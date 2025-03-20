8 главных вопросов о щитовидной железе. Почему она дает сбой? Безглютеновая диета вылечит гипотиреоз? А БАДы? Узлы всегда надо удалять?

Что такое щитовидная железа и за что она отвечает?

Это небольшой орган в форме бабочки, расположенный у основания шеи. Его вес составляет всего около 20 граммов, но роль в организме огромна. Он вырабатывает гормоны, которые регулируют основной обмен — расход энергии в состоянии покоя. От интенсивности этого обмена зависят практически все процессы в нашем теле: от температуры тела до сердечного ритма и настроения.

Почему развиваются заболевания щитовидной железы?

Причины разнообразны и часто связаны с сочетанием нескольких факторов:

Аутоиммунные заболевания: самые распространенные «виновники» — тиреоидит Хашимото и болезнь Грейвса. При этих состояниях иммунная система ошибочно атакует орган-бабочку антителами и клетками иммунной защиты, воспринимая часть компонентов органа как чужеродные.

Дефицит или избыток йода: йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. Его дефицит может привести к увеличению органа (зобу) и гипотиреозу — недостатку гормонов в крови. Избыток микроэлемента, напротив, может вызвать гипертиреоз (избыток гормонов) у предрасположенных к нему людей, хотя бывают случаи, и когда функция, наоборот, снижается.

Генетическая предрасположенность: если у ваших близких родственников были заболевания, у вас повышен риск их развития.

Воспалительные процессы-тиреоидиты: вызваны вирусными инфекциями или бактериями.

Воздействие радиации: может увеличить риск развития рака щитовидной железы.

Лекарства: некоторые препараты, например, известный антиаритмический амиодарон, иногда нарушают работу щитовидной железы. Часть средств для химиотерапии может вызывать поражение ткани органа.

Правда, что болезни провоцирует психологическая перегрузка?

Некоторые пишут, что лишнее родительское давление, чувство гиперответственности приводят к эндокринному сбою. Но объективных подтверждений этому не существует. Интересно то, что для болезни Грейвса (диффузного токсического зоба), действительно, в публикациях приводится информация о том, что у многих людей перед первыми проявлениями состояния отмечались стрессовые ситуации. Вместе с тем, сказать, был стресс причиной появления этой патологии или ее следствием, сложно, ведь при болезни Грейвса у людей повышается уровень гормонов щитовидной железы, что делает их очень эмоциональными и легко реагирующими на любые внешние ситуации.

Для других заболеваний подобных данных не публиковалось. Существовать без стрессов в современном мире вряд ли кто-то способен, но поддерживать максимально позитивный и спокойный образ жизни в любом случае будет полезно каждому.