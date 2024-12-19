Знакомьтесь, исследователь-визионер Константин Захаров — он проверяет важнейшие препараты перед выпуском (Спутник V!) и продюсирует крутые медстартапы (лекарство от старения!)

Нужно ли всем (даже айтишникам!) срочно переучиваться на фармакологов, как инвестировать в создание лекарств и почему без клинических исследований препарат— не препарат

Эпиграф

Когда один из самых цитируемых академиков в мире и лауреат премии «Ученый года» Рауль Гайнетдинов наконец раскрывает карты и рассказывает, кто ведет разработку в рамках его открытия-прорыва (формулы первых лекарств от шизофрении и биполярного расстройства!) — задача одна. Познакомиться с таинственным Константином Захаровым — фармакологом, фармпродюсером, главой компании по организации клинических исследований «Экселлена».

Константин, тема продвижения медстартапов и создание и проверка лекарств — темный лес для всех, кто не связан с фармой. А тема важная! Чем занимается организатор исследований и фармпродюсер?

Фасилитация (aka фармпродюсирование) проектов на ранних фазах и контрактные клинические исследования (КИ) внешне — одного поля ягоды, но по сути вещи разные. Это почти как Левенгук и его микроскоп и Галилей с телескопом. Вроде бы естествознание, вооруженное приборами с линзами, но знание разное, как и изучаемые миры.

В фасилитации акцент на ранние исследования. В первую очередь — на доклинические, то есть без участия человека, на клетках, тканях, с участием животных, при помощи компьютерного моделирования. Плюс — оформление патентов, научные публикации. Цель этих процессов — пройти ключевые и наиболее рискованные стадии воплощения идеи и выйти с продуктом безупречным как с точки зрения науки, концепции, так и охраны интеллектуальной собственности.

В контрактных же КИ ситуация заметно проще. Есть компании, которым нужна клиническая разработка своих лекарств, подразумевающая проведение КИ — что мы и делаем.

Данные о лекарствах, получаемые в клинических исследованиях, — квинтэссенция доказательной медицины, ее неотъемлемая часть. Без этой информации препарат никак не подтвердит свою надежность.

Существует такая байка (не знаю, насколько она верна), но похоже на правду. Считается, что КИ и вообще создание лекарств — второй после гражданской авиации по зарегулированности процесс в человеческой деятельности. Многие представляют, что КИ — это нечто полумифическое, в ярком свете полусекретных лабораторий и таинственных клиник в альпийских горах. Но на 95% — это тонны бумаги и лавина информации, с которыми нужно работать совершенно определенным образом. Вот, в чем и заключается вся суть — организовать правильный сбор, анализ и интерпретацию информации об эффективности и безопасности нового лекарства.

Я сильно упрощаю, более мелких процессов очень много. Это и коммуникация с регуляторами (грубо — Минздравами и этическими комитетами стран, где проводятся исследования), построение дизайна исследований (сути самого эксперимента), программное обеспечение, работа с клиниками, куда приходят пациенты, постоянные проверки себя, других, оценка результатов и так далее.

Фарма — новые IT? Всем пора уходить в перспективную сферу?

Разработка лекарств — не Эльдорадо, особенно для тех, кто новичок в области. Во-первых, это длительные проекты, игра в долгую. А многие мыслят в формате инвестиций на пару лет. Особенно это стало трендом как раз после рождения доткомов в IT. Но для того, чтобы лекарство пришло из лаборатории в больницу, нужно около 10 лет, и это отпугивает.

Во-вторых, это существенный объем инвестиций. В мире по приблизительным оценкам от одного до трех миллиардов (!) долларов нужно для вывода одного продукта. В-третьих, совершенно не точно, что потенциальный препарат дойдет до рынка. Есть такие хрестоматийные, чуть утрированные, числа, что из десяти тысяч соединений на стадии поиска молекулы только одно появится в пресловутой аптеке.

Вопрос века капитализма: в чем тогда выгода?

Первый момент — никто просто так не вкладывает деньги, и успешная инвестиция возвращается многократно, так как бизнес высокомаржинальный. Плюс есть обратная сторона длительной разработки — хорошо работающая патентная защита на довольно большой срок коммерциализации. Вторая хорошая новость — этапность. И разные вероятности достижения успеха на каждом шаге. То есть можно, например, рассматривать инвестиции на первых этапах (относительно недорогих) и выход вместе с первичным размещением или до прихода крупного индустриального инвестора. Словом, это бизнес не для всех, но он А — маржинален, Б — очень интересен.

Достаточно ли быть фармакологом, чтобы понимать его изнутри или нужны еще софт-скиллы?

Конечно, образование играет роль, но еще важнее кругозор в области смежных наук и IT, который может быть достигнут как самостоятельно, так и посредством групповой экспертизы (что предпочтительнее). Это не реверанс в сторону коллег, это действительно так. Не Захаров делает все проекты, их делают люди из команды, каждый из которой обладает мегазнаниями в своей области. Они как реальные супергерои со своими суперспособностями. Моя же главная задача — уметь их понять. И поняв, принять решение. Все довольно просто.