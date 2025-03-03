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Здоровье

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8 суперполезных (и не банальных!) подарков к 8 марта

Все гениальное — просто. Чтобы вы не боялись прогадать с презентом, мы собрали идеи-референсы подарков, которые понравится и пригодятся морально, ментально и/или физически самым разным девушкам. Здесь косметический холодильник — идеален для бьютиголиков, а еще девайс, создающий маски — оценят любительницы clean-эстетики и даже гаджет — спасение будущей (настоящей) CEO (точнее, ее глаз, уставших от компьютера)!

Она СЕО

Массажер для глаз, 18 000 рублей
BORK

Массажер для глаз, 18 000 рублей

Скорее всего, у нее есть лист желаемых подарков (в таком случае просто следуйте ему и не сворачивайте!). Но. Если перед вами редкий экземпляр гёрл-босс, которая любит инициативу и сюрпризы, то представьте на суд (и одобрение!) массажер для глаз. Против вряд ли получится возразить — система из мультисенсорных подушечек великолепно прорабатывает периорбитальную область, расслабляя мышцы вокруг глаз (даже зрение может стать немного острее!), снимая отеки после бессонной ночи перед презентацией и профилактируя морщины!

Аcademiacore

«Дарующая жизнь» Лиза Марчиано, 895 рублей
МИФ

«Дарующая жизнь» Лиза Марчиано, 895 рублей

Книги были, есть и будут отличными подарками, пока на свете существуют библиофилы. Вуаля, нашли этим прекрасным людям любопытное чтение про женские архетипы в материнстве! Честно, сами всегда мечтали разобрать фигуры Василисы, Бабы-Яги и Персефоны не метафорически-эзотерически, а психоаналитически (как насчет юнгианской психологии?). И кроме того, это интересный и не навязывающий свои идеи научпоп для тех, кто уже стал, готовится или размышляем о том, чтобы стать матерью.

Нетоксичная зожница

Миостимулятор, 19 250 рублей
Tonis

Миостимулятор, 19 250 рублей

Гинекологи и урологи предупреждают: чем раньше заняться прокачиванием структур тазового дня (хотя бы Кегелем!), тем позже (или вообще никогда) столкнуться со сбоем мочеполовой системы, сексуальными проблемами, расслаблением репродуктивных органов. Так что самое время (после консультации с врачом!) попробовать интимный тренажер для мягкой миостимуляции мышц. Алгоритм понятен интуитивно: пользователь выбирает одну из уже встроенных программ тренировок и следует инструкциям. Лубрикант обязательно.

Ее ролевая модель — Саманта Джонс

Массажная пудра с перышком Kissable Massage Powder, 3 730 рублей
Shunga

Массажная пудра с перышком Kissable Massage Powder, 3 730 рублей

Когда (всегда!) надо, чтобы в постели каждый аспект был идеален: от качества взаимодействия до влажности простыней. Бинго-вариант — устроить амурный массаж по сухой пудре, которая классно распределяется по коже (никаких трений, только скольжения) и заодно впитывает влагу разгоряченных тел. Ведь секс здоровый, только если он приятен не только телу, но и психике (внутреннему гурману и чистюле в том числе) — аксиома.

Вайб сlean girl

Аппарат для приготовления коллагеновых масок, 6 990 рублей
Kitfort

Аппарат для приготовления коллагеновых масок, 6 990 рублей

Только самые счастливые не словили постзимнюю сухость кожи. Но увлажняйзинг кремами и мезотерапией — это не про гикесс от мира эстетических технологий. Так что если в начальной школе ваша подруга радовалась наборам в духе «100 классных экспериментов», то повзрослевшей BFF — вангуем — понравится аппарат для создания коллагеновых масок. 5 минут на смешивание черники (других ягоды, фрукта, овоща) с капсулой коллагена и работу гаджета. 10 минут маска на лице — готово, оно сиятельно и восхитительно.

Просто сигма (и альфа)

Персональная тренировка по боксу, animal-flow, йоге, 1 900 рублей
Backyard

Персональная тренировка по боксу, animal-flow, йоге, 1 900 рублей

Женщины 2025 независимы ни от папы, ни от мужа, ни от ставки ЦБ, ни от чужого мнения при выборе спортивных хобби. Так что предлагаем всем, у кого чешутся руки — отправиться на бокс, любительницам экспериментов и просто пантерам — попробовать animal flow (тренировку с имитацией движений животных!), а тем, кто уже давно пытается повысить вибрации и освободить мозг от дедлайн-тревожности — заземлиться и одновременно воспарить на йоге.

Тру-бьютиголик

Мини-холодильник для косметики, 10 200 рублей
C.BAR

Мини-холодильник для косметики, 10 200 рублей

Всем блогерам от мира красоты, у которых вечно на тесте 1000 и 1 банка! Пора оптимизировать пространство, чтобы не хранить огуречные маски вместе с огурцами. Для этого берем и презентуем маленький холодильник, в который поместятся (и сохранят свою годность!) рутинные патчи, противоотечные роллеры (им точно надо быть холодными, чтобы эффективно снять утреннюю припухлость), чувствительные к температуре и влажности сыворотки и кремы.

Просто фея

ПОЛИНА. Кризисный центр для женщин

Если ваша одаряемая — то волшебное антикапиталистическое существо, которое предпочтет, чтобы презент получил кто-то, кто нуждается в нем больше, чем она сама. Или если вы хотите просто сделать лучше жизнь женщин, оказавшихся в тяжелой ситуации. Всегда можно поддержать организации, которые защищают жертв и свидетельниц домашнего насилия — к примеру, в Петербурге давно работает Кризисный центр для женщин, который оказывает бесплатную юридическую и психологическую помощь. Вложиться в дело проекта можно по ссылке.  

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