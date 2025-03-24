Теория заговора против пыли: когда уборка не только сохраняет здоровье, но и укрепляет социальное неравенство?

Почему смахивание пыли и культ гигиены усиливали социальную стратификацию

При стрессе или ощущении утраты контроля над собственной жизнью я испытываю компульсивную — и очень распространенную — потребность навести дома чистоту. И эта надежда, что с наведением порядка в пространстве установится порядок в мыслях, свойственна не только отдельным людям, но и целому обществу.

Возможно, вы уже знаете и ждали появления в этой книге знаменитого выражения антрополога Мэри Дуглас о том, что грязь — это материя не на своем месте. Важно понимать, что Мэри говорит здесь не только о материальном, но и о социальном порядке. «Я считаю, что некоторые загрязнения используются как аналогии для выражения общего взгляда на общественный порядок», — пишет она.

История беспокойства о пыли и домашней гигиене неизменно это доказывает. И действия санитарных реформаторов в середине XIX века, и «домоводческая мания» в конце XIX — начале XX веков часто характеризовались классовой предвзятостью. Адриан Форти, почетный профессор истории архитектуры Университетского колледжа Лондона, связывает «фетиш гигиены» с «буржуазными страхами потерять социальный и политический авторитет». По его словам, «беспокойство по поводу загрязнения возникает, когда под угрозой оказываются внешние границы общества».

Урбанизация и индустриализация привели к массовому перевороту в привычном общественном порядке, создав новый городской рабочий класс. Его представители принимали участие в протестах, маршах и забастовках (во Франции и Германии — в революциях), чтобы добиться справедливой зарплаты, улучшения условий труда и права голосовать. Гигиена стала разницей между «хорошими», «порядочными» бедняками и люмпен-сбродом. Те, кто следовал указаниям работников здравоохранения, могли рассчитывать на переселение, когда их трущобы сравнивали с землей для очистки города. Менее сговорчивых просто выгоняли. Наименее удачливые буквально пресмыкались на огромных свалках к югу от вокзала Кингс-Кросс, выживая на том, что выбрасывали остальные ме, чтобы подчеркнуть свое превосходство над теми, кто выполнял «грязную работу» (при этом не всегда было понятно, кто именно относится к этой категории).

В знаменитой «Книге по ведению домашнего хозяйства» 1861 года Изабелла Битон жалуется, что «домашняя прислуга больше не знает своего места; что появление дешевых шелка и хлопка стерло границы между хозяйкой и служанкой, между хозяином и слугой». Она написала руководство для представителей буржуазного среднего класса, которые только начали нанимать прислугу и еще толком не знали, как это делается.

Именно через навязывание необоснованных стандартов ведения домашнего хозяйства, свойственных высшему сословию, новоиспеченная и еще не уверенная хозяйка могла проверять усердие горничной и утверждать свою власть над девушкой, от которой не так уж сильно отличалась, как ей хотелось бы. Например, она демонстративно водила пальцем в перчатке по рамам картин и каминным полкам в поисках нетронутой пыли.