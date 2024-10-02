Что такое ДНК-тест и как его пройти? Предупредит о рисках (диабет, рак, инфаркт!) и определит таланты

Что такое генетическое тестирование?

Почти каждая клетка человека содержит ДНК (дезоксирибонуклеиновую кислоту) — своего рода инструкцию для работы организма, которая передается нам от родителей. Люди отличаются по наличию в ней изменений, так называемых генетических вариантов, которые могут влиять на работу организма. С помощью тестирования специалисты «читают» текст, записанный в ДНК, и находят эти изменения.

Благодаря расшифровке можно узнать много полезного. Например, установить причину наследственного заболевания. Такие тесты чаще всего проводятся по назначению врача: они играют важную роль в постановке правильного диагноза и назначении лечения.

Помимо этого, есть анализ ДНК, который помогает узнать об индивидуальных рисках для здоровья, непереносимости продуктов питания и лекарств, склонности к дефициту витаминов. Существуют тесты-определители, из каких этносов были предки человека (даже можно найти тысячи родственников до 10-го поколения!). Наконец, есть исследования генетических вариантов, связанных с особенностями темперамента, склонностями к занятию спортом, творчеством, наукой etc.

Как генетические тесты могут быть использованы для профилактики заболеваний?

Правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек кажутся универсальной формулой долголетия. Тем не менее, даже самый здоровый образ жизни не гарантирует защиту от всех рисков.

Тестирование помогает обнаружить предрасположенность к таким заболеваниям, как астма, сахарный диабет, гипертония, инфаркта миокарда, шизофрения. Кроме того, оно позволяет определить вероятность возникновения онкологических заболеваний.

Конечно, сложно работать на предупреждение всех проблем одновременно. Но, найдя «опасные» изменения генов, можно заранее начать профилактику и лечение (когда это наиболее эффективно и менее затратно!), тех заболеваний, возникновение которых наиболее вероятно.

К примеру, по оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, от сердечно-сосудистых патологий (одной из главных причин смертности на планете!) ежегодно умирает более 17,5 миллионов человек, и по некоторым данным эта цифра может увеличиться к 2030 году до 23 миллионов! В развитии этих болезней значительную роль играет ДНК, унаследованная от родителей. Поэтому важно как можно раньше пройти генетическое тестирование, которое не только идентифицирует потенциальные проблемы, но и поможет врачу подобрать оптимальные меры для их предотвращения.

Для многих болезней существуют разработанные врачами гайдлайны по снижению риска их возникновения. Так, некоторым людям потребуется скорректировать план питания или образ жизни, а другим необходимо следить за определенными показателями или пройти дополнительные обследования.