала — чтобы во всех деталях издалека и вблизи рассмотреть гравюры к «Метаморфозам» Овидия и офорты к «Неведомому шедевру» Бальзака — имеет смысл записаться к лучшим врачам из центра «Зрение» и восстановить «единицу»!
Никита Даль
офтальмолог, медицинский директор центра «Зрение», кандидат медицинских наук
«Каждый год в Петербурге выполняют более 20000 операций лазерной коррекции зрения! И один из самых популярных протоколов — Smile Pro, методика, которой мы в центре "Зрение" искренне гордимся: лазер работает четко, безопасно и очень быстро (всего 8 секунд). Никаких швов, уколов, боли или длительного восстановления — уже на следующий день можно заниматься даже профессиональным спортом. И важно! Методика подходит тем, кому предыдущие способы лазерной коррекции были недоступны: людям с синдромом сухого глаза, а также с тонкой роговицей — для Smile Pro это не противопоказания. Кроме того, к нам в Петербург едут на операции по замене хрусталика, особенно с имплантацией мультифокальных линз (зрение восстанавливается и вдаль, и вблизи!), за хирургией сетчатки, лечением глаукомы и кератоконуса (самая распространенная форма дистрофии роговицы). Почему в Северную столицу?
За последние 5 лет именно здесь разработаны, запатентованы и внедрены десятки офтальмологических решений — индивидуальные схемы лазерной коррекции с учетом анатомии глаза, протоколы лечения кератоконуса и восстановления после пересадок роговицы. Мы сотрудничаем с нейрофизиологами, IT-специалистами, инженерами — создаем новые системы сверхточной диагностики, выбора хирургической тактики и цифрового мониторинга зрения. Офтальмолог клиники "Зрение" Юлия Козлова получила три патента на лечение сложных заболеваний роговицы! А всего на базе ведущих научных институций нашего города — Первого меда и Педиатрического университета, Военно-медицинской академии, петербургского отделения Центра Федорова и других кафедр —трудятся несколько десятков профессоров и более 1 200 талантливых офтальмологов».
Лечить рак с командой мировых экспертов
Это важно (и радостно!): большинство онкопациентов успешно лечатся и не считают терапию невообразимо страшной, ведь ведущие клиники Петербурга скооперировались и ведут каждого по пути выздоровления буквально все вместе. Собирают консилиумы, проводят командные операции — и сохраняют физические (и ментальные!) силы и здоровье человека.
Владислав Евсеев
онколог-химиотерапевт, заведующий отделением химиотерапии клиники «Медси», соавтор исследований для самой авторитетной научной платформы в мире The Lancet Oncology и преподаватель Высшей школы онкологии
«Мы знаем, к кому, когда и куда направить пациента на дополнительную диагностику, специфическую (и бережную!) терапию. Так в НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова (в 2027-м празднует 100 лет!) работают главные специалисты страны по лечению сложнейших опухолей костей и мягких тканей. В центре протонной терапии (редкость во всем мире!) МИБС им.Березина лечат редкие и сложные формы рака у детей. Ученые института гематологии имени Р.М.Горбачевой побеждают рак крови (даже проводили уникальную трансплантацию костного мозга)! А мы в онкоцентре "Медси" специализируемся на химиотерапии и за три года увеличили число курсов в три раза — не потому, что рака стало больше, а потому, что коллеги теперь отправляют к нам на лечение. Знают, что специалистов и технологий у нас достаточно и медицина в "Медси" не потоковая, а с человеческим лицом (никаких десятиминутных формализмов — разбираем ситуацию, чтобы каждый шаг был кристально понятен).
А еще люди стали меньше бояться врачей и чаще записываться на консультации в любой непонятной ситуации (это суперважно и очень хорошо — чем раньше выявлен рак, тем благоприятнее прогноз). В просвещении большую роль сыграл союз онкологов и фондов онкопомощи — AdVita, "Не напрасно": мы регулярно проводим тренинги по экологичной (и продуктивной) коммуникации медика и пациента (мой коллега Максим Котов даже сделал обучающий чат-бот). Плюс выпускаем статьи в первой российской онлайн-энциклопедии "Онко Вики" — благодаря этому люди выходят из информационного вакуума и понимают, что онкориск реально снизить (банально, но отказавшись от курения!), а онкозаболевания часто излечимы (рак груди — один из самых успешно поддающихся терапии диагнозов). Главное — обратиться к врачу».
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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