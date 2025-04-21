Вы знали, что в нашей печени хранится «витамин красоты»? И «чистить» ее — вредно? 5 лучших книг о здоровье главного органа-фильтра

Мифы и легенды гастроэнтерологии. Гастрит не болит и другие разоблачения

Андрей Харитонов

Если вам интересно примерно все о ЖКТ. Остроумное и доступное руководство по здоровью всего желудочно-кишечного тракта без мифов, устаревших диагнозов и «лечебных столов». Автор (практикующий врач-гастроэнтеролог и лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»!) системно объясняет, почему многие привычные схемы диагностики и лечения давно не соответствуют реальности. В фокусе — симптомы, которые пациенты (и нередко врачи) интерпретируют неправильно: «дисбактериоз», «гепатоз», «загиб желчного», «печень болит» и другие «диагнозы», которых нет в международных классификаторах.

Изложено просто, доступно и с отличным юмором, но аргументация построена исключительно на основе актуальных клинических рекомендаций (в том числе EASL, AASLD, российских профильных обществ). Особенно это важно в контексте заболеваний печени, где до сих пор активно эксплуатируются фейки. Вот несколько интересных примеров-разоблачений: гастрит не болит, желчь не надо гнать, а если на фоне стресса ноет живот, то вы не сошли с ума — нарушена связь по оси «мозг-кишечник».

Печень без проблем

Мария Прашнова

Когда есть диагноз и хочется детально разобраться в ситуации — читайте этот труд. В нем подробно рассматриваются вирусные гепатиты, жировая болезнь печени, сосудистые и аутоиммунные болезни органа. Часть книги посвящена проблеме цирроза и его осложнений — от научно обоснованных принципов помощи до практических советов по приему лекарств, путешествиям, спорту и питанию. Будет полезно не только пациентам, но и студентам медицинских вузов, молодым врачам и смежным специалистам.

А в целом, в своей работе Мария Прашнова, гепатолог (и тоже лауреат наших «Новых имен в медицине Петербурга» (НИМ)) пишет о том, что разрушает печень (от еды и алкоголя до конкретных заболеваний) и как с этим справиться. Здесь не самый легкий язык и много медицинских терминов и примеров из практики — но это не делает текст нечитабельным. А вот репрезентативным — делает.