Гинеколог, который не назначает лишнее: какие анализы на самом деле (не) нужны — рассказывает Илья Батаев

Предыстория. Мимо редакции Собака.ru не прошел резонансный кейс: врач-гинеколог (и просто «комфортик» по словам пациенток) сменил место работы из-за своей несгибаемой позиции «бесполезные процедуры и манипуляции не назначаю». А что может охарактеризовать специалиста более лестно чем то, что в эпоху капитализма, он не продает медицинские симулякры? В общем, знакомьтесь — Илья Батаев, в лучшем смысле принципиальный гинеколог, который теперь работает в W Clinic. Он рассказал нам о том, какие анализы действительно лишние, через какие алгоритмы проверить назначения врача на доказательность и как не стесняться гинеколога-мужчину.
Илья, начнем сразу с преодоления стигм, что гинеколог не мужская профессия. Почему лично ты выбрал такую специализацию?
На 3-м курсе университета у моего близкого человека диагностировали синдром поликистозных яичников и, конечно, я начал углубленно изучать эту проблему. По мере погружения в тему я все больше узнавал (и был шокирован в хорошем смысле), насколько сложен и одновременно интересен женский организм на гормональном уровне. Все работает как один единый механизм, как часы, по-настоящему венец природы. Позже стал старостой научного университетского кружка по акушерству и гинекологии и начал двигаться в этом направлении.
Когда стал врачом, сталкивался с недоверием пациенток?
Да, такая проблема была и, если честно, я все еще не знаю как бы я работал в частной медицине без большого блога в твиттере* (48 000 читают научпоп-треды Ильи — Прим. ред.) и телеграме. О себе приходится много говорить, проводить рекомендательные онлайн-консультации, активно заниматься просвещением касательно гинекологии в блоге, поднимать острые темы и проблемы нашей медицины.
*Платформа заблокирована на территории Российской Федерации.
Какие именно?
Это сложные кейсы из практики: различные эндокринологические синдромы, менопауза и серьезная гормонофобия, с которой я борюсь буквально каждый раз, когда публикуюсь с тредом про контрацепцию или менопаузальную гормональную терапию.
Ситуация: срочно нужен гинеколог, но окно только у мужчины-врача. Как не стесняться?
Очень сложно подобрать нужные слова или советы для похода к мужчине-гинекологу. Даже если девушка рациональна в вопросе срочного посещения доктора и полностью осознает, что «гинеколог — это бесполый специалист, которого интересует только запрос, с которым я иду», ментальный блок преодолеть непросто. При этом не стоит забывать, насколько порой бывает тяжело просто дойти до гинеколога.
В такие ситуациях важно понимать, что для врача ваше тело — это просто часть работы, а не объект внимания. Он профессионал, который учился этой специальности 8 лет, имеет хорошее портфолио и репутацию. Врач здесь для того, чтобы помочь, и его задача — заботиться о вашем здоровье, не более того.
Психологи говорят, что многим помогает чувство подготовленности к беседе с врачом. Как бы ты советовал всем нам строить коммуникацию с докторами, чтобы понимать друг друга и суть медицинской ситуации?
Главное, быть открытым с врачом и показать свою заинтересованность в назначенном лечении.
- Первым делом можно начать с совершенно безобидной просьбы: «Можете объяснить основные моменты на доступном языке?», так вы покажите вовлеченность в лечебный процесс
- Далее стоит обсудить возможные риски от предлагаемой терапии «Какие побочные эффекты мне стоит ожидать? К чему мне готовиться?»
- Можно задать вопрос касательно альтернативных вариантов: «А есть какие-то другие варианты? Почему именно этот вариант мне подходит больше?»
- Ну и в самом конце, когда врач вам расскажет про альтернативные варианты, вы можете задать долгожданный вопрос о доказанной эффективности выбранного метода терапии, но формулировать вопрос нужно так, чтобы звучать заинтересованно, а не обвинительно «Какие доказательства или исследования поддерживают этот выбор?»
Гинекология — одна из несколько областей, где больше всего «лже-диагнозов» и соответственно лишних анализов. Давай составим памятку в стиле: “дорогие девушки, если вам советуют сдать то-то и то-то — не сдавайте(сь)!»
