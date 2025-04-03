5 важных вопросов про магнитные бури! Что известно об их влиянии на человека? Они правда вызывают головные боли и упадок сил?

«Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю», «Землю накрыла красная пелена», «Петербуржцы ощутили на своей шкуре магнитные бури» и даже «Готовьтесь к удару». Подобные заголовки регулярно можно встретить в самых разных изданиях практически после каждой крупной вспышки на Солнце. Насколько такое внимание к солнечной активности оправдано? Правда ли колебания магнитосферы Земли так сильно влияют на человека? Стоит ли в дни магнитных бурь пить больше воды и отказаться от кофе? Разбираемся вместе с врачами и учеными!
Вопрос 1: Напомните, как возникают магнитные бури?
Если коротко, дело в солнечной активности. Долгое время считалось, что причиной геомагнитных бурь являются вспышки, которые время от времени появляются на поверхности Солнца. В этом был убежден английский астроном Ричард Кэррингтон, который впервые описал данное явление в 1859 году.
Однако уже в конце XX века выяснилось, что причиной магнитных бурь являются не сами вспышки, а происходящие во время некоторых из них коронарные выбросы массы. Проще говоря, часть солнечного вещества выплескивается в открытый космос и уносится прочь от поверхности звезды, усиливая потоки солнечного ветра, то есть потока заряженных частиц.
Если такие возмущенные потоки солнечного ветра проходят через Землю, то содержащиеся в них заряженные частицы начинают светиться в верхних слоях атмосферы. Это явление называется полярным сиянием. Одновременно происходят колебания магнитного поля нашей планеты, которые и именуются магнитными бурями.
Потоки заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце, летят с очень большой скоростью, сопоставимой со скоростью света. Тем не менее потоку заряженных частиц нужно несколько дней, чтобы добраться до Земли.
Вопрос 2: Когда человечество стало опасаться магнитных бурь?
Сам термин магнитная буря был придуман в начале XIX века немецким ученым Александром фон Гумбольдтом — он обратил внимание, что во время полярных сияний стрелка компаса начинает странным образом «плясать». Однако тогда это явление заинтересовало в основном ученых.
Куда больше привлекла внимание магнитная буря 1859 года, которую наблюдал все тот же британский астроном Ричард Кэррингтон (в честь него эту бурю иногда именуют «событием Кэррингтона»). Во-первых, она считается самой сильной за всю историю наблюдений. Во-вторых, в середине XIX века мир был куда технологичнее, чем во времена фон Гумбольдта, поэтому лучше ощутил последствия бури — например, перебои в работе телеграфа.
Идея о том, что солнечная активность может прямо влиять на жизнь и здоровье людей (а также других видов), появилась ближе к XX веку. Ее сформулировал русский и советский ученый Александр Чижевский, который даже создал отдельную науку — гелиобиологию. Его самой известной книгой стало сочинение «Земное эхо солнечных бурь».
Идеи Чижевского о взаимосвязи солнечных циклов и жизни людей вызвали противоречивую реакцию. С одной стороны, его приглашали читать лекции, труды издавали за рубежом. С другой — Чижевского активно критиковали коллеги, в том числе такие уважаемые, как академик Абрам Иоффе (тот самый, в честь которого назван Физико-технический институт в Петербурге).
Сергей Апатенков
Доцент кафедры физики Земли Санкт-Петербургского государственного университета:
Чижевский строил зависимости между солнечными циклами и социальными явлениями (в том числе войнами, революциями и эпидемиями, — прим. Собака.ru). Ему удавалось найти какие-то корреляции, проблема в том, что корреляции могут быть обнаружены между совершенно разными и не связанными явлениями.
Вопрос 3: Что сейчас думает наука?
Потенциальное влияние магнитных бурь на живые организмы проверялось во множестве работ (как отечественных ученых, так и некоторых их зарубежных коллег). Однако получить надежные результаты, подтверждающие это влияние так и не удалось.
Асарат Комабарова
Врач-невролог отделения восстановительной медицины ГП №109, Городской поликлиники №109 и лаборатории «Инвитро»:
Исследований много, но их результаты очень неоднозначны, поэтому некоторые врачи признают возможное влияние магнитных бурь, а другие считают ухудшение самочувствия следствием эффекта плацебо или психосоматическим проявлением. Сторонники теории «метеозависимости» придерживаются следующих гипотез:
- Буря может влиять на уровень мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона счастья) в организме, что вызывает сонливость, головную боль, упадок сил.
