Сон на боку, диета, слип-капы или упражнения для языка? Какие методы действительно помогают избавиться от храпа

Как помочь себе дома

Вот немедикаментозные методы, которые можно применять самостоятельно:

Сон на боку

Сон на спине усиливает храп из-за смещения языка назад. Попробуйте сшить карман на спинке пижамы и положить туда небольшой мячик, чтобы неудобно было переворачиваться на спину.

Повышение тонуса мышц глотки.

Существуют упражнения для языка и мягкого неба. Например, медленное выдвижение языка вперед и вниз, удержание его в этом положении несколько секунд. Доказанной эффективности этих упражнений в литературе не встречается. Но попробовать можно.

Отказ от бокала красного (и любого другого бокала) перед сном.

Почему? Напомним, алкоголь расслабляет мышцы и усиливает храп.

Использование увлажнителя воздуха.

Сухой воздух раздражает слизистую, что может усугубить проблему.

Когда нужно точно обратиться к врачу? Храп не всегда является безобидным. Если он сопровождается апноэ, сонливостью днем или другими тревожными симптомами, которые мы перечисляли, откладывать визит к специалисту не стоит. Помните: полноценный сон — залог здоровья, и избавиться от храпа не только возможно, но и необходимо.

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