В каком возрасте мозг начинает хуже соображать? С чем это связано и можно ли что-то сделать? Рассказываем о новом исследовании!

Проблемы с памятью, сложности с обучением чему-то новому, снижение внимания — все это может быть симптомами возрастных изменений в мозге. Однако, как доказали американские ученые, старение «серого вещества» начинается заметно раньше появления первых подобных признаков. В своей работе они показали, что может запускать этот процесс и как его попытаться замедлить. Рассказываем максимально понятно!
Как и почему стареет человеческий мозг — статья на эту тему в начале марта появилась в престижном научном журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences (официальное издание американской Академии Наук, выходящее с 1915 года).
Авторы публикации — ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке, из Оксфорда, из Гарвардской медицинской школы. Исследователи проанализировали МРТ-обследования более 19 тысяч пациентов, чтобы понять, когда запускаются процессы, которые затем сказываются на работе нейронов.
И что же удалось выяснить?
Первое, что заметили исследователи, анализируя результаты МРТ-диагностики, — человеческий мозг стареет неравномерно. На этом пути он переживает три переломных момента. Причем первый — неожиданно рано.
Так, первые возрастные изменения в среднем начинают появляться в 44 года. После этого старение мозга постепенно ускоряется — примерно до 67 лет. Затем процесс постепенно вновь замедляется — перемены в мозге продолжают происходить, но уже чуть менее активно. Окончательно этот процесс замедляется уже ближе 90 годам.
Доцент СПбГУ, кандидат биологических наук:
Тот факт, что мозг, подобно другим органам, стареет, является общепризнанным. Более того, мозгу здесь приходится даже сложнее, поскольку в других частях организма возможна регенерация — образование новых клеток, — а вот в мозгу этот процесс выражен намного слабее. Главным открытием коллег является то, что процесс старения запускается чуть позже 40.
При этом важно понимать, что эти самые точки перелома — 44, 67 и 90 лет — являются усредненными. То есть мозг человека не обязательно начинает стареть на следующий день после того, как тот задул свечи на торте в свой 44-й день рождения. У кого-то первые, заметные только на МРТ, изменения в работе нейронов начинаются в 40, а у кого-то — ближе к 50. Но у большинства — около 44.
Почему стареет мозг?
Вопрос о том, что именно начинает «ломаться» в мозге после 40 лет, — очень сложный. Ведь, как пишут ученые, «этот процесс включает в себя множество взаимодействующих и усиливающих друг друга механизмов». Среди них — нарушение обмена веществ, повреждения сосудов, воспаления.
Однако, полагают ученые, спусковым крючком может оказаться тот факт, что нейроны с возрастом становятся резистентными к инсулину — гормону, который отвечает за снижение уровня сахара в крови и перенос глюкозы в клетки, где та «сжигается» для получения энергии.
Доцент СПбГУ, кандидат биологических наук:
При инсулинорезистентности нейроны начинают хуже работать, ведь в них поступает меньше глюкозы, а стало быть, в них производится меньше энергии. Это нарушает генерацию потенциалов действия и скорость проведения сигналов.
Оказавшись без привычного количества топлива в виде глюкозы, полагают авторы статьи, нейроны начинают хронически «голодать», что приводит к «необратимым изменениям» в клетках. Это, в свою очередь, может способствовать развитию других факторов старения мозга, к примеру воспалений.
То есть мозг стареет из-за недостатка глюкозы? Это вероятно так, но говорить с уверенностью пока рано. «Как показали коллеги, инсулинорезистентность нейронов коррелирует с возрастными изменениями, — подчеркивает в разговоре с Собака.ru Екатерина Виноградова из СПбГУ, — то есть эти два параметра как-то связаны. Но это еще не значит, что доказана причинно-следственная связь. Для этого надо проводить отдельные исследования».
О том же в беседе с Собака.ru говорит и клинический психолог Маргарита Алексеева: «Если упростить, данные исследования показали, что что-то с чем-то связано, но как именно мы не знаем».
