Новые (главные!) ЗОЖ-тренды, которые есть смысл практиковать: генетическая бьюти-рутина, микродозинг «Оземпика» для омоложения и взлом кишечной микробиоты

Задушнили, как подобает! Все ли, что предлагает зож-индустрия, — путь в счастливую жизнь и ясное (даже просветленное) сознание? Спойлер: нет (посмотрите новый сериал «Яблочный уксус» про велнес-мошенницу, которая убеждала всех, что борется с раком альтернативными методами!). Как сориентироваться в тенденциях и под какими из них есть наша любимая доказательная база — рассказала эксперт по превентивной и anti-age медицине, эндокринолог клиники ЕМС Камиля Табеева.
Как понять: тренд — стрем или норм?
Правило № 1. Доказательность
Если вы заинтересовались концепцией велнес, помните: осознанность в вопросах здоровья и благополучия начинается с осознанного выбора методов изменений. Главное правило — сначала консультация с врачом, анализы, потом коррекция дефицитов, образа жизни, изменения в питании и физической активности, какие-либо специальные процедуры.
Конечно, небольшая «велнесизация» не требует консультации. Вам не нужен врач, чтобы принять решение бросить курить, приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время или начать делать по утрам 15-минутную гимнастику. Но любые серьезные вмешательства в работу организма лучше предпринимать вместе со специалистом.
Научно обоснованные и наиболее безопасные методы профилактики заболеваний и возрастных изменений объединены в рамках превентивной медицины. Специалисты в этой сфере работают индивидуально с каждым — выбирают методы с учетом образа жизни, наследственности и имеющихся проблем.
Одни из ключевых превентивных мер, к примеру, это контроль висцерального жира и работа с мышечным корсетом. Чтобы добиться стабильных результатов, особенно если у человека уже есть проблемы, нужна уникальная стратегия. Кому-то, чтобы обеспечить необходимый уровень физической активности, нужен врач-реабилитолог, кому-то — грамотный тренер. Одним чтобы похудеть, достаточно немного скорректировать питание, другим — закрыть серьезные дефициты.
Правило № 2. Забота не только о физическом, но и ментальном здоровье
Это важная часть концепции велнес. Превентивная медицина не исключение — в последние годы появляется все больше подходов и технологий, которые направлены на поддержание нервной системы. Анализ психоэмоционального состояния, например, обязательно проводится у людей, которые планируют снижение веса. И многие процедуры, которые проходит такой пациент в дальнейшем, направлены не только на улучшение метаболизма, но и на расслабление.
Правило № 3. Живая оценка врача
Только на очной консультации специалист может подробно изучить состояние человека, его образ жизни и потребности. И затем подобрать персональные стратегии, включающие коррекцию веса, состава тела, физической активности и дефицитов.
Допустим, если человек приходит с избыточным весом, первостепенной задачей становится работа с висцеральным жиром. На первом этапе корректируются пищевые привычки и формируются новые устойчивые паттерны поведения, которые, как правило, закрепляются в течение 9–12 месяцев.
Когда вес снижен, наступает следующий этап — удержание результата и работа над качеством кожи. Здесь можно рассматривать косметологические методы и дополнительные шаги для поддержания состояния организма.
А после того, как основная проблема решена, часто появляются новые задачи, например, разобраться с быстрой утомляемостью. Тогда работа смещается в сторону восстановления энергии и нормализации сна.
Но чтобы было понятнее, разберемся на конкретных примерах.
Уход за кожей по генетическим маркерам
Особенности покрова наших тел заложены в ДНК. А развитие генетических анализов позволяет предсказывать и устанавливать самые разные «дерматологические феномены» — от склонности к высыпаниям до типа старения.
К примеру, благодаря изучению генетических маркеров, врачи узнали, что под действием определенных ферментов железы жирной кожи вырабатывают в 4–5 раз больше себума, чем в случае с кожей других типов. И разработали косметические средства, которые подавляют действие этих ферментов. Кажется, это настоящий прорыв, и воспользоваться его результатами может любой желающий — достаточно подобрать подходящее средство. Но в реальности это не совсем так.
