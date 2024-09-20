18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

В Apple появился раздел с «тактильной» музыкой для людей с нарушением слуха

Компания представила новую функцию Music Haptics, которая делает музыку доступной для тех, кто не может ее услышать, через вибровоспроизведение аудиодорожки.

Apple

Вместе с релизом iOS 18 в iPhone (12-м и следующих, кроме SE 3) появилась новая фича, которая называется Music Haptics. Если включить ее, устройство будет воспроизводить трек с помощью вибраций, соответствующих звучанию музыки. Работает технология в Apple Music, Apple Music Classical, Shazam и других поддерживаемых сервисах, если телефон подключен к сотовой сети или Wi-Fi.

Включается функция через в меню: «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Тактильные эффекты в музыке», либо через «Пункт управления». Затем обозначение Music Haptics появится на экране Now Playing в приложении-проигрывателе. Однократное нажатие на иконку приостанавливает фичу, а повторное — активирует.

Целевую аудиторию компания не ограничивает, но заявляет: магия заключается в том, что музыка становится осязаемой и доступной для слабослышащих и глухих людей. Все песни с тактильными эффектами Haptics Beats, Haptics Vibrations и Haptics Bass cобраны в специальном разделе Apple Music.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: