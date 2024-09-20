В Apple появился раздел с «тактильной» музыкой для людей с нарушением слуха

Компания представила новую функцию Music Haptics, которая делает музыку доступной для тех, кто не может ее услышать, через вибровоспроизведение аудиодорожки.
Вместе с релизом iOS 18 в iPhone (12-м и следующих, кроме SE 3) появилась новая фича, которая называется Music Haptics. Если включить ее, устройство будет воспроизводить трек с помощью вибраций, соответствующих звучанию музыки. Работает технология в Apple Music, Apple Music Classical, Shazam и других поддерживаемых сервисах, если телефон подключен к сотовой сети или Wi-Fi.
Целевую аудиторию компания не ограничивает, но заявляет: магия заключается в том, что музыка становится осязаемой и доступной для слабослышащих и глухих людей. Все песни с тактильными эффектами Haptics Beats, Haptics Vibrations и Haptics Bass cобраны в специальном разделе Apple Music.
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