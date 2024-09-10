СМИ: новая «болезнь вейперов» (EVALI) смертельно опасна! Она правда необратимо поражает легкие? Угрожает будущей беременности? Что говорит Минздрав?

Недавно опубликованное исследование ВЦИОМ показало, что каждый пятый совершеннолетний россиянин (21%) имеет опыт использования вейпов. Это вызывает серьезную тревогу, так как гаджеты-системы доставки никотина напрямую влияют на развитие астмы и других хронических заболеваний дыхательной системы. Попросили врача-пульмонолога, кандидата медицинских наук Юлию Клюхину рассказать, почему современные устройства для курения ничем не лучше (а иногда и опаснее) обычных сигарет.
Как девайсы для курения действуют на легкие?
Существуют разные устройства: вейпы, стики (системы нагревания табака), одноразовые электронные сигареты и поды (сменные картриджи с жидкостью для вейпов). Все они, хотя и кажутся безопаснее сигарет, на самом деле, таковыми не являются. Никотин, содержащийся в этих устройствах, остается канцерогеном, приводит к сердечно-сосудистым болезням и увеличивает риск инфарктов, инсультов и гипертонии, так как отрицательно воздействует на сосуды. Кроме того, он способствует развитию и обострению хронических заболеваний легких, в частности астмы. А при всех своих сайд-эффектах (знание о которых — уже повод отложить вейп) еще и вызывает зависимость!
Что еще? При использовании стиков человек вдыхает тяжелые металлы (кадмий, свинец и никель), что приводит к снижению функций легких, аллергиям и раздражