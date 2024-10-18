Пройдись, а то будет плоскопопие! Чем на самом деле опасен сидячий образ жизни и как предупредить проблемы малого таза?

Образ жизни современного человека — долгое сидение. По данным ВОЗ, нехватка физической активности наблюдается у 31% всех людей на планете. Недостаток движения не только провоцирует боль в спине и суставах, замедляет обмен веществ, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и вызывает проблемы в интимной сфере. Разбираемся вместе с экспертами — гинекологом и урологом, как сидячая работа влияет на здоровье органов малого таза у женщин и мужчин, и чем помочь себе.
Насколько физиологично сидячее положение
Человек — существо прямоходящее, и длительное пребывание в статичном положении сидя для него не естественно. В первую очередь страдает позвоночник, а затем — сосуды нижних конечностей и органы малого таза. То есть мочевой пузырь и прямая кишка, плюс у женщин также матка с яичниками, а у мужчин — простата и семенные пузырьки. Поддерживаются органы в анатомически правильном положении мышцами тазового дна.
Татьяна Соколова
гинеколог, врач УЗИ, специалист по эстетической гинекологии
«Я называю проблемы с репродуктивным здоровьем, вызванные гиподинамией, "синдромом трех кресел". У современного человека есть 3 кресла: сиденье в автомобиле или общественном транспорте, в котором вы едете на работе, офисное кресло перед монитором и уютное кресло, в котором вы отдыхаете дома. А при удаленной работе, без необходимости добираться до офиса, отсутствует даже минимальное движение».
Если мышцы бездействуют, замедляется работа мышечного насоса — продвижения венозной крови снизу вверх по направлению к сердцу против силы гравитации. В области малого таза возникают застойные явления из-за того, что мышцы и связки пережимают сосуды, препятствуя свободной циркуляции крови и лимфы. Отток венозной крови становится меньше, чем приток артериальной, ухудшается насыщение тканей кислородом. Кровь застаивается в малом тазу, сосуды расширяются и теряют эластичность. Из-за нарушения кровообращения в органах малого таза развиваются дальнейшие патологии.
Этому способствует и лишний вес, который появляется при сидячей работе из-за дефицита движения и неправильного питания — например, при перекусах фастфудом вместо полноценного обеда. Увеличение объема жировой ткани оказывает избыточное давление на мышцы тазового дна.
Как долгая сидячая работа влияет на область малого таза у женщин
Застойные явления и слабость тазовых мышц у женщин могут привести к последствиям, которые значительно ухудшают качество жизни:
- Тазовая боль и/или боль в пояснице;
- Частое мочеиспускание;
- Стрессовое недержание мочи — непроизвольное выделение при повышении внутрибрюшного давления: чихании, кашле, смехе, прыжках, беге, поднятии тяжестей;
- Запоры;
- Дискомфортные ощущения во время полового акта;
- Инфекции мочевыводящих путей;
- Сложности с зачатием ребенка и вынашиванием беременности из-за недостаточного кровоснабжения матки.
Но проблема еще и в том, что хронические тазовые боли, вызванные поражением мышечно-связочного аппарата, часто маскируются под различные заболевания органов малого таза. Женщины нередко проходят длительное лечение у терапевтов, гинекологов, урологов, проктологов по поводу якобы имеющихся у них заболеваний органов малого таза. К сожалению, распространены случаи, когда лишь безуспешность этого лечения наталкивает врача на мысль о возможных миодистрофических изменениях по причине малоподвижного образа жизни.
! Боли в крестцово-копчиковой области, промежности, иногда в ягодицах и внутренней поверхности бедер усиливаются при переохлаждении, при затрудненной дефекации, в предменструальные и менструальные периоды, во время секса.
А что происходит со здоровьем мужчин
У представителей мужского пола застойные явления в малом тазу приводят к такой распространенной проблеме, как неинфекционный хронический простатит. Симптомы воспаления простаты (предстательной железы):
- Тазовая боль и/или боль в пояснице;
- Частое мочеиспускание, особенно ночью;
- Затрудненное мочеиспускание;
- Проблемы с потенцией и эрекцией;
- Преждевременная, болезненная эякуляция.
