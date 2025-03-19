В каком возрасте мозг начинает хуже соображать? С чем это связано и можно ли что-то сделать? Рассказываем о новом исследовании!

Получается, для защиты мозга нужно есть больше сладкого?

Поскольку, согласно исследованию американских ученых, проблема заключается в том, что мозг не усваивает глюкозу, есть больше шоколада и конфет бесполезно. Более того, другие исследования показывают, что злоупотребление сладким, напротив, ускоряет старение мозга и повышает риски развития болезни Альцгеймера.

Однако ученые полагают, что способ поддержать мозг все же есть. Дело в том, что клетки мозга (как и других тканей) может питать не только глюкоза, но и особые вещества — кетоны, к примеру бета-гидроксимасляная кислота (она же БОМК), которую вырабатывает в ходе обмена веществ печень. Ученые попробовали вводить БОМК 101 человеку в возрасте от 20 до 79 лет.

Выяснилось, что еще до появления возрастных изменений (в возрасте от 20 до 39 лет) введение БОМК «значительно стабилизировал» нейронные сети в мозге. Однако в тот момент, когда мозг только начинает стареть (в возрастной группе от 40 до 59 лет), этот эффект почти в два раза сильнее. А вот для более возрастных пациентов (от 60 до 79) эффект значительно ниже. Проще говоря, если бы ученым удалось разработать антивозрастную терапию на основе БОМК, это, вероятно, позволило бы значительно отсрочить старение мозга. Как полагают авторы открытия, это может стать «революцией» в борьбе со старением мозга.