Чистая правда. Очень часто, перебирая эти анализы на приеме, будучи следующим врачом к кому пошла пациентка, хочется задаться вопросами «А зачем? А это зачем? Господи, а это для чего?»
К примеру, в одной из прошлых клиник, в которой я работал, один из руководителей нашел какой-то ролик на ютубе о бесконечной важности контроля уровня витамина D, после чего всех врачей настоятельно призывал назначать это исследование пациентам, прикрепив к сообщению тот самый ролик.
Вот основные анализы, которые часто назначаются женщинам, но при этом они не имеют четких показаний и являются пустой тратой денег:
- Гормональные исследования без симптомов — проверка уровня гормонов (например, ТТГ, ЛГ, ФСГ, пролактина, эстрадиола), если цикл регулярный.
- Огромные скрининги на инфекции — например, анализы на (микоплазму хоминис, уреаплазму). Они не относятся к инфекциям передающимся половым путем. Их не нужно искать и тем более лечить.
- Мазки на флору, посевы на бактериальный рост при отсутствии симптомов — например, регулярные мазки на микрофлору, если нет жалоб на изменение характера ваших выделений.
- Анализ на Витамин D просто потому что вы живете в Санкт-Петербурге. Петербуржец — это не приговор.
- D-димер в беременность.
- Гомоцистеин при планировании беременности.
- Совместимость партнеров по HLA.
- Ежегодная кольпоскопия при нормальной цитологии и отсутствии ВПЧ.
Как проверить, назначил ли врач лечение с позиции доказательной медицины или накинул лишнего в медкарточку и в чек?
Довольно легкие для освоения ресурсы:
- Очень удобный сайт mediqlab, где можно очень быстро оценить эффективность любого препарата;
- По многих заболеваниям можно изучить клинические рекомендации на сайтах Минздрава или ВОЗ;
- PubMed — полезный ресурс для поиска научных статей и метаанализов по препаратам или методам лечения. Однако будьте осторожны: там публикуются все статьи, включая и те, что содержат некачественные выводы;
- ClinicalTrials.gov, информация о клинических исследованиях по заболеваниям. Пишем ваш диагноз и получаем большой список исследований;
- UpToDate, огромная база данных с актуальными рекомендациями по лечению, очень крутой ресурс, но платный и есть проблемы с оплатой подписки из России.
А какие исследования доказано помогут посещать гинеколога как можно реже?
Это такие анализы, которые позволяют внимательно следить за своим здоровьем, не игнорировать симптомы и дают понимание, какие профилактические меры нужны. Такой подход — залог того, что к гинекологу вы будете ходить раз в год (кстати, это и есть первый совет).
Основные рекомендации:
Регулярный осмотр: Начиная с 18 лет, посещение гинеколога раз в год, как мы и говорили — это обязательная мера, даже если вас ничего не беспокоит. Что вас ждет на приеме: профилактический осмотр на гинекологическом кресле, пальпация молочных желез, сбор анамнеза, грамотный подбор метода контрацепции. Это все — залог вашего женского здоровья.
Пап-тест (онкоцитология): Это крайне важное исследование. Начиная с 21 года (или через 3 года после начала половой жизни), его нужно проводить раз в 3 года. После 30 лет, если предыдущие результаты нормальные, нужно сдавать Пап-тест раз в 5 лет вместе с анализом на вирус папилломы человека (ВПЧ).
УЗИ органов малого таза: Рекомендуется делать раз в год, если нет жалоб. Это поможет отслеживать заболевания, которые могут протекать бессимптомно, например, миомы или кисты.
Маммография: Для женщин после 40 лет это обязательное исследование. Проходить ее следует раз в 1-2 года до 50 лет, после 50 — раз в 2 года. Самообследование молочных желез важно проводить ежемесячно начиная с 20 лет. Если вы заметили уплотнение, изменения кожи или выделения из сосков — не откладывайте визит к врачу.
Вакцинация от ВПЧ: С 9 лет рекомендую пройти вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) вакциной Гардасил 4. Возрастных ограничений для вакцинации от ВПЧ нет. Это значительно снижает риск рака шейки матки.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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