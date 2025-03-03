8 суперполезных (и не банальных!) подарков к 8 марта

Книги были, есть и будут отличными подарками, пока на свете существуют библиофилы. Вуаля, нашли этим прекрасным людям любопытное чтение про женские архетипы в материнстве! Честно, сами всегда мечтали разобрать фигуры Василисы, Бабы-Яги и Персефоны не метафорически-эзотерически, а психоаналитически (как насчет юнгианской психологии?). И кроме того, это интересный и не навязывающий свои идеи научпоп для тех, кто уже стал, готовится или размышляем о том, чтобы стать матерью.