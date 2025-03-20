8 главных вопросов о щитовидной железе. Почему она дает сбой? Безглютеновая диета вылечит гипотиреоз? А БАДы? Узлы всегда надо удалять?

ВОЗ: вторые по частоте эндокринные нарушения после сахарного диабета — заболевания щитовидной железы. И хотя бы один диагноз есть у ⅓ населения планеты! Почему орган-бабочка так важен и как на его работу влияет семейный генофонд, бактерии и уровень йода? «Сломанная» щитовидка спровоцирует дебют диабета? При каком диагнозе полезно составить специальный рацион? Объясняет Илья Валерьевич Слепцов доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по эндокринологии Клиники СПбГУ.
Что такое щитовидная железа и за что она отвечает?
Это небольшой орган в форме бабочки, расположенный у основания шеи. Его вес составляет всего около 20 граммов, но роль в организме огромна. Он вырабатывает гормоны, которые регулируют основной обмен — расход энергии в состоянии покоя. От интенсивности этого обмена зависят практически все процессы в нашем теле: от температуры тела до сердечного ритма и настроения.
Почему развиваются заболевания щитовидной железы?
Причины разнообразны и часто связаны с сочетанием нескольких факторов:
Аутоиммунные заболевания: самые распространенные «виновники» — тиреоидит Хашимото и болезнь Грейвса. При этих состояниях иммунная система ошибочно атакует орган-бабочку антителами и клетками иммунной защиты, воспринимая часть компонентов органа как чужеродные.
Дефицит или избыток йода: йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. Его дефицит может привести к увеличению органа (зобу) и гипотиреозу — недостатку гормонов в крови. Избыток микроэлемента, напротив, может вызвать гипертиреоз (избыток гормонов) у предрасположенных к нему людей, хотя бывают случаи, и когда функция, наоборот, снижается.
Генетическая предрасположенность: если у ваших близких родственников были заболевания, у вас повышен риск их развития.
Воспалительные процессы-тиреоидиты: вызваны вирусными инфекциями или бактериями.
Воздействие радиации: может увеличить риск развития рака щитовидной железы.
Лекарства: некоторые препараты, например, известный антиаритмический амиодарон, иногда нарушают работу щитовидной железы. Часть средств для химиотерапии может вызывать поражение ткани органа.
Правда, что болезни провоцирует психологическая перегрузка?
Некоторые пишут, что лишнее родительское давление, чувство гиперответственности приводят к эндокринному сбою. Но объективных подтверждений этому не существует. Интересно то, что для болезни Грейвса (диффузного токсического зоба), действительно, в публикациях приводится информация о том, что у многих людей перед первыми проявлениями состояния отмечались стрессовые ситуации. Вместе с тем, сказать, был стресс причиной появления этой патологии или ее следствием, сложно, ведь при болезни Грейвса у людей повышается уровень гормонов щитовидной железы, что делает их очень эмоциональными и легко реагирующими на любые внешние ситуации.
Для других заболеваний подобных данных не публиковалось. Существовать без стрессов в современном мире вряд ли кто-то способен, но поддерживать максимально позитивный и спокойный образ жизни в любом случае будет полезно каждому.
Может ли щитовидная железа спровоцировать другие болезни? Диабет, ожирение?
Прямой взаимосвязи нет. В то же время определенное косвенное влияние может быть выявлено. Например, при снижении функции щитовидной железы (гипотиреозе) снижается и обмен веществ, развиваются слабость и сонливость. Человек начинает меньше двигаться, что в сочетании с замедленным метаболизмом приводит к увеличению массы тела. Но следует помнить, что у абсолютного большинства людей с лишним весом причиной этого состояния являются избыточное потребление калорий и недостаточное их расходование, т.е. факторы, которые зависят больше от образа жизни и привычек человека, а не от функции щитовидной железы.
Сахарный диабет 1 типа иногда встречается при аутоиммунном синдроме, поражающем сразу несколько органов — в том числе и щитовидную железу. У таких людей одновременно развиваются гипотиреоз, сахарный диабет, недостаточность функции надпочечников. В таком случае причиной заболевания так же является не конкретный орган, а сбой в работе иммунной системы.
