Гинеколог, который не назначает лишнее: какие анализы на самом деле (не) нужны — рассказывает Илья Батаев

Ситуация: срочно нужен гинеколог, но окно только у мужчины-врача. Как не стесняться?

Очень сложно подобрать нужные слова или советы для похода к мужчине-гинекологу. Даже если девушка рациональна в вопросе срочного посещения доктора и полностью осознает, что «гинеколог — это бесполый специалист, которого интересует только запрос, с которым я иду», ментальный блок преодолеть непросто. При этом не стоит забывать, насколько порой бывает тяжело просто дойти до гинеколога.

В такие ситуациях важно понимать, что для врача ваше тело — это просто часть работы, а не объект внимания. Он профессионал, который учился этой специальности 8 лет, имеет хорошее портфолио и репутацию. Врач здесь для того, чтобы помочь, и его задача — заботиться о вашем здоровье, не более того.

Психологи говорят, что многим помогает чувство подготовленности к беседе с врачом. Как бы ты советовал всем нам строить коммуникацию с докторами, чтобы понимать друг друга и суть медицинской ситуации?

Главное, быть открытым с врачом и показать свою заинтересованность в назначенном лечении.

Первым делом можно начать с совершенно безобидной просьбы: «Можете объяснить основные моменты на доступном языке?», так вы покажите вовлеченность в лечебный процесс Далее стоит обсудить возможные риски от предлагаемой терапии «Какие побочные эффекты мне стоит ожидать? К чему мне готовиться?» Можно задать вопрос касательно альтернативных вариантов: «А есть какие-то другие варианты? Почему именно этот вариант мне подходит больше?» Ну и в самом конце, когда врач вам расскажет про альтернативные варианты, вы можете задать долгожданный вопрос о доказанной эффективности выбранного метода терапии, но формулировать вопрос нужно так, чтобы звучать заинтересованно, а не обвинительно «Какие доказательства или исследования поддерживают этот выбор?»

Гинекология — одна из несколько областей, где больше всего «лже-диагнозов» и соответственно лишних анализов. Давай составим памятку в стиле: “дорогие девушки, если вам советуют сдать то-то и то-то — не сдавайте(сь)!»

Чистая правда. Очень часто, перебирая эти анализы на приеме, будучи следующим врачом к кому пошла пациентка, хочется задаться вопросами «А зачем? А это зачем? Господи, а это для чего?»

К примеру, в одной из прошлых клиник, в которой я работал, один из руководителей нашел какой-то ролик на ютубе о бесконечной важности контроля уровня витамина D, после чего всех врачей настоятельно призывал назначать это исследование пациентам, прикрепив к сообщению тот самый ролик.

Вот основные анализы, которые часто назначаются женщинам, но при этом они не имеют четких показаний и являются пустой тратой денег: