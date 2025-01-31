Ученые: «Оземпик» сохраняет здоровье мозга! Как это работает? Теперь препаратом будут лечить депрессию, булимию и зависимости?

И вновь про самый популярный препарат семаглутида и других представителей класса GLP-1! На этот раз ученые выяснили, что эти лекарства могут улучшить когнитивное здоровье (профилактировать Альцгеймер!) и поведенческую стрессоустойчивость (снизить проявления селфхарма!). Новые побочные эффекты, среди которых...паралич желудка, медики тоже обнаружили. Рассказываем об исследовании по порядку.
Кто, что и как выяснил
Ученые Вашингтонской универсальной медицинской школы в Сент-Луисе и Системы здравоохранения Сент-Луиса пришли к новому и многообещающему выводу о том, что препараты класса GLP-1 (агонисты глюкагоноподобного пептида 1, к которым относятся «Оземпик», «Вегови» и некоторые другие) повышают когнитивные способности. Их шестилетнее исследование, в котором приняли участие два миллиона (!) пациентов с диабетом 2 типа опубликовано в журнале Nature Medicine.
Цель ресерча более, чем актуальна: поскольку рост популярности препаратов происходит космическими темпами, медикам нужно знать, как их применение «отзывается» на всех системах организма. Так научная группа анализировала влияние лекарств на 175 показателей здоровья.
В результате исследователи заявили, что самым ярким выводом стала установленная связь между медикаментозной терапией и улучшением когнитивного и поведенческого здоровья. Эти бенефит-эффекты включали снижение риска судорог и зависимости от алкоголя, психостимуляторов и запрещенных веществ. Кроме того, было отмечено, что у людей уменьшилась вероятность развития суицидальных мыслей, самоповреждений, булимии и психотических расстройств (как шизофрения) и нейрокогнитивных расстройств (болезнь Альцгеймера и деменция).
Важный дисклеймер (еще раз!): так препараты сработали в организмах людей с диабетом 2 типа. То есть эффекты наблюдались при приеме лекарства по его показанию! Произойдет ли то же самое с условно здоровым человеком, непонятно.
Как так вышло
До конца связь лекарств GLP-1 и мозга не изучена, но вот одна из рабочих теорий. Препараты воздействуют на рецепторы, которые экспрессируются в областях, которые отвечают за контроль импульсов, вознаграждение и зависимость, что потенциально объясняет их эффективность в подавлении аппетита и аддиктивных расстройств. Такое воздействие в том числе уменьшает воспаление в головном мозге и приводит к снижению веса. Вместе эти факторы могут укрепить здоровье мозга и объяснить снижение риска нейрозаболеваний.
И это еще не все
Исследователи сообщили, что подтвердились результаты их предыдущих исканий, согласно которым у препаратов обнаружен потенциал для профилактики сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Однако авторы работы заметили, что улучшения достаточно скромные — показатель риска падает на 10-20%. В данном случае эффект вполне объясним — уменьшение веса снижает нагрузку на кардиосистему.
Правда, здесь нужно быть аккуратнее с тем, насколько небольшой стала цифра на весах — слишком сильное похудение может привести к сильному снижению кровяного давления и всем вытекающим последствиям (слабости, обморокам, спутанности сознания и снижению когнитивных функций!).
А другие исследования демонстрируют, что длительные симптомы депрессии и тревожности ассоциированы с пониженным артериальным давлением. Отсюда может проистекать причина, почему некоторые люди, принимающие препараты без показаний, жалуются на патологический упадок настроения, странные сны и даже «мозговой туман».
Возможные побочки
Некоторые потенциальные недостатки препаратов GLP-1 тоже выявлены. Среди основных опасностей — развитие панкреатита и заболеваний почек, высокая вероятность возникновения таких желудочно-кишечных проблем, как тошнота, рвота, диарея и, в редких случаях, паралич желудка.
Напомним и о других неприятностях, среди которых: металлический или кислый вкус во рту, ощущение жжения; утомляемость; головокружение; учащенное сердцебиение; кожные реакции в месте инъекции. К слову, почитайте наш большой общий ликбез о препаратах семаглутида, сделанный совместно с врачом-эндокринологом (и лауреатом премии «Новые имена в медицине Петербурга») Дарьей Бурмистровой.
Отсюда главное правило для врачей и пациентов: принимая решение о приеме лекарств, соотносить пользу и риски.
Что нужно знать (и помнить) о препаратах GLP-1 для похудения
Первое, самое главное (и актуальное для российского рынка): «Оземпик» и его дженерики «Семавик» и «Квинсента» применяются для терапии у пациентов с диабетом 2 типа. Ни в одной инструкции к препаратам не указано, что они могут использоваться людьми без диагностированного сахарного диабета, просто для снижения веса или для прокачивания своей нейропродуктивности.
Второе: если врач назначил лечение, из этого не следует, что о здоровом образе жизни можно забыть. Опять же, в самих инструкциях написано, что лекарство используется на фоне специального рациона и физической активности.
Третье: самый проблемный вопрос сегодня — это стратегия выхода. «Оземпик» и ему подобные может противодействовать аддиктивным паттернам, но при этом и от него может выработаться некая зависимость (скорее, не биохимическая, а психоэмоциональная). Некоторым людям просто страшно отказаться от лекарства, которое так просто решило вопрос с повышенным аппетитом, особенно если наблюдались именно проблемы с пищевым поведением. Здесь, как отметила наш консультант, врач-эндокринолог Дарья Бурмистрова, «лечение должно начинаться с головы (то есть с психотерапии)».
Редакция напоминает, что лекарственные препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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