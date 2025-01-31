Ученые: «Оземпик» сохраняет здоровье мозга! Как это работает? Теперь препаратом будут лечить депрессию, булимию и зависимости?

Кто, что и как выяснил

Ученые Вашингтонской универсальной медицинской школы в Сент-Луисе и Системы здравоохранения Сент-Луиса пришли к новому и многообещающему выводу о том, что препараты класса GLP-1 (агонисты глюкагоноподобного пептида 1, к которым относятся «Оземпик», «Вегови» и некоторые другие) повышают когнитивные способности. Их шестилетнее исследование, в котором приняли участие два миллиона (!) пациентов с диабетом 2 типа опубликовано в журнале Nature Medicine.

Цель ресерча более, чем актуальна: поскольку рост популярности препаратов происходит космическими темпами, медикам нужно знать, как их применение «отзывается» на всех системах организма. Так научная группа анализировала влияние лекарств на 175 показателей здоровья.

В результате исследователи заявили, что самым ярким выводом стала установленная связь между медикаментозной терапией и улучшением когнитивного и поведенческого здоровья. Эти бенефит-эффекты включали снижение риска судорог и зависимости от алкоголя, психостимуляторов и запрещенных веществ. Кроме того, было отмечено, что у людей уменьшилась вероятность развития суицидальных мыслей, самоповреждений, булимии и психотических расстройств (как шизофрения) и нейрокогнитивных расстройств (болезнь Альцгеймера и деменция).

Важный дисклеймер (еще раз!): так препараты сработали в организмах людей с диабетом 2 типа. То есть эффекты наблюдались при приеме лекарства по его показанию! Произойдет ли то же самое с условно здоровым человеком, непонятно.

Как так вышло

До конца связь лекарств GLP-1 и мозга не изучена, но вот одна из рабочих теорий. Препараты воздействуют на рецепторы, которые экспрессируются в областях, которые отвечают за контроль импульсов, вознаграждение и зависимость, что потенциально объясняет их эффективность в подавлении аппетита и аддиктивных расстройств. Такое воздействие в том числе уменьшает воспаление в головном мозге и приводит к снижению веса. Вместе эти факторы могут укрепить здоровье мозга и объяснить снижение риска нейрозаболеваний.