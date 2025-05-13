Неврологи: инсульт все чаще случается у людей до 45 лет! Это необратимо? Как защитить сердце? И что делать, если близкому плохо?

Среди неинфекционных заболеваний инсульт — вторая по распространенности причина смерти. И ученые бьют тревогу еще громче: патология «молодеет»! Как на это влияют условия нашей жизни? Помогут ли в качестве профилактики средиземноморская диета и медитации? И как оказать первую помощь пострадавшему, когда счет идет на часы? Спросили у Дмитрия Хуторова, кандидата медицинских наук, невролога Lahta Clinic.
Что такое инсульт с нейрофизиологической точки зрения?
Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое может возникать по двум механизмам: закупорка просвета сосуда тромбом (ишемический инсульт) и разрыв сосуда с кровоизлиянием (геморрагический инсульт). Участок мозга, который получал кровоснабжение и питание из пораженного сосуда, погибает, и у человека развиваются симптомы поражения функции, за которую этот участок мозга отвечал.
К факторам риска по состоянию здоровья относятся:
- заболевание сердца (патология клапанов, межпредсердной перегородки, аритмии);
- разрыв стенки сосуда с ее расслоением (часто после травмы);
- наличие атеросклероза сосудов; вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики);
- нарушение свертываемости крови (тромбофилии);
- другие редкие причины.
Эта патология действительно помолодела?
К «молодым кейсам» относят людей в возрасте от 18 до 45 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения среди них случаются до 15% в структуре всех инсультов, и эта цифра растет. По статистике до 40% случаев, произошедших у молодых, возникает вследствие разрыва сосуда с кровоизлиянием (геморрагический инсульт).
Группами наиболее высокого риска считаются:
- люди с отягощенной наследственностью, у кого родственники первой линии родства (отец/мать) перенесли удар в возрасте моложе 50 лет;
- женщины во время беременности и в послеродовом периоде;
- те, кто принимает пероральные контрацептивы;
- курильщики.
Особое внимание на свое здоровье следует обратить людям, у которых напротив этого списка стоит несколько галочек. Например тем, кто курит и принимает пероральные контрацептивы, — угроза возрастает в несколько раз.
Почему количество инсультов среди молодого населения растет?
Это связано с меняющимся образом жизни: зумеры и миллениалы сталкиваются с высоким уровнем стресса, гиподинамией, вредными пищевыми привычками и недосыпом, что приводит к развитию ожирения и повышает вероятность развития преддиабета, диабета и гипертонической болезни. Ситуация осложняется отсутствием медицинских скринингов и поздней диагностикой — факторы риска удара на ранних этапах выявить достаточно сложно (но возможно! В этой статье спросили у доктора наук, как именно).
Наконец, уровень осведомленности о патологии и ее профилактике у молодого населения не так высок. Потому по последним прогнозам, количество «молодых инсультов» будет продолжать расти.
Как заподозрить опасность и что делать потом?
Есть простое правило — FAST или УДАР.
F / У — face / улыбка — асимметрия улыбки — попросите улыбнуться
A / Д — arm /движение — слабость в одной из рук — попросите поднять руки
S / А — speech / артикуляция — нарушение речи — попросите назвать имя
T / Р — time / реакция — чем быстрее пациент будет доставлен в клинику, тем лучше
Если симптомы соответствуют, и человек не может выполнить вашу просьбу, то нужно срочно обращаться к врачу.
Первая помощь при подозрении на удар:
- Вызвать скорую;
- Засечь время начала симптомов;
- Уложить человека на ровную поверхность;
- Если ему тяжело дышать, то снять стесняющую одежду;
- Если человек без сознания — проверить дыхание и сердцебиение.
- В некоторых случаях может начаться рвота — нужно повернуть пострадавшего на бок, чтобы рвотные массы не скапливались в ротовой полости и не попадали в дыхательные пути
- Дождаться скорую, описать, что случилось
Четыре «не» при оказании первой помощи:
- Не паниковать:
- Не пытаться напоить, заставить встать (у человека могут быть нарушения глотания и движения в конечностях);
- Не давать таблетки (например, аспирин — он разжижает кровь, и у может случиться кровоизлияние);
- Не везти самостоятельно в больницу (может потребоваться специализированная помощь, которая есть только в сосудистых центрах).
Как не оставить инсульту никаких шансов?
Cвести вероятность к 0 нельзя, однако до 80% случаев можно предотвратить. Первый шаг (легко угадать с первого раза, но часто сложно воплотить) — отказ от курения и злоупотребления алкоголем, другими токсическими веществами.
Сегодня к лечению зависимостей подходят комплексно, и от человека не требуется соблюдать жесткие ограничения сразу. Можно начать с никотинзаместительной терапии и консультации психотерапевта или психолога, использовать мобильные приложения, помогающие бросить курить — они иллюстрирует прогресс, рассчитывая, на сколько часов человек продлил себе жизнь, сколько времени и денег сэкономил, перестав бегать на перекуры. К примеру, Kwit, Quitzilla, Quit: Hypnosis to Stop Smoking (здесь бороться с зависимостью разработчики предлагают с помощью медитации!).
Кроме того, полезно добавить занятия спортом — они могут снизить тягу к никотину. Увеличивать уровень физической активности лучше постепенно. Использовать лестницу вместо лифта, по пути до дома или с работы — выходить на одну остановку раньше, выбирать пешие шопинг-прогулки в дальний магазин.
Финальный, но не менее важный момент — проходить ежегодный скрининг на тревогу и депрессию, преддиабет, нарушения обмена холестерина и повышенное артериальное давление.
А диета, когнитивные упражнения на запоминание и счет, криотерапия, медитации, йога помогут?
Разберем по порядку. Среди множества диет наиболее доказанной для снижения сердечно-сосудистых рисков является средиземноморская — в ее основе употребление растительных продуктов (овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые), оливкового масла, молочки, преобладание рыбы и морепродуктов над мясом, особенно красным (говядина, свинина). Можно начать с малого и заменить подсолнечное масло на оливковое, добавлять овощи в каждый прием пищи, с большей частотой готовить любимую форель, скумбрию, треску etc.
Что касается влияния когнитивных тренировок на профилактику, то прямых доказательств их пользы нет. Однако они могут улучшать нейропластичность мозга, то есть его способность быстро «организовывать ремонт» в теле, что вероятно сыграет большую роль при восстановлении после инсульта.
Криотерапия (воздействие холодом) — спорный метод без достаточной научной базы. В принципе, она может быть полезна в рамках здорового образа жизни, но с учетом противопоказаний (в частности, при заболеваниях почек).
А вот медитация и йога доказанно борются с внутренним напряжением и стрессом, что в свою очередь действительно может снижать риск сердечных катастроф.
Вывод: лучшей профилактикой инсульта среди известных «неочевидных» методов будут простая средиземноморская диета, 10 минут медитации в день и прогулка. Ваше здоровье — не лотерея, а результат ежедневно принимаемых решений.
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