СМИ: новая «болезнь вейперов» (EVALI) смертельно опасна! Она правда необратимо поражает легкие? Угрожает будущей беременности? Что говорит Минздрав?

Как девайсы для курения действуют на легкие?

Существуют разные устройства: вейпы, стики (системы нагревания табака), одноразовые электронные сигареты и поды (сменные картриджи с жидкостью для вейпов). Все они, хотя и кажутся безопаснее сигарет, на самом деле, таковыми не являются. Никотин, содержащийся в этих устройствах, остается канцерогеном, приводит к сердечно-сосудистым болезням и увеличивает риск инфарктов, инсультов и гипертонии, так как отрицательно воздействует на сосуды. Кроме того, он способствует развитию и обострению хронических заболеваний легких, в частности астмы. А при всех своих сайд-эффектах (знание о которых — уже повод отложить вейп) еще и вызывает зависимость!

Что еще? При использовании стиков человек вдыхает тяжелые металлы (кадмий, свинец и никель), что приводит к снижению функций легких, аллергиям и раздражению дыхательных путей. А вейпы и электронные сигареты содержат пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы, которые угнетают функцию бронхелегочной системы.

Почему все бьют тревогу по поводу EVALI?

EVALI (E-cigarette or Vaping Associated Lung Injury) — новое и на самом деле очень опасное воспалительное заболевание легких, к которому, как следует из названия, приводит регулярное использование электронных сигарет и вейпов. Впервые оно было зарегистрировано в США в 2019-м. Симптомы включают кашель, одышку и боли в груди (они неспецифичны, и это сильно затрудняет диагностику!), которые могут развиться уже через несколько недель после начала курения. В тяжелых случаях легочная ткань необратимо повреждается, а самому человеку требуется интенсивная медицинская помощь, вплоть до искусственной вентиляции легких.

О чем предупреждает Минздрав? Как заявил эксперт ведомства, по результатам исследования выявлено: у женщин, которые употребляют вейпы, в два раза выше вероятность рождения недоношенных детей.