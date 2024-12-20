Сон на боку, диета, слип-капы или упражнения для языка? Какие методы действительно помогают избавиться от храпа

Храп — не просто неприятный звук, мешающий окружающим спать, и не знак, что человек уже просто не вывозит конец года («Да я просто посапываю от усталости!»). Он может быть тем красным флагом, который указывает на проблему с дыхательными путями. Как определить, почему ночную тишину прерывают неприятные хыр-фыр, и реально ли справиться со снорканием самостоятельно — объяснил Семен Запольский, врач-оториноларинголог Lahta Clinic.
Почему возникает храп
Это происходит из-за вибрации мягких тканей глотки при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути. Причинами здесь могут быть:
- Избыточный вес. Жировая ткань вокруг шеи сужает дыхательные пути.
- Анатомические особенности. Увеличенные миндалины, искривление носовой перегородки или удлиненный язычок мягкого неба препятствуют нормальному прохождению воздуха.
- Возраст. По мере взросления организма мышцы глотки теряют тонус, что увеличивает вероятность храпа.
- Алкоголь и седативные препараты. Они расслабляют мышцы глотки, опять же, способствуя храпу.
- Хронические заболевания. Например, ринит или аллергии затрудняют носовое дыхание.
Внимание, симптомы
Храп сам по себе часто сопровождается другими сигналами, которые могут указывать на более серьезное нарушение, например, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Он характеризуется остановками дыхания во сне, приводящими к значительному снижению кислорода в крови. СОАС также влияет на сердечно-сосудистую систему, может вызывать нарушение сна (к примеру, бессонницу) и депрессию, рефлюксную болезнь и другие заболевания.
Важные признаки:
- Чувство усталости и сонливости даже после полноценного ночного отдыха;
- Головные боли по утрам;
- Частые пробуждения ночью с ощущением удушья;
- Перерывы в дыхании во время сна (их может заметить партнер!);
- Раздражительность, ухудшение концентрации и памяти.
Как диагностируют храп
Тактика определения проблемы обычно включает:
- Осмотр у ЛОР-врача.
Это позволит выявить анатомические нарушения, например, искривление носовой перегородки или гипертрофию миндалин.
- Полисомнографию.
Исследование проводится во время сна и фиксирует работу дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Оно помогает диагностировать синдром обструктивного апноэ сна.
- Эндоскопию во сне или слип-эндоскопию.
Процедура позволяет детально оценить состояние дыхательных путей во время сна, определить уровни их обструкции (непроходимости). Она может определить эффективность планируемого оперативного вмешательства на мягком небе. Допустим, увуляпалатофарингопластика — наиболее распространенная операция на мягком небе, однако часто такое решение не подходит при храпе и апноэ. Так по результатам слип-эндоскопии врач может дать рекомендации по другим методам консервативного или оперативного лечения. Исследование проводится с внутривенной анестезией (аналогично лечению зубов, ФГДС), оценкой фаз сна и глубины седации, что позволяет создать условия, приближенные к естественному сну.
Выбор медподхода
Лечение зависит от причины храпа и может включать:
- Снижение веса. Даже небольшая потеря массы тела способна уменьшить интенсивность храпа.
- Хирургическое вмешательство.
- Применение аппаратных методик. Например, СИПАП-терапии (аппарата для постоянного положительного давления в дыхательных путях) или внутриротовых кап, которые фиксируют челюсть в нужном положении во время сна.
- Медикаментозное лечение. Назначается при хронических ринитах или иных сопутствующих заболеваниях.
Как помочь себе дома
Вот немедикаментозные методы, которые можно применять самостоятельно:
- Сон на боку
Сон на спине усиливает храп из-за смещения языка назад. Попробуйте сшить карман на спинке пижамы и положить туда небольшой мячик, чтобы неудобно было переворачиваться на спину.
- Повышение тонуса мышц глотки.
Существуют упражнения для языка и мягкого неба. Например, медленное выдвижение языка вперед и вниз, удержание его в этом положении несколько секунд. Доказанной эффективности этих упражнений в литературе не встречается. Но попробовать можно.
- Отказ от бокала красного (и любого другого бокала) перед сном.
Почему? Напомним, алкоголь расслабляет мышцы и усиливает храп.
- Использование увлажнителя воздуха.
Сухой воздух раздражает слизистую, что может усугубить проблему.
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