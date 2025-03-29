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В петербургском Политехе создали сплав для имплантатов, похожий на кость человека

Новый материал может применяться в различных медицинских направлениях — от изготовления эндопротезов суставов, пластин и винтов для фиксации костей в ортопедии до зубных имплантатов и их компонентов в стоматологии.

Medical Images/shutterstock

«Наши эксперименты показали, что добавление тантала в сплав приближает его упругость к значениям, характерным для костной ткани. Несмотря на низкий модуль упругости, сплавы с содержанием 15-20% тантала в составе демонстрируют улучшенные механические характеристики, включая повышенную прочность. Предложенный нами "рецепт" сплава открывает широкие перспективы для внедрения в повседневную медицинскую практику при изготовлении имплантатов», — рассказал ТАСС доцент Научно-образовательного центра «Конструкционные и функциональные материалы» Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Игорь Полозов.

Чтобы добиться нужных свойств, ученым пришлось применить ячеистые структуры - специальные пористые формы, напоминающие костную ткань. Источником такого решения стали природные материалы - бамбук, волокна паучьего шелка и костная ткань человека.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге создали робота для украшения елок. 

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