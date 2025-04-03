5 важных вопросов про магнитные бури! Что известно об их влиянии на человека? Они правда вызывают головные боли и упадок сил?

Вопрос 1: Напомните, как возникают магнитные бури?

Если коротко, дело в солнечной активности. Долгое время считалось, что причиной геомагнитных бурь являются вспышки, которые время от времени появляются на поверхности Солнца. В этом был убежден английский астроном Ричард Кэррингтон, который впервые описал данное явление в 1859 году.

Однако уже в конце XX века выяснилось, что причиной магнитных бурь являются не сами вспышки, а происходящие во время некоторых из них коронарные выбросы массы. Проще говоря, часть солнечного вещества выплескивается в открытый космос и уносится прочь от поверхности звезды, усиливая потоки солнечного ветра, то есть потока заряженных частиц.

Если такие возмущенные потоки солнечного ветра проходят через Землю, то содержащиеся в них заряженные частицы начинают светиться в верхних слоях атмосферы. Это явление называется полярным сиянием. Одновременно происходят колебания магнитного поля нашей планеты, которые и именуются магнитными бурями.