Соцсети воспевают anemia core — романтизируют и нормализируют анемию! Почему нельзя прекращать бороться с заболеванием крови?

Пока фэшн-мир раздает «коры»: балет-, кокет-, кид- и далее по фантазии, пользователи социальных сетей занимаются изобретением новых, приближенных к трудностям жизни и достаточно спорных эстетик. Самая противоречивая из которых — анемия-кор (anemia core), построенная на любовании ассоциированными с болезнью чертами внешности. Очень по-прерафаэлитовски и очень не здóрово. Хотя можно найти плюсы.
Как появились anemia girls
Что естественно, не моб- и традвайфами едиными. Pinterest и TikTok с незапамятных времен любят многочисленные эстетики (здесь и вечные Темная и Светлая Академии, Clean / Sport / Boss Girl и многое другие), поэтому неудивительно, что изобретаются новые классификации красоты. И так возникли low iron girls «девушки с низким уровнем железа» или anemia girls «девушки с анемией» (в медицине это не одно и то же, но в соцсетях — да). Их портрет состоит из бледности, хрупкости, усталости и, конечно, дополняется cообразностями: дневниками, поэзией и романтически-мистически-мрачных мыслями.
Так ленту наполнили зарисовки на тему: I'm just a girl with low iron. А в ответ мультиплицировались тысячи роликов мужской части аудитории, краткий смысл которых: девушка с анемией — мечта (любого, а не просто поэта).
Что здесь не так
Начнем с самого простого и важного:
Анемия — это не красивая картинка, а патосиндром, при котором в организме по ряду причин (самая известная — дефицит железа) не хватает белка-гемоглобина и клеток-эритроцитов, которые переносят кислород по организму.
Нарушения в транспортировке кислорода — проблемы со здоровьем, в некоторых случаях — угроза жизни (об этом дальше). Так что призыв (само)любоваться болезненным состоянием в корне неверен.
Еще один нюанс — сила общественного мнения, делающего признаки анемии привлекательными чертами. И здесь появляется риск, что в погоне за одобряемой красотой люди начнут в прямом смысле превращать себя в воплощение anemia core, к примеру, отказываясь от показанного приема добавок железа или от продуктов богатых железом.
А что так
Несмотря на то, что анемия — одно из самых распространенных в мировом масштабе заболеваний крови, о нем редко говорят, как и практически, о любых других болезнях (люди не любят говорить о «плохом»). А между тем, почти треть населения планеты страдает от него.
Отсюда выводится определенная полезность anemia core: при правильной подаче (а лучше дисклеймере о приоритете лечения), эта эстетика, во-первых, подсвечивает проблему заболеваемости анемией и привлекает к ней общественное внимание (доказательство — наша статья). И во-вторых и в-третьих, позволяет людям, страдающим от диагноза, видеть свою красоту в моменте и не чувствовать себя социально изолированными.
Кто в группе риска
Главные причины развития анемии:
- Обильные кровопотери (при травмах, заболеваниях и даже менструациях);
- Дефицит железа (часто наблюдается при беременности, так как ресурс микроэлемента тратится на развитие ребенка и формирование плаценты);
- Недостаток других полезных веществ (фолиевой кислоты, витаминов А и В12);
- Наследственные заболевания, нарушающие образование эритроцитов;
- Инфекционные болезни (в частности, малярия, туберкулез, ВИЧ и паразитарные инвазии).
Следовательно, основные пациенты: девушки и женщины детородного возраста, беременные женщины, дети и пожилые люди (их иммунная система уязвимее, чем у молодых взрослых), население регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и отсутствием качественных продуктов питания.
Чем опасна анемия
В целом, при этом состоянии уровень кислорода в организме снижается, что ведет к негативным последствиям: слабости, усталости, головокружению, бледности кожи, а также повышенному сердцебиению и затруднению дыхания.
А длительное и тяжелое течение болезни способствует развитию очень серьезных осложнений: сердечной недостаточности, проблем с памятью и концентрацией, а также трудностей с зачатием, вынашиванием беременности и рождением здорового ребенка.
Как диагностируют анемию
Как правило, чтобы определить триггер и вид заболевания, врачи проводят такие тесты, как:
- измерение cреднего размера эритроцитов или MCV-анализ: чтобы понять, почему при достаточном количестве эритроцитов, содержащих гемоглобин-транспортер кислорода, нарушена функция кровотока;
- определение параметров железа: от этого микроэлемента зависит работа гемоглобина;
- исследование костного мозга и определение уровня ретикулоцитов; определяет регенеративную функцию костного мозга;
- тест Кумбса: выявляет антитела, которые угрожают эритроцитам;
- уровень сывороточного витамина B12: для подтверждения или опровержения B12-дефицитой анемии;
- тест Хэма: оценивает хрупкость эритроцитов.
И самое главное: как справиться
Поскольку лечение всегда зависит от точной клинкартины, врач выбирает стратегию, которая устраняет первопричину анемии. Ключевые подходы здесь:
- восполнение уровня железа, витаминов и питательных веществ через правильную диету и / или медикаменты;
- проведение медицинских процедур для увеличения количества здоровых клеток крови, в частности, трансфузии и трансплантации костного мозга;
- лечение основного заболевания, которое привело к анемии;
- пси-сопровождение пациента в случае анемии, развившейся на фоне ментальных проблем (к примеру, расстройства пищевого поведения).
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