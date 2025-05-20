ведущий терапевт Luceo SPA в отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, амбассадор брендов Dr. Burgener и Margy’s Monte Carlo (haute-couture космецевтика!) в России

«В Luceo Spa при отеле Four Seasons (тот самый дом со львами!) мы манифестируем холистический подход — естественную гармонизацию и нежное отношение к себе. А значит, разработали спа-меню с акцентом на умиротворение и перезагрузку. Например, фаворит гостей Four Seasons, массаж тела с аюрведическим янтарным маслом ILA — это глубокая проработка тканей с помощью тапотмент-техники (ритмичные нажимания), в результате чего наступает неизбежная релаксация.

Для моментального (но долговечного!) рефреш-эффекта — избавиться от мелких морщинок и обрести здоровый розовый тон — проводим реструктуризацию Dr.Burgener с черной икрой! Этот бьюти-топинг великолепно обновляет кожу, поскольку содержит аминокислоты, витамины, минералы и ретинол (самый мощный омолаживающий компонент!). А если ваш запрос перед (или после) сессий ПМЭФ — фотогеничность лица, шеи и декольте, как у звезд Каннского фестиваля, то знакомьтесь: регенерирующий уход Margy’s Monte Carlo (любовь принцесс Саудовской Аравии!). Деликатное очищение + водорослевые патчи (яркий свежий взгляд!) + укрепляющая маска с высококонцентрированным коллагеном = бархатистая и сияющая кожа.

И важно: в основе философии Luceo Spa — термин kalon, так в Древней Греции называлась концепция "красота, которая глубже кожи". А значит, кроме эстетики, мы пестуем интеллектуальное, моральное содержание. Поэтому, кроме бьюти-процедур, предлагаем найти свое внутреннее "я" в позе лотоса на крыше отеля (да, йога с видом на Исаакиевский собор) и создать новые арт-нейронные связи на встречах, где обсуждают искусство и коллекционирование в формате закрытого клуба. А на джазовом вечере в баре-библиотеке Xander (кстати, названном в честь Александра I) найдите флорал-моктейль (с очень красивой нотой бузины!) и то самое вдохновение, которое раньше пряталось от дедлайнов и стрессов».