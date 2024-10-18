Пройдись, а то будет плоскопопие! Чем на самом деле опасен сидячий образ жизни и как предупредить проблемы малого таза?

Насколько физиологично сидячее положение

Человек — существо прямоходящее, и длительное пребывание в статичном положении сидя для него не естественно. В первую очередь страдает позвоночник, а затем — сосуды нижних конечностей и органы малого таза. То есть мочевой пузырь и прямая кишка, плюс у женщин также матка с яичниками, а у мужчин — простата и семенные пузырьки. Поддерживаются органы в анатомически правильном положении мышцами тазового дна.

Татьяна Соколова гинеколог, врач УЗИ, специалист по эстетической гинекологии «Я называю проблемы с репродуктивным здоровьем, вызванные гиподинамией, "синдромом трех кресел". У современного человека есть 3 кресла: сиденье в автомобиле или общественном транспорте, в котором вы едете на работе, офисное кресло перед монитором и уютное кресло, в котором вы отдыхаете дома. А при удаленной работе, без необходимости добираться до офиса, отсутствует даже минимальное движение».

Если мышцы бездействуют, замедляется работа мышечного насоса — продвижения венозной крови снизу вверх по направлению к сердцу против силы гравитации. В области малого таза возникают застойные явления из-за того, что мышцы и связки пережимают сосуды, препятствуя свободной циркуляции крови и лимфы. Отток венозной крови становится меньше, чем приток артериальной, ухудшается насыщение тканей кислородом. Кровь застаивается в малом тазу, сосуды расширяются и теряют эластичность. Из-за нарушения кровообращения в органах малого таза развиваются дальнейшие патологии.

При сидячей работе организм напомнит вам, когда настанет время поесть или попить, а вот застой в органах малого таза подкрадывается незаметно.

Этому способствует и лишний вес, который появляется при сидячей работе из-за дефицита движения и неправильного питания — например, при перекусах фастфудом вместо полноценного обеда. Увеличение объема жировой ткани оказывает избыточное давление на мышцы тазового дна.