В каком возрасте мозг начинает хуже соображать? С чем это связано и можно ли что-то сделать? Рассказываем о новом исследовании!

Как и почему стареет человеческий мозг — статья на эту тему в начале марта появилась в престижном научном журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences (официальное издание американской Академии Наук, выходящее с 1915 года).

Авторы публикации — ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке, из Оксфорда, из Гарвардской медицинской школы. Исследователи проанализировали МРТ-обследования более 19 тысяч пациентов, чтобы понять, когда запускаются процессы, которые затем сказываются на работе нейронов.