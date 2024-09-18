Соцсети воспевают anemia core — романтизируют и нормализируют анемию! Почему нельзя прекращать бороться с заболеванием крови?

Как появились anemia girls

Что естественно, не моб- и традвайфами едиными. Pinterest и TikTok с незапамятных времен любят многочисленные эстетики (здесь и вечные Темная и Светлая Академии, Clean / Sport / Boss Girl и многое другие), поэтому неудивительно, что изобретаются новые классификации красоты. И так возникли low iron girls «девушки с низким уровнем железа» или anemia girls «девушки с анемией» (в медицине это не одно и то же, но в соцсетях — да). Их портрет состоит из бледности, хрупкости, усталости и, конечно, дополняется cообразностями: дневниками, поэзией и романтически-мистически-мрачных мыслями.

Так ленту наполнили зарисовки на тему: I'm just a girl with low iron. А в ответ мультиплицировались тысячи роликов мужской части аудитории, краткий смысл которых: девушка с анемией — мечта (любого, а не просто поэта).

Что здесь не так

Начнем с самого простого и важного:

Анемия — это не красивая картинка, а патосиндром, при котором в организме по ряду причин (самая известная — дефицит железа) не хватает белка-гемоглобина и клеток-эритроцитов, которые переносят кислород по организму.

Нарушения в транспортировке кислорода — проблемы со здоровьем, в некоторых случаях — угроза жизни (об этом дальше). Так что призыв (само)любоваться болезненным состоянием в корне неверен.

Еще один нюанс — сила общественного мнения, делающего признаки анемии привлекательными чертами. И здесь появляется риск, что в погоне за одобряемой красотой люди начнут в прямом смысле превращать себя в воплощение anemia core, к примеру, отказываясь от показанного приема добавок железа или от продуктов богатых железом.

А что так

Несмотря на то, что анемия — одно из самых распространенных в мировом масштабе заболеваний крови, о нем редко говорят, как и практически, о любых других болезнях (люди не любят говорить о «плохом»). А между тем, почти треть населения планеты страдает от него.

Отсюда выводится определенная полезность anemia core: при правильной подаче (а лучше дисклеймере о приоритете лечения), эта эстетика, во-первых, подсвечивает проблему заболеваемости анемией и привлекает к ней общественное внимание (доказательство — наша статья). И во-вторых и в-третьих, позволяет людям, страдающим от диагноза, видеть свою красоту в моменте и не чувствовать себя социально изолированными.