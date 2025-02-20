Новые (главные!) ЗОЖ-тренды, которые есть смысл практиковать: генетическая бьюти-рутина, микродозинг «Оземпика» для омоложения и взлом кишечной микробиоты

Как понять: тренд — стрем или норм?

Правило № 1. Доказательность

Если вы заинтересовались концепцией велнес, помните: осознанность в вопросах здоровья и благополучия начинается с осознанного выбора методов изменений. Главное правило — сначала консультация с врачом, анализы, потом коррекция дефицитов, образа жизни, изменения в питании и физической активности, какие-либо специальные процедуры.

Конечно, небольшая «велнесизация» не требует консультации. Вам не нужен врач, чтобы принять решение бросить курить, приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время или начать делать по утрам 15-минутную гимнастику. Но любые серьезные вмешательства в работу организма лучше предпринимать вместе со специалистом.

Научно обоснованные и наиболее безопасные методы профилактики заболеваний и возрастных изменений объединены в рамках превентивной медицины. Специалисты в этой сфере работают индивидуально с каждым — выбирают методы с учетом образа жизни, наследственности и имеющихся проблем.

Одни из ключевых превентивных мер, к примеру, это контроль висцерального жира и работа с мышечным корсетом. Чтобы добиться стабильных результатов, особенно если у человека уже есть проблемы, нужна уникальная стратегия. Кому-то, чтобы обеспечить необходимый уровень физической активности, нужен врач-реабилитолог, кому-то — грамотный тренер. Одним чтобы похудеть, достаточно немного скорректировать питание, другим — закрыть серьезные дефициты.

Правило № 2. Забота не только о физическом, но и ментальном здоровье

Это важная часть концепции велнес. Превентивная медицина не исключение — в последние годы появляется все больше подходов и технологий, которые направлены на поддержание нервной системы. Анализ психоэмоционального состояния, например, обязательно проводится у людей, которые планируют снижение веса. И многие процедуры, которые проходит такой пациент в дальнейшем, направлены не только на улучшение метаболизма, но и на расслабление.

Правило № 3. Живая оценка врача

Только на очной консультации специалист может подробно изучить состояние человека, его образ жизни и потребности. И затем подобрать персональные стратегии, включающие коррекцию веса, состава тела, физической активности и дефицитов.

Допустим, если человек приходит с избыточным весом, первостепенной задачей становится работа с висцеральным жиром. На первом этапе корректируются пищевые привычки и формируются новые устойчивые паттерны поведения, которые, как правило, закрепляются в течение 9–12 месяцев.

Когда вес снижен, наступает следующий этап — удержание результата и работа над качеством кожи. Здесь можно рассматривать косметологические методы и дополнительные шаги для поддержания состояния организма.

А после того, как основная проблема решена, часто появляются новые задачи, например, разобраться с быстрой утомляемостью. Тогда работа смещается в сторону восстановления энергии и нормализации сна.

Чтобы определить, какие процедуры нужны человеку, важно учитывать анамнез, текущее состояние здоровья, ожидания. Нет универсального сценария, стратегия всегда должна быть персонализированной. Поэтому нельзя и однозначно ответить на вопрос о пользе или вреде большинства велнес-трендов.

Но чтобы было понятнее, разберемся на конкретных примерах.