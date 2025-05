Американские врачи впервые в истории отредактировали ДНК ребенка с редким генетическим заболеванием!

Мальчик по имени Кей Джей Малдун из штата Калифорния стал первым в мире человеком, прошедшим персонализированную генотерапию с применением технологии «генетических ножниц» CRISPR (ген с мутацией был устранен)! Результатами экспериментального лечения поделились осуществлявшие его ученые из Детской больницы Филадельфии и Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете исследователи в журнале The New England Journal of Medicine.