Американские врачи впервые в истории отредактировали ДНК ребенка с редким генетическим заболеванием!

Девятимесячный Кей Джей Малдун, страдающий редким генетическим недугом — дефицитом карбамоилфосфатсинтетазы 1 (CPS1), относится к числу первых пациентов, успешно прошедших лечение индивидуальным генетическим препаратом. Такое лекарство необходимо для устранения ошибки в генетическом коде: от тяжелого нарушения функции фермента CPS1 погибают половина младенцев с диагнозом, поскольку у них отсутствует фермент, необходимый для удаления аммиака из организма, тот накапливается в крови и становится токсичным.

Один из методов терапии — пересадка печени. Другой путь — редактирование генов, сейчас не доступен широкому кругу пациентов, однако его результативность подтверждается — весь процесс лечения Кей-Джея занял всего шесть месяцев.

«Это первый шаг к применению методов редактирования генов при лечении редких генетических заболеваний, для которых сейчас отсутствуют эффективные медицинские средства», — заявил доктор Киран Мусунуру, специалист по редактированию генов из Университета Пенсильвании.

Персонализированную терапию для Кей Джея разработала команда ученых из детской больницы Филадельфии (CHOP) совместно с Медицинской школой Перельмана при Университете Пенсильвании. Чтобы устранить специфическую генную мутацию в клетках печени ребенка, которая привела к заболеванию, они использовали платформу редактирования генов CRISPR, известную как «генетические ножницы», которые вырезают поврежденный участок генетического кода. Так ученые удалили одни «буквы» генетического кода и заменили их другими.

CRISPR — передовая технология редактирования генов, которая позволяет вносить точные изменения в ДНК внутри живых клеток. И кейс Кей Джея — первый известный случай применения персонализированного препарата на основе CRISPR, который был разработан специально для одного человека и нацелен на нерепродуктивные клетки, чтобы изменения затронули только пациента, а не его потомство. Важно подчеркнуть, что никому, кроме Кей Джея формула не подходит.

Сначала ребенку ввели очень низкую дозу лекарства, когда ему было шесть месяцев.

«Мы знали, что способ доставки аппарата генного редактирования в клетки печени ребенка позволял нам проводить повторные процедуры. Это означало, что мы могли начать с низкой дозы, безопасность которой была гарантирована», — пояснила педиатр CHOP Ребекка Ахрентс-Никлас, доктор медицины.

Позже дозировку увеличили: команда заметила признаки эффективности терапии практически сразу. Значимым маркером улучшения состояния ребенка стало увеличенное количество белка в рационе, а также повышение устойчивости к инфекции, простудам и желудочно-кишечным заболеваниям.

«Благодаря использованию платформы генного редактирования, основанной на многоразовых компонентах и быстрой адаптации, открывается новая эра точной медицины для сотен редких заболеваний, предоставляя спасительные методы лечения пациентам тогда, когда это важно: быстро и индивидуально», — заявила Джони Л. Раттнер, директор Национального центра NIH по ускорению исследований и разработок медицинских технологий (NCATS).

Несмотря на успех, исследователи предупреждают, что прошло всего несколько месяцев. Ученым предстоит наблюдать за ребенком еще долгие годы (а по некоторым данным, и всю его жизнь).

P.S. Почему бы не разрабатывать на основе CRISPR лекарства от всех болезней, которые так или иначе связаны с ДНК (к примеру, лекарство от рака)?

Как объяснил редакции психофармаколог, директор Института трансляционной биомедицины СПБГУ Райль Гайнетдинов в в примении ген-инжиниринга CRISPR-Cas, который «вырезает» гены с нарушениями по принципу «ножниц», есть значимая сложность: специалисты пока не знают, как найти конкретные гены и как направить на них «ножницы». Кроме того — данная лекарственная терапия вмешивается в ДНК, поэтому в ее применении есть ряд этических подводных камней.