- Колебания электромагнитного поля провоцируют тревогу или беспокойство у «метеозависимых» людей.
- Геомагнитный фон определяет степень вязкости крови и уровень внутреннего давления, что дает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.
Однако эти гипотезы не имеют окончательного подтверждения. В то же время сопутствующие погодные факторы (такие как яркий солнечный свет, холод или колебания атмосферного давления) могут объяснить недомогания.
«Попытки объяснить какое-то влияние магнитных бурь на биологические организмы были примерно следующими, — рассказывает Собака.ru Сергей Апатенков из СПбГУ, — брали какие-то культуры клеток, помещали в разное электромагнитное поле и поведение этих клеток менялось. Но сверх этого… я не видел исследований, которые бы надежно подтверждали бы влияние магнитных бурь на полноценные биологические организмы, а не на лабораторные культуры в пробирках».
В целом, как отмечает издание N+1, статьи, посвященные влиянию магнитных бурь на организмы публикуются сейчас в основном российскими учеными, причем «зачастую в не самых престижных» научных журналах. Исследователей и общества других стран этот вопрос волнует куда меньше, чем россиян. Простой пример: в англо- и франкоязычных статьях о магнитных бурях в «Википедии» даже нет разделов, касающихся потенциального влияния на здоровье человека (правда, такой раздел есть в испанском варианте статьи).
Вопрос 4: Как магнитные бури ломают технику?
Дело в том, что даже небольшие изменения магнитного поля могут провоцировать появление электрических токов в металлических предметах. «Именно этот принцип используют генераторы в электростанциях, — напоминает Сергей Апатенков из СПбГУ. — Мы меняем магнитное поле, у нас появляется разность потенциалов и возникает электрический ток. Чем объект больше, тем этот эффект выраженнее, поэтому во время магнитных бурь могут появляться: напряжение и ток в рельсах, сбои в железнодорожной автоматике, перегрузки на линиях электропередач и трансформаторах, повышенная коррозия металлических трубопроводов».
Кроме того, магнитные бури могут серьезно сказываться на связи. Это происходит по двум причинам: во-первых, заряженные частицы солнечного ветра несколько меняют состав ионосферы Земли, что влияет на работу навигационных систем. Кроме того, спутники, которые не защищены многочисленными слоями земной атмосферы, могут выходить из строя из-за большого потока солнечной радиации.
Поскольку человеческая цивилизация сильно зависит от электрических приборов и больших металлических конструкций, влияние магнитных бурь может быть больше, чем во времена фон Гумбольдта и Кэррингтона. Так, издание N+1 пишет со ссылкой на данные Национальной академии наук США, что если бы «событие Кэррингтона» повторилось бы сегодня, экономический ущерб от него мог бы составить триллионы долларов.
Вопрос 5: То есть магнитные бури безопасны для человека?
Идея о влиянии магнитных бурь на самочувствие обывателей вызывает скепсис у многих исследователей. Тем не менее есть сведения, что магнитные бури могут быть опасны для здоровья людей, правда, не всех и при очень определенных условиях.
«Во время магнитных бурь заряженные частицы могут попадать в верхние слои атмосферы, — говорит Сергей Апатенков из СПбГУ, — особенно это заметно в полярных широтах. Для тех, кто в это время находится на земле, ничего не происходит, а вот для тех, кто находится в самолете на высоте 10 тысяч метров, это может обернуться сравнительно заметными дозами радиации. Поэтому во время солнечных вспышек рейсы, условно, Париж — Нью-Йорк не летают через Гренландию, а летят южнее».
Однако это скорее исключение. Впрочем, как отмечает врач-невролог Асарат Комабарова, вне зависимости от того, верит человек в свою «метеозависимость» или нет, при недомоганиях следует соблюдать универсальные правила, которые не зависят от солнечной активности:
- Меньше интенсивных физических и умственных нагрузок;
- Больше прогулок на свежем воздухе;
- Оптимальный питьевой режим (~ 1,5 литра в день);
- Исключить алкоголь, курение, кофеин и фаст-фуд;
«[Если физическое состояние беспокоит], лучше обратиться к врачу и пройти обследование — высока вероятность, что причина плохого самочувствия будет найдена в организме и после ее устранения исчезнет и "метеозависимость"», — резюмирует собеседница редакции.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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