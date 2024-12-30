Как встретить Новый год с пользой для здоровья и удовольствием? 9 гайдов для правильного, но не (!) душного велнес-праздника

Ментально и био-хакнули по науке новогодний разгуляй и предлагаем отмечать 2025-й на полную катушку, но с умом. То есть, чтобы презенты обрадовали и принесли свои зож-бенефиты, килограммы не отложились, семейный клан продолжил жить дружно, даже если у всех разное видение елочного декора и мироустройства, а вы просто сияли от того, что выбрали формат празднования по душе (и от правильной бьюти-рутины и амурной нерутины, конечно). В общем держите, подарок, а не статью!