Получается, для защиты мозга нужно есть больше сладкого?
Поскольку, согласно исследованию американских ученых, проблема заключается в том, что мозг не усваивает глюкозу, есть больше шоколада и конфет бесполезно. Более того, другие исследования показывают, что злоупотребление сладким, напротив, ускоряет старение мозга и повышает риски развития болезни Альцгеймера.
Однако ученые полагают, что способ поддержать мозг все же есть. Дело в том, что клетки мозга (как и других тканей) может питать не только глюкоза, но и особые вещества — кетоны, к примеру бета-гидроксимасляная кислота (она же БОМК), которую вырабатывает в ходе обмена веществ печень. Ученые попробовали вводить БОМК 101 человеку в возрасте от 20 до 79 лет.
Выяснилось, что еще до появления возрастных изменений (в возрасте от 20 до 39 лет) введение БОМК «значительно стабилизировал» нейронные сети в мозге. Однако в тот момент, когда мозг только начинает стареть (в возрастной группе от 40 до 59 лет), этот эффект почти в два раза сильнее. А вот для более возрастных пациентов (от 60 до 79) эффект значительно ниже. Проще говоря, если бы ученым удалось разработать антивозрастную терапию на основе БОМК, это, вероятно, позволило бы значительно отсрочить старение мозга. Как полагают авторы открытия, это может стать «революцией» в борьбе со старением мозга.
Соавтор исследования (цитата по сайту Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке):
Это может повлечь смену парадигмы того, как мы думаем о профилактике старения мозга… Вместо того чтобы ждать [первых] когнитивных симптомов (которые могут и не проявиться до тех пор, пока мозгу не будет нанесен существенный ущерб), мы потенциально может идентифицировать людей из группы риска… и вмешаться [в процесс] в критически важное окно возможностей [для терапии].
Мы в одном шаге от победы над старением?
Несмотря на то, что результаты исследования выглядят крайне обнадеживающе, праздновать победу над старением мозга пока рано как минимум по трем причинам.
Во-первых, пока можно говорить лишь о том, что найдено вещество, которое потенциально может помочь отсрочить возрастные изменения для некоторых пациентов. Однако от этого открытия до разработки конкретного препарата, не говоря уже о клинических испытаниях, могут пройти годы.
Во-вторых, как обращает внимание клинический психолог Маргарита Алексеева, «[в статье] указываются данные о проверке гипотезы на группе составом 101 человек. Это довольно маленькая группа для испытания». Соответственно, полагает собеседница редакции, с выводами пока спешить не стоит.
В-третьих, как отмечает Екатерина Виноградова из СПбГУ, пока не доказано, что неспособность нейронов усваивать глюкозу является единственным механизмом запуска старения мозга.
Доцент СПбГУ, кандидат биологических наук:
Таким образом, возможно, это действительно путь, по которому мы будем идти в борьбе со старением мозга. Вероятно, [препараты, созданные на основе этого открытия] будут кому-то помогать, но совершенно точно не всем. Вполне возможно, есть люди, у которых с обменом веществ и восприимчивостью клеток к инсулину все нормально, но у них все равно есть проблемы со старением мозга, которые объясняются другими причинами (такими как воспаления и нарушения кровообращения). Так что пока нужны дополнительные исследования.
Что пока можно сделать? Как настаивает клинический психолог Маргарита Алексеева: «самое простое и доступное — это хорошая физическая активность». «По рекомендациям ВОЗ, [нужно] минимально 150 минут в неделю средней кардионагрузки. Если еще проще — это те самые 10 тысяч шагов в день. Одно из самых благоприятных последствий такой активности — выработка веществ миокинов, которые в свою очередь помогают вырастать новым нейронам и укреплять уже существующие».
Также, уточняет собеседница редакции, необходима социальная активность «позитивное отношение к своей прошлой жизни и своему жизненному опыту, поддерживающее окружение». «И конечно, это режим сна, отдельно отдыха, питания, и умение адаптироваться к стрессу», — заключает Алексеева.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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