Также застой крови в малом тазу вызывает варикоцеле — варикозное расширение вен мошонки, а именно семенного канатика. Это важная часть мужской репродуктивной системы. Варикоцеле — одна из причин мужского бесплодия.
Согласно исследованиям распространенности эректильной дисфункции в России, «состояние нестояния» различной степени тяжести встречается у 71% мужчин в возрасте от 20 до 70 лет!
Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни
Банально, но — побольше двигаться!
Дмитрий Круглов
уролог, андролог, член Российского общества онкоурологов и Европейского Общества сексуальной медицины (ESSM)
«Каждые 2 часа вставайте из-за рабочего стола и делайте небольшую разминку. Используйте каждую возможность: вместо того, чтобы отправить коллеге из соседнего отдела сообщение, подойдите к нему лично, в обед прогуляйтесь до соседнего кафе. Если сотрудники и руководство поддержат идею, введите "пятиминутки" упражнений на растяжку, которые вы будете выполнять вместе. Возвращаясь домой после рабочего дня, пройдите часть пути пешком. В свободное время занимайтесь фитнесом».
Не забывать про силу притяжения
Посреди рабочего дня полезно не только размяться, но и ненадолго прилечь. Удаленный формат работы позволяет устроить небольшую сиесту, чтобы улучшить венозный отток.
Тренировать мышцы тазового дна
Тазовые мышцы не задействуются при обычных физических нагрузках, поэтому им необходима специальная интимная гимнастика. При выполнении классических упражнений Кегеля сложно оценить результаты, и мало кто делает их регулярно (а надо бы — вот наша инструкция!). И тем, кому интереснее и удобнее заниматься с «экипировкой», плюс сразу получая фидбэк (все ли выполнено правильно?), можно рассмотреть hi-tech вариант, то есть умные тренажеры.
Такие гаджеты, помогающие укрепить мышцы, поддержать их тонус и улучшить кровоток в области таза, синхронизируются со смартфоном и с помощью сенсорных датчиков дают биологическую обратную связь о правильном сокращении и расслаблении мышц. Условно: подключаешь тренажер к телефону, играешь в игру, а заодно качаешь мышцы.
На рынке технологий довольно много. А фокус в том, чтобы не попасться в капиталистическую ловушку и выбрать тот тренажер, который не просто красиво продвигается, а прошел клинические исследования и продемонстрировал эффективность и безопасность (да, мы будем повторять об этом всегда!).
Красные флаги пользовательских мед-гаджетов:
1. Утверждается, что нет противопоказаний.
2. Нет сведений о клинических исследованиях.
3. Вперед выносятся общие слова об уникальности технологии и нет конкретики о том, под какие именно кейсы она разработана. Либо! Говорится, что аппарат помогает даже при сложнейших состояниях, включая бесплодие и рак.
4. Производитель очень локальный / занимается продажей и производством широкого спектра товаров, причем большинство — не медицинские.
5. Присутствуют упоминания альтернативных методов лечения.
На (хороший) пример: эксперты ГБУЗ ГБ им. С.П. Боткина недавно опубликовали интересую статью о том, что в некоторых случаях скорректировать пролапс гениталий и вернуть функцию мышц тазового дна в норму после родов возможно с помощью перинеометра kGoal (не в качестве монотерапии, а в комплексном лечении). К слову, есть еще аппарат kGoal Boost для мужчин (его не надо вводить ректально, а просто достаточно сесть сверху!).
Так что прежде, чем купить новинку и начать качать мышцы, ищем всю информацию по теме, а еще консультируемся со специалистом — может быть в вашем кейсе с гаджетами нужно повременить или необходимо начать с других платформ.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики, а медицинские услуги и аппараты имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о диагнозу, услуге и тренажере и необходимости лечения.
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