Диета, чтобы избавиться от АИТ, гипотериоза — миф или нет?
Особое питание как самостоятельное лечение аутоиммунного тиреоидита (АИТ) и гипотиреоза — скорее вымысел, чем реальность. К сожалению, не существует волшебного набора продуктов, который мог бы вылечить их. Исследования, доказывающие обратное и имеющие серьезную научную силу, пока не опубликованы. И сегодня в клинических гайдлайнах различных ассоциаций эндокринологов по лечению аутоиммунного тиреоидита и гипотиреоза диетических рекомендаций нет.
Основным методом лечения в обоих кейсах является заместительная гормональная терапия — прием синтетической копии гормона-тироксина, а не диета.
Как лечат заболевания щитовидной железы? Узлы не всегда нужно удалять?
Терапия зависит от того, как проявляется патология: избытком или недостатком гормонов. Напомним, что при гипотиреозе лечение может включать заместительную гормональную терапию препаратами левотироксина, иммунотерапию или, в редких случаях, радиотерапию. При гипертиреозе (избыточной функции щитовидной железы), болезни Грейвса или токсическом узловом зобе, может применяться медикаментозная терапия тиреостатиками, радиойодтерапия или хирургическое вмешательство.
Тактика ведения узлов зависит от:
- их размера и структуры;
- наличия признаков злокачественности, таких как быстрый рост или подозрительные изменения на УЗИ.
При наличии этих условий показана тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) узла для исключения рака. Если узел небольшой, не имеет признаков онкопроцесса и не вызывает сдавливания окружающих тканей, может быть назначено динамическое наблюдение с регулярным УЗИ щитовидной железы. А вот операция показана при крупных узлах, вызывающих дискомфорт или сдавливание, и также при обнаружении злокачественных клеток по результатам биопсии.
Нужны ли биодобавки? А «Оземпик» вредит?
Для поддержания здоровья щитовидной железы в первую очередь необходимо сбалансированное питание. В качестве массовой превенции йододефицитных заболеваний главный совет — использовать йодированную соль в пищу. Беременным и кормящим женщинам показана профилактика йододефицита — в том числе препараты йода.
БАДы, содержащие йод, селен и другие микроэлементы, бывают нужны только в случае доказанного недостатка этих веществ в организме, который определяется по результатам анализов крови. Самоназначение без консультации с врачом опасно. Особенно это касается препаратов с высоким содержанием йода, так как его избыток, как мы и говорили выше, может провоцировать развитие эндокринных заболеваний .
Что касается препаратов на основе семаглутида, то пока нет доказательств прямого негативного воздействия на щитовидную железу (при использовании по назначению!). Однако применение лекарств без медицинских показаний и контроля врача связано с рисками и побочными эффектами.
Что еще защищает щитовидную железу от болезней и старения? Правда, что нужно меньше загорать и отказаться от кофе?
Умеренное пребывание на солнце полезно для синтеза витамина D, который принципиален как для общего здоровья, так и для щитовидной железы. Но не стоит злоупотреблять загаром — избыточное УФ-излучение не принесет пользы иммунной системе.
Кофе в умеренных количествах (1-2 чашки в день) обычно не вредит. Однако при наличии заболеваний, особенно гипертиреоза, лучше ограничить потребление кофеина, так как он может усиливать симптомы (тремор, сердцебиение).
Итого. Для хорошего самочувствия важно:
- Находить способы справляться со стрессом, такие как медитация, йога, физические упражнения или хобби.
- Достаточно спать: недостаток сна = гормональный дисбаланс и низкий уровень иммунной защиты.
- Ограничить воздействие токсинов: избегать курения, злоупотребления алкоголем и контакта с вредными химическими веществами.
- Обеспечить достаточное потребление селена и цинка: эти микроэлементы важны для преобразования гормонов щитовидной железы и ее нормальной функции.
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