В петербургских вузах создадут комнаты матери и ребенка

Меры поддержки прописаны в программе по повышению рождаемости в Петербурге на 2024-2027 годы. Комнаты матери и ребенка, а также ясли смогут обслуживать не менее 60 семей. В 2025 году планируют, что услугой смогут воспользоваться до 40 семей, в 2026-м — 50, а в 2027 году — 60.

Кроме того, планируют создать пункты проката колясок, кроваток и пеленальных столиков для студенческих, молодых семей, одиноких матерей и нуждающихся. В 2025 году таким образом планируют помочь 10,3 тыс. семей, в 2026-м — 10,4 тыс., в 2027-м — 10,6 тыс.

В программе поддержки также для молодых и студенческих семей хотят ввести услугу социальных нянь для временного ухода за детьми. В 2025 году ею смогут воспользоваться 180 семей, в 2026-м — 270, а в 2027 году — 300.

Ранее стало известно, что молодым девушкам, которые учатся очно, будут выплачивать по 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности. Многодетным семьям, которые стали таковыми в 2025 году и позднее, увеличат до 1 млн рублей размер выплаты на погашение ипотеки.