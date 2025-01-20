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В петербургских вузах создадут комнаты матери и ребенка

Кроме того, откроют и группы кратковременного пребывания для детей до трех лет. Такие меры должны помочь семьям, где хотя бы один из родителей учиться в университете очно.

Shutterstock.com

Меры поддержки прописаны в программе по повышению рождаемости в Петербурге на 2024-2027 годы. Комнаты матери и ребенка, а также ясли смогут обслуживать не менее 60 семей. В 2025 году планируют, что услугой смогут воспользоваться до 40 семей, в 2026-м — 50, а в 2027 году — 60.

Кроме того, планируют создать пункты проката колясок, кроваток и пеленальных столиков для студенческих, молодых семей, одиноких матерей и нуждающихся. В 2025 году таким образом планируют помочь 10,3 тыс. семей, в 2026-м — 10,4 тыс., в 2027-м — 10,6 тыс.

В программе поддержки также для молодых и студенческих семей хотят ввести услугу социальных нянь для временного ухода за детьми. В 2025 году ею смогут воспользоваться 180 семей, в 2026-м — 270, а в 2027 году — 300.

Ранее стало известно, что молодым девушкам, которые учатся очно, будут выплачивать по 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности. Многодетным семьям, которые стали таковыми в 2025 году и позднее, увеличат до 1 млн рублей размер выплаты на погашение ипотеки.

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