Во-первых, вы можете ошибиться с определением того самого типа — попробуйте, например, отличить пересушенную жирную кожу от сухой. Во-вторых, на ее состояние влияет совокупность факторов. Избыток себума, например, провоцирует появление акне. Если причина высыпаний в этом, правильная бьюти-баночка, как мы упомянули выше, поможет. Но акне могут беспокоить нас и по другим причинам (даже психогенным! Прим. ред.) — тогда никакого вау-эффекта не будет.
Поэтому — только персонализированный подход! Рутина по ДНК — это супер, но только если дополнительно вы учитываете все особенности вашего образа жизни и здоровья.
Здоровый микробиом
Старый-новый тренд. В последние годы внимание медицинского сообщества во всем мире приковано к состоянию кишечника и микробиоты. Ни одна научная конференция, вне зависимости от специализации, не обходится без обсуждения влияния семьи микроорганизмов на различные аспекты здоровья: нервную систему, обмен веществ и другие важные процессы в организме.
Современные технологии позволяют не только определять генотип бактерий, обитающих в организме человека, но и корректировать его в зависимости от индивидуальных потребностей (полезно и для превенции заболеваний, и для лечения!). Как и многие достижения велнес-индустрии, звучит футуристично и многообещающе. Однако в реальности работает только в комплексе с другими процедурами — и при достаточно осознанном подходе к использованию знаний.
Увы, в повседневную жизнь проникают лишь обрывочные данные из исследований. Отсюда — советы увеличить содержание клетчатки в рационе (наш организм ее не усваивает, но ей питаются «хорошие» кишечные бактерии) или принимать пробиотики при высыпаниях и ждать, что все в миг наладиться. Однако без глубокого понимания, как работает ЖКТ, такие методы, к сожалению, не универсальны (к примеру, только некоторые штаммы микроорганизмов доказано эффективны в борьбе с проявлениями аллергии. Между тем, маркет-плейсы предлагают препараты с другими пробиотиками, никакого отношения к аллергии не имеющими, для этой же цели — Прим. ред.).
Оптимизация сна и гаджеты для его нормализации
Сон играет ключевую роль в общем состоянии здоровья (не очевидность, а база, которую еще не все работой-увлеченные выучили!), поэтому технологии, помогающие его улучшить, быстро набирают популярность. Сюда относятся, например, браслеты, часы и фитнес-трекеры, которые измеряют качество сна, частоту дыхания и сокращений сердечной мышцы. Или подушки с системой охлаждения — они мягко снижают температуру в ночное время и нагреваются перед пробуждением.
Но! Все-таки в гораздо большей степени, чем от умной подушки, качественный сон зависит от вашего образа жизни. Велнес-процедуры и аксессуары не помогут людям, которые постоянно находятся в состоянии стресса и не досыпают — сон продолжительностью 3–4 часа не сделать здоровым и качественным! А хронический недосып в любом случае приведет к постепенному нарушению углеводного обмена и набору веса. Слип-гаджеты могут просто немного замедлить эту динамику.
Микродозинг «Оземпика» как антивозрастная терапия
И не опять, а снова: препарат назначают по показаниям. Для лечения сахарного диабета и ожирения, которое сопровождается нарушениями углеводного обмена. В таком случае антивозрастная функция, действительно присутствует, так как инсулинорезистентность (с которой терапия и борется) ускоряет процессы старения.
Но в случае со здоровым человеком применение лекарства, даже в малых дозах, не всегда оправдано. Клинических исследований, которые подтверждали бы эффективность препаратов семаглутида в борьбе с возрастными изменениями у здоровых людей, нет.
Здесь можно провести аналогию с применением «Оземпика», его аналогов и дженериков для похудения. Сами по себе — это действительно хорошие препараты, они способствуют снижению процента висцерального жира. Но у них, как и у любого лекарства, есть и возможные негативные последствия (в частности, высокая утомляемость, головокружение, развитие панкреатита и появление камней в желчном пузыре).
Применение лекарств у пациентов с высоким уровнем висцерального жира логично, потому что сам избыточный вес представляет большую опасность для сердца, сосудов и всего организма, и выбор между потенциальными рисками и пользой применения здесь в сторону второго (хотя в каждом случае доктор еще раз взвешивает все за и против!). Но если мы имеем дело с условно здоровым человеком, у которого все показатели в норме, угрожающих состояний нет, то возникает вопрос: стоит ли применять медикаменты ради недоказанной выгоды?
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