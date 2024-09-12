Инъекции-вамп против старения, ранняя диагностика Альцгеймера, синтетическое донорство: самые важные исследования в сфере применения крови

Искусственные кровезаменители — альтернатива, решающая проблемы донорства

Переливание крови — одна из самых распространенных процедур, проводимых при госпитализации. Оно бывает нужно при онкологическом диагнозе, болезнях крови, операциях и трансплантациях. Разумеется, медицинская (специальное название в данном случае — трансфузиологическая) помощь оказывается в максимально безопасных условиях. Однако риски, связанные с переливанием крови сохраняются: это, в первую очередь, инфекционные и неинфекционные осложнения.

Кроме того, донорство ограничено другими факторами:

Доступностью препаратов крови; Необходимостью проведения тестов на совместимость донора и реципиента; Строгими требованиями к хранению и транспортировке крови.

Поэтому неудивительно, что наука задалась целью найти альтернативу «настоящей» крови, чтобы избежать перечисленных сложностей, и появились первые работы по созданию полноценной искусственной крови.Такие разработки ведут преимущественно министерства обороны разных стран для переливания крови в условиях боевых действий, но сообщения об исследованиях, конечно, ограничены.

Что такое искусственная кровь (или кровезаменители)? Это синтетические или биологически полученные вещества, имитирующие или выполняющие некоторые функции биологической крови. В частности, они транспортируют кислород и углекислый газ в организме. Существуют различные типы препаратов искусственной крови, каждый из которых обладает своими свойствами и механизмами действия, и сейчас ученые рассматривают методы генного инжиниринга, применения наночастиц и стволовых клеток для создания наиболее стабильных и нетоксичных препаратов.

В чем преимущества по сравнению с донорской кровью?

Искусственную кровь можно производить в больших количествах и хранить в течение более длительного времени;

Подбор по группе крови не требуется;

Снижен риск передачи инфекционных заболеваний.

Есть ли проблемы? Спойлер: да.