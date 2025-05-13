Неврологи: инсульт все чаще случается у людей до 45 лет! Это необратимо? Как защитить сердце? И что делать, если близкому плохо?

Как не оставить инсульту никаких шансов?

Cвести вероятность к 0 нельзя, однако до 80% случаев можно предотвратить. Первый шаг (легко угадать с первого раза, но часто сложно воплотить) — отказ от курения и злоупотребления алкоголем, другими токсическими веществами.

Сегодня к лечению зависимостей подходят комплексно, и от человека не требуется соблюдать жесткие ограничения сразу. Можно начать с никотинзаместительной терапии и консультации психотерапевта или психолога, использовать мобильные приложения, помогающие бросить курить — они иллюстрирует прогресс, рассчитывая, на сколько часов человек продлил себе жизнь, сколько времени и денег сэкономил, перестав бегать на перекуры. К примеру, Kwit, Quitzilla, Quit: Hypnosis to Stop Smoking (здесь бороться с зависимостью разработчики предлагают с помощью медитации!).

Кроме того, полезно добавить занятия спортом — они могут снизить тягу к никотину. Увеличивать уровень физической активности лучше постепенно. Использовать лестницу вместо лифта, по пути до дома или с работы — выходить на одну остановку раньше, выбирать пешие шопинг-прогулки в дальний магазин.

Финальный, но не менее важный момент — проходить ежегодный скрининг на тревогу и депрессию, преддиабет, нарушения обмена холестерина и повышенное артериальное давление.

А диета, когнитивные упражнения на запоминание и счет, криотерапия, медитации, йога помогут?

Разберем по порядку. Среди множества диет наиболее доказанной для снижения сердечно-сосудистых рисков является средиземноморская — в ее основе употребление растительных продуктов (овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые), оливкового масла, молочки, преобладание рыбы и морепродуктов над мясом, особенно красным (говядина, свинина). Можно начать с малого и заменить подсолнечное масло на оливковое, добавлять овощи в каждый прием пищи, с большей частотой готовить любимую форель, скумбрию, треску etc.

Что касается влияния когнитивных тренировок на профилактику, то прямых доказательств их пользы нет. Однако они могут улучшать нейропластичность мозга, то есть его способность быстро «организовывать ремонт» в теле, что вероятно сыграет большую роль при восстановлении после инсульта.

Криотерапия (воздействие холодом) — спорный метод без достаточной научной базы. В принципе, она может быть полезна в рамках здорового образа жизни, но с учетом противопоказаний (в частности, при заболеваниях почек).

А вот медитация и йога доказанно борются с внутренним напряжением и стрессом, что в свою очередь действительно может снижать риск сердечных катастроф.

Вывод: лучшей профилактикой инсульта среди известных «неочевидных» методов будут простая средиземноморская диета, 10 минут медитации в день и прогулка. Ваше здоровье — не лотерея, а результат ежедневно принимаемых решений.

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