В Apple появился раздел с «тактильной» музыкой для людей с нарушением слуха

Вместе с релизом iOS 18 в iPhone (12-м и следующих, кроме SE 3) появилась новая фича, которая называется Music Haptics. Если включить ее, устройство будет воспроизводить трек с помощью вибраций, соответствующих звучанию музыки. Работает технология в Apple Music, Apple Music Classical, Shazam и других поддерживаемых сервисах, если телефон подключен к сотовой сети или Wi-Fi.

Включается функция через в меню: «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Тактильные эффекты в музыке», либо через «Пункт управления». Затем обозначение Music Haptics появится на экране Now Playing в приложении-проигрывателе. Однократное нажатие на иконку приостанавливает фичу, а повторное — активирует.

Целевую аудиторию компания не ограничивает, но заявляет: магия заключается в том, что музыка становится осязаемой и доступной для слабослышащих и глухих людей. Все песни с тактильными эффектами Haptics Beats, Haptics Vibrations и Haptics Bass cобраны в специальном разделе Apple Music.