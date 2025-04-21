Вы знали, что в нашей печени хранится «витамин красоты»? И «чистить» ее — вредно? 5 лучших книг о здоровье главного органа-фильтра

ЗОЖ-аксиома: день здоровья печени надо отмечать не только 19 апреля, а буквально каждые сутки. Но только никаких детоксов и волшебных биодобавок! По просьбе Собака.ru фонд «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми болезнями печени, вместе с сообществом врачей, увлеченных изучением гепатологии, Gilbert Club подготовил маст-рид список из 5 научно-популярных книг (с бонусной — художественной) о том, как помочь нашему органу-многостаночнику работать как часы!
P.S. Мы восторге! Большинство авторов — лауреаты нашей премии «Новые имена в медицине Петербурга» (на экстраталантливых медиков у редакции глаз наметан!).
Мифы и легенды гастроэнтерологии. Гастрит не болит и другие разоблачения
Андрей Харитонов
Если вам интересно примерно все о ЖКТ. Остроумное и доступное руководство по здоровью всего желудочно-кишечного тракта без мифов, устаревших диагнозов и «лечебных столов». Автор (практикующий врач-гастроэнтеролог и лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»!) системно объясняет, почему многие привычные схемы диагностики и лечения давно не соответствуют реальности. В фокусе — симптомы, которые пациенты (и нередко врачи) интерпретируют неправильно: «дисбактериоз», «гепатоз», «загиб желчного», «печень болит» и другие «диагнозы», которых нет в международных классификаторах.
Изложено просто, доступно и с отличным юмором, но аргументация построена исключительно на основе актуальных клинических рекомендаций (в том числе EASL, AASLD, российских профильных обществ). Особенно это важно в контексте заболеваний печени, где до сих пор активно эксплуатируются фейки. Вот несколько интересных примеров-разоблачений: гастрит не болит, желчь не надо гнать, а если на фоне стресса ноет живот, то вы не сошли с ума — нарушена связь по оси «мозг-кишечник».
Печень без проблем
Мария Прашнова
Когда есть диагноз и хочется детально разобраться в ситуации — читайте этот труд. В нем подробно рассматриваются вирусные гепатиты, жировая болезнь печени, сосудистые и аутоиммунные болезни органа. Часть книги посвящена проблеме цирроза и его осложнений — от научно обоснованных принципов помощи до практических советов по приему лекарств, путешествиям, спорту и питанию. Будет полезно не только пациентам, но и студентам медицинских вузов, молодым врачам и смежным специалистам.
А в целом, в своей работе Мария Прашнова, гепатолог (и тоже лауреат наших «Новых имен в медицине Петербурга» (НИМ)) пишет о том, что разрушает печень (от еды и алкоголя до конкретных заболеваний) и как с этим справиться. Здесь не самый легкий язык и много медицинских терминов и примеров из практики — но это не делает текст нечитабельным. А вот репрезентативным — делает.
Мой лучший друг желудок
Елена Мотова
Для всех, кто хочет выйти из токсичных отношений с телом и весом, и зайти — в нормальные. Автор — врач-диетолог и научный журналист — с позиции докмеда разбирает, как на самом деле работают желудок, кишечник, поджелудочная железа и, что особенно актуально, печень (ей посвящена отдельная глава «Печень — мон амур»). Генеральный факт: этот орган — ключевой в системе переваривания, обмена веществ и энергии, так что без его «починки» постройнеть точно не получится.
Кроме того, Елена Мотова максимально четко и без медицинских усложнений объясняет, зачем нужны разные макро- и микронутриенты, развенчивает мифы о «шлаках», бесполезных «чистках» и «детоксе». Очень важный аспект: разбор гормональной регуляции аппетита и психологии пищевого поведения!
Интервью с едой. Все о том, как есть так, чтобы получать максимум пользы и удовольствия
Анна Архицкая (НИМ!), Яна Золкина, Юлия Кравченко, Екатерина Луданова, Даниэла Пургина (НИМ!) (под ред. Ольги Косниковой)
Рекомендуем брать в пару с первой книгой, чтобы точно выстроить нетоксичную гастрорутину! Представьте консилиум, где ваш рацион обсуждают онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог, фитнес-тренер и социолог — именно такой мультидисциплинарный подход предлагает «Интервью с едой». Эта книга — настоящая энциклопедия питания, где разбирается все: от биохимии белков, жиров и углеводов и анатомии ЖКТ до того, как формируются пищевые привычки, почему вес возвращается после диет и почему в некоторых регионах России едят больше всего майонеза!
Авторы безжалостно препарируют популярные мифы — о «гниении» еды в кишечнике, пользе всех суперфудов и безопасности безобидных на вид БАДов. А еще объясняют, почему от одних продуктов мы чувствуем прилив сил, а другие — утомляют.
Печень, привычки и счастье
Мария Лопатина
Для тех, кто хочет понять о себе с гепатологической точки зрения все и сразу. Всего 220 страниц счастья, написанных емким и мегапонятным языком! Книга врача-гастроэнтеролога, члена Европейской ассоциации клинического питания и метаболизма (ESPEN), — это не только просветительский ликбез, но и руководство по самонаблюдению и превентивной диагностике. Автор описывает симптомы, которые могут указывать на повреждение органа и его заболевание (стеатоз, гепатит, цирроз, рак), а также уточняет, когда обращаться к врачу и какие анализы и исследования нужно делать (спойлер: хороший доктор не направит на КТ и МРТ до результатов УЗИ!).
Без интересных фактов дело не обошлось. К примеру, из книги можно узнать, что печень создает резерв ретинола (он же витамин А или «витамин красоты»)! Вот это неожиданный орган молодости!
Прометей прикованный
Эсхил
«Людям, мыслящим ассоциациями, важно прочувствовать тему перед тем, как подойти к ней с практической точки зрения. К примеру, с сердцем все просто — это символ любви и жизни. И такой важный орган точно нуждается в консультации кардиолога при первых же подозрительных щемлениях. А вот с печенью все не так очевидно», — делится Ольга Краева, программный директор фонда «Жизнь как чудо».
Чаще всего вспоминается миф о Прометее, печень которого клевал орел Зевса в наказание за помощь людям, пока Геракл не освободил титана. Этот сюжет появляется у разных древнегреческих авторов, но ярче всего описан в «Прометее прикованном».
«Какую идею здесь можно выявить? — продолжает Ольга Краева. — Согласно истории печень титана регенерирует каждое утро (кстати, чистая правда, этот она умеет уникально восстанавливать собственные клетки!), а это может восприниматься как метафора стойкости: несмотря ни на что герой продолжает существовать и бороться. Поэтому вот стимул: заботиться о здоровье органа, который дает надежду! А на медицинском: фильтрует кровь, очищает организм от токсинов, получает и накапливает витамины, отвечает за поддержание температуры тела — и выполняет более 500 функций!».
У фонда «Жизнь как чудо» есть просветительский портал, где собрана актуальная и проверенная врачами информация о здоровье и заболеваниях печени. А каждый желающий может проверить свои знания о печени, сыграв в квиз из 10 вопросов.
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