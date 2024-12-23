Как (уверенно!) встать на лыжи, коньки и сноуборд? Спортсмены-профи — о хитростях техники, правильном дыхании и мастхэв-экипировке

Как начать катание «в поле» и выбрать снаряжение? Если вы чувствуете, что готовы опробовать свои навыки на настоящем льду или склоне, вот супернадежные практические рекомендации от профессиональных спортсменов, подопечных Благотворительного фонда «Мы выступаем как один».

Горные лыжи

Дмитрий Шульга мастер спорта, член Паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту, чемпион Кубка Европы «Начинайте с равнины: осваивайте горные лыжи на относительно плоской местности. Научитесь перемещаться вперед и боком, а также тормозить "плугом" — при этом способе торможения пятки лыж разводятся в стороны, носки сводятся вместе, не допуская их перекрещивания. Когда освоите основы, переходите к небольшим пологим склонам, отрабатывайте повороты и торможение. Не разгоняйтесь до скорости, которую не сможете контролировать».

Хорошее качественное снаряжение — залог безопасного старта на склоне. Для начинающих подойдут лыжи чуть короче среднего роста лыжника. Их проще контролировать, особенно на невысоких скоростях. Плюс обратите внимание на жесткость лыж — мягкие лыжи проще поворачивают и менее требовательны к технике. Длина палок обычно подбирается так, чтобы рука, согнутая в локте под прямым углом, удобно опиралась на палку.

При выборе ботинок ориентируйтесь, что они должны плотно, но безболезненно облегать ногу. Важно! Примеряйте ботинки в носках, в которых планируете кататься. Лучше купить специальные горнолыжные носки: они высокие, без швов и хорошо обтягивают ногу.