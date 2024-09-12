Инъекции-вамп против старения, ранняя диагностика Альцгеймера, синтетическое донорство: самые важные исследования в сфере применения крови

Здоровая кровь в достаточном объеме жизненно необходима любому. И ежедневно ученые-биологи и врачи-гематологи борются за то, чтобы у тех, кто несет кровопотери (пострадавших в авариях, борющихся со сложными заболеваниями), была возможность восстановить здоровье без рисков. Каких успехов добилась современная медицина, а каким «прорывным» новостям не стоит доверять — рассказала Мария Бушурова, терапевт, гематолог Lahta Clinic.
Искусственные кровезаменители — альтернатива, решающая проблемы донорства
Переливание крови — одна из самых распространенных процедур, проводимых при госпитализации. Оно бывает нужно при онкологическом диагнозе, болезнях крови, операциях и трансплантациях. Разумеется, медицинская (специальное название в данном случае — трансфузиологическая) помощь оказывается в максимально безопасных условиях. Однако риски, связанные с переливанием крови сохраняются: это, в первую очередь, инфекционные и неинфекционные осложнения.
Кроме того, донорство ограничено другими факторами:
- Доступностью препаратов крови;
- Необходимостью проведения тестов на совместимость донора и реципиента;
- Строгими требованиями к хранению и транспортировке крови.
Поэтому неудивительно, что наука задалась целью найти альтернативу «настоящей» крови, чтобы избежать перечисленных сложностей, и появились первые работы по созданию полноценной искусственной крови.Такие разработки ведут преимущественно министерства обороны разных стран для переливания крови в условиях боевых действий, но сообщения об исследованиях, конечно, ограничены.
Что такое искусственная кровь (или кровезаменители)? Это синтетические или биологически полученные вещества, имитирующие или выполняющие некоторые функции биологической крови. В частности, они транспортируют кислород и углекислый газ в организме. Существуют различные типы препаратов искусственной крови, каждый из которых обладает своими свойствами и механизмами действия, и сейчас ученые рассматривают методы генного инжиниринга, применения наночастиц и стволовых клеток для создания наиболее стабильных и нетоксичных препаратов.
В чем преимущества по сравнению с донорской кровью?
- Искусственную кровь можно производить в больших количествах и хранить в течение более длительного времени;
- Подбор по группе крови не требуется;
- Снижен риск передачи инфекционных заболеваний.
Есть ли проблемы? Спойлер: да.
- Потенциальные побочные эффекты: гипертония, дисфункция органов и воспаление.
- Короткий период полувыведения: многие искусственные препараты крови быстро выводятся из организма, что ограничивает продолжительность их действия.
- Добиться одобрения регулирующих органов, таких как FDA (Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств), непросто из-за проблем с безопасностью.
«Молодильная» кровь
Концепция использования молодой крови для лечения увядания вызывает интерес как в науке, так и в поп-культуре (куда она пришла из фольклора и истории, к примеру, о графине-вампирше Батори) с середины XX века. Эта идея основана на экспериментальных исследованиях, которые предполагают, что переливание молодой крови может оказывать омолаживающее воздействие на старые организмы.
Все началось в 1950-х годах, когда ученые проводили эксперименты, в ходе которых они хирургическим путем соединяли кровеносную систему старых и молодых мышей. Эти опыты показали, что у пожилых особей наблюдались некоторые признаки омоложения при контакте с кровью молодых мышей.
В начале 2000-х годов исследователи вновь вернулись к этому вопросу, обнаружив, что молодая кровь может улучшить когнитивные функции, восстановить мышцы и «прокачать» другие аспекты физиологии у пожилых мышей. Высказывалось предположение, что эти эффекты обусловлены присутствием в молодой крови элементов, способствующих восстановлению и регенерации тканей. К ним относятся фактор роста GDF11, окситоцин и стволовые клетки.
Работает ли это на людях? Сложный вопрос. В 2010-х частная американская компания Ambrosia провела спорное исследование, предлагавшее переливание плазмы юных доноров людям почтенного возраста. Первоначальные результаты были неубедительными, и FDA выпустило предупреждение против такого лечения из-за проблем с безопасностью и отсутствия доказанной эффективности.
Интересный факт: Тем не менее, «вампирский стартап» продолжил работу, предлагая услугу по переливанию плазмы за $8000, и закрылся в только в 2019-м. Создатель объявил, что открывает новую компанию Ivy Plasma, которая также займется трансфузией, но без привязки к возрасту биоматериала.
Другая компания Alkahest сегодня изучает методы терапии на основе крови и выявила специфические факторы в молодой плазме, которые могут иметь потенциальную терапевтическую пользу при нейродегенеративных заболеваниях (болезни Альцгеймера) и других возрастных состояниях.
В чем у науки сомнения?
- Существуют серьезные проблемы, связанные с безопасностью переливания плазмы, включая риск аллергических реакций, инфекций и передачи заболеваний;
- Практика такого антиэйджинга поднимает этические вопросы, связанные с эксплуатацией молодых доноров и превращением человеческой крови в товар;
- Хотя исследования на животных показали многообещающие результаты, нет убедительных данных о том, что переливание молодой крови может эффективно лечить старение у людей.
А пока исследователи изучают другие методы использования полезных факторов, содержащихся в молодой крови, такие как разработка лекарств и методов терапии, которые имитируют эти факторы без необходимости прямого переливания.
Определение риска Альцгеймера по белкам крови
Если лечение Альцгеймера плазмой — пока не доказанный метод, то его ранняя диагностика по крови выглядит вполне реальной в ближайшем будущем. Уже существуют и продолжают совершенствоваться анализы, которые выявляют биомаркеры (бета-амилоидные белки (Aβ), фосфорилированные тау-белки (р-тау) и легкую цепь нейрофиламента (NfL) — Прим. ред.) болезни и других нейродегенеративных изменений.
FDA одобрило тест под названием PrecivityAD™. Минутка медицинских подробностей: он измеряет уровни изоформ Aβ42, Aβ40 и аполипопротеина Е (ApoE) для определения вероятности развития амилоида (APS). Это помогает оценить вероятность образования амилоидных бляшек в головном мозге (одного из главных признаков болезни Альцгеймера).
Предупреждение! Созданные анализы крови, даже если они уже введены в практику, нужно снова и снова проверять и развивать. Поэтому, скорее всего, они дополняют, а не заменяют другие диагностические инструменты. Их можно использовать в сочетании с когнитивными оценками, визуализацией и тестами ЛИКВОРА для всестороннего обследования, поэтому если врач завлекает одной-единственной процедурой, якобы на 100% выявляющей все риски, нужно поискать другого специалиста.
СМИ: Ученые нашли связь между группой крови и IQ! Это правда?
Нет, IQ не зависит от «цифр» I, II, III, IV: исследования не выявили каких-либо достоверных (!) и достаточных доказательств. Интеллект многогранен и включает в себя когнитивные способности (память, внимание, умение решать проблемы etc.), вербальные навыки и пространственное мышление. На него влияют как генетические, так и экологические, образовательные и социальные факторы. Некоторые культурные верования, особенно в странах Восточной Азии, и псевдонаучные теории предполагают, что группа крови может определять личностные качества и ум. Однако эти утверждения не имеют научной поддержки.
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