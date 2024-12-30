Как встретить Новый год с пользой для здоровья и удовольствием? 9 гайдов для правильного, но не (!) душного велнес-праздника

Ментально и био-хакнули по науке новогодний разгуляй и предлагаем отмечать 2025-й на полную катушку, но с умом. То есть, чтобы презенты обрадовали и принесли свои зож-бенефиты, килограммы не отложились, семейный клан продолжил жить дружно, даже если у всех разное видение елочного декора и мироустройства, а вы просто сияли от того, что выбрали формат празднования по душе (и от правильной бьюти-рутины и амурной нерутины, конечно). В общем держите, подарок, а не статью!
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Шутки про адвент-календари с МРТ, чекапами и посещением всех врачей, шутками, но вообще полезные подарки — это 10 из 10. Доказательство — наш арт + фэшн + зож лист, в который вошло все, чего душа и тело желают: от винтажных таблетниц до смарт-трекеров самочувствия, от hi-tech гаджетов красоты до содержательного (и суперэстетичного!) научпопа.
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