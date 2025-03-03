8 суперполезных (и не банальных!) подарков к 8 марта

Все гениальное — просто. Чтобы вы не боялись прогадать с презентом, мы собрали идеи-референсы подарков, которые понравится и пригодятся морально, ментально и/или физически самым разным девушкам. Здесь косметический холодильник — идеален для бьютиголиков, а еще девайс, создающий маски — оценят любительницы clean-эстетики и даже гаджет — спасение будущей (настоящей) CEO (точнее, ее глаз, уставших от компьютера)!
Она СЕО
Скорее всего, у нее есть лист желаемых подарков (в таком случае просто следуйте ему и не сворачивайте!). Но. Если перед вами редкий экземпляр гёрл-босс, которая любит инициативу и сюрпризы, то представьте на суд (и одобрение!) массажер для глаз. Против вряд ли получится возразить — система из мультисенсорных подушечек великолепно прорабатывает периорбитальную область, расслабляя мышцы вокруг глаз (даже зрение может стать немного острее!), снимая отеки после бессонной ночи перед презентацией и профилактируя морщины!
Аcademiacore
Книги были, есть и будут отличными подарками, пока на свете существуют библиофилы. Вуаля, нашли этим прекрасным людям любопытное чтение про женские архетипы в материнстве! Честно, сами всегда мечтали разобрать фигуры Василисы, Бабы-Яги и Персефоны не метафорически-эзотерически, а психоаналитически (как насчет юнгианской психологии?). И кроме того, это интересный и не навязывающий свои идеи научпоп для тех, кто уже стал, готовится или размышляем о том, чтобы стать матерью.
Нетоксичная зожница
Гинекологи и урологи предупреждают: чем раньше заняться прокачиванием структур тазового дня (хотя бы Кегелем!), тем позже (или вообще никогда) столкнуться со сбоем мочеполовой системы, сексуальными проблемами, расслаблением репродуктивных органов. Так что самое время (после консультации с врачом!) попробовать интимный тренажер для мягкой миостимуляции мышц. Алгоритм понятен интуитивно: пользователь выбирает одну из уже встроенных программ тренировок и следует инструкциям. Лубрикант обязательно.
Ее ролевая модель — Саманта Джонс
Когда (всегда!) надо, чтобы в постели каждый аспект был идеален: от качества взаимодействия до влажности простыней. Бинго-вариант — устроить амурный массаж по сухой пудре, которая классно распределяется по коже (никаких трений, только скольжения) и заодно впитывает влагу разгоряченных тел. Ведь секс здоровый, только если он приятен не только телу, но и психике (внутреннему гурману и чистюле в том числе) — аксиома.
Вайб сlean girl
Только самые счастливые не словили постзимнюю сухость кожи. Но увлажняйзинг кремами и мезотерапией — это не про гикесс от мира эстетических технологий. Так что если в начальной школе ваша подруга радовалась наборам в духе «100 классных экспериментов», то повзрослевшей BFF — вангуем — понравится аппарат для создания коллагеновых масок. 5 минут на смешивание черники (других ягоды, фрукта, овоща) с капсулой коллагена и работу гаджета. 10 минут маска на лице — готово, оно сиятельно и восхитительно.
Просто сигма (и альфа)
Женщины 2025 независимы ни от папы, ни от мужа, ни от ставки ЦБ, ни от чужого мнения при выборе спортивных хобби. Так что предлагаем всем, у кого чешутся руки — отправиться на бокс, любительницам экспериментов и просто пантерам — попробовать animal flow (тренировку с имитацией движений животных!), а тем, кто уже давно пытается повысить вибрации и освободить мозг от дедлайн-тревожности — заземлиться и одновременно воспарить на йоге.
Тру-бьютиголик
Всем блогерам от мира красоты, у которых вечно на тесте 1000 и 1 банка! Пора оптимизировать пространство, чтобы не хранить огуречные маски вместе с огурцами. Для этого берем и презентуем маленький холодильник, в который поместятся (и сохранят свою годность!) рутинные патчи, противоотечные роллеры (им точно надо быть холодными, чтобы эффективно снять утреннюю припухлость), чувствительные к температуре и влажности сыворотки и кремы.
Просто фея
Если ваша одаряемая — то волшебное антикапиталистическое существо, которое предпочтет, чтобы презент получил кто-то, кто нуждается в нем больше, чем она сама. Или если вы хотите просто сделать лучше жизнь женщин, оказавшихся в тяжелой ситуации. Всегда можно поддержать организации, которые защищают жертв и свидетельниц домашнего насилия — к примеру, в Петербурге давно работает Кризисный центр для женщин, который оказывает бесплатную юридическую и психологическую помощь. Вложиться в дело проекта можно по ссылке.
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