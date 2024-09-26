Ученые: к 2050 году близорукость будет у 740 миллионов детей и подростков! Это уже необратимо? Как защитить ребенка (и себя) от проблем со зрением?

Кто в группе риска

Как показал метаанализ, есть три критерия, при которых вероятность близорукости увеличивается.

Географическое положение. Если человек проживает в стране с высокой экологической и/или климатической нагрузкой, культурой долгой работы и «домоседства», то сильно рискует заработать миопию. Так самая высокая распространенность близорукости в Японии (80+%), за ней идут Республика Корея (выше 70+%) и... Россия (40+%)! А самый низкий процент заболеваемости в Латинской Америке и Карибском бассейне (около 3-4%). Еще важно, живет ли подросток в сельской местности или в городе — во втором случае доступ к гаджетам выше, а нахождение в четырех стенах чаще. Возраст. 45+% подростков и учащихся старших классов демонстрировали высокую долю распространенности миопии. Дело в повышенной нагрузке на организм в связи с его перестройкой и, конечно, в долгой учебе и любви зумеров и альфа ко всему цифровому. Пол. У девочек-подростков близорукость встречается чаще. Как предположили исследователи, это связано с тем, что они достигают половой зрелости быстрее мальчиков (тело претерпевает очень интенсивные трансформационные нагрузки) и, как правило (хотя и не всегда!), проводят меньше времени на улице, и больше — в занятиях на близком расстоянии: рисовании, вышивании, чтении и так далее.

Рутина для остроты зрения

Вот 6 пунктов, на которые нужно обратить внимание, если вдруг вы заметили за своим ребенком (или за собой!) привычку щуриться:

Распорядок дня. Самое скучное, но важное — нельзя сидеть за компьютером постоянно! В течение дня необходимо делать перерывы от экрана (раз в 30-40 минут) и бывать на улице, чтобы застать хотя бы толику светового дня. И, конечно, нельзя пренебрегать сном, во время которого глаза отдыхают.

Расстояние до экранов. Риск получить проблемы со зрением находится на расстоянии меньше вытянутой руки или значительно больше. Поясним: вытяните руку и оцените, как далеко отодвинулись от телефона/ноутбука — вот эта дистанция (примерно 50-70 сантиметров) является безопасной и оптимальной. Да, скроллим ленту, отодвинувшись от нее, но не напрягая глаза, чтобы рассмотреть мелкий шрифт. А просмотр телевизора рекомендуется осуществлять, когда между вами расстояние = длина дисплея x2 или x3.

Свет. Чересчур яркий или недостаточный — он создает дополнительную нагрузку на зрительный аппарат. Так что в темноте не читаем и лампу для сэлфи на себя не направляем во время работы.

Питание. Диета не вылечит близорукость, но рацион, насыщенный антиоксидантами, витаминами, каротиноидами, микроэлементами и омега-3 жирными кислотами хорошо поддержит зрительную функцию. Среди натуральных продуктов для окулярного здоровья: рыба, мясо, яйца, орехи (грецкий!), бобовые, пряности (шафран), цитрусовые, фрукты/овощи зеленого и оранжевого цвета (брокколи и морковь), ягоды (черника), лекарственные растения (тигровый орех или чуфа), оливки, оливковое масло и молочные продукты.

Отказ от вредных привычек и приобретение полезных. Да, снова про курение — оно несет риск воспалительных процессов в тканях глаз. Кстати, вейпинг не лучше: нарушает слезную пленку и может повредить сетчатку. А еще ученые призывают больше заниматься физической активностью, чтобы организм (и в том числе глаза) активнее снабжался кислородом и лучше функционировал. И не отговаривают от окулярных тренировок (самые простые упражнения: смотреть на близкую точку — переводить взгляд вдаль и рисовать глазами перевернутую восьмерку). Больших данных о терапевтическом эффекте нет, но снять напряжение с глаз помогает.

Защита глаз. Если врач выписал очки или линзы, значит, нужно их носить, чтобы не нагружать и так потерявшее остроту зрение еще больше. Первые давно стали модными, а вторые незаметны, так что стеснению места нет (взрослому это принять проще, но с ребенком лучше поговорить, если предписание врача его беспокоит). И еще два момента: если работаете с гаджетами многие часы каждый день, то обсудите с офтальмологом, не нужны ли вам капли для увлажнения глаз и специальные очки с защитными стеклами. Второй момент: если в очках или дневных линзах категорически неудобно, то задайте доктору вопрос, не подойдут ли ночные линзы (они повышают остроту зрения пока человек спит, а днем он видит хорошо без аксессуаров для глаз) или не пора ли задуматься о лазерной коррекции.

Дружба с офтальмологом. Если вы видите не так четко, как хотели бы, то другого варианта нет — встреча с врачом показана. Она нужна как для того, чтобы скорректировать зрение, так и для того, чтобы не позволить ему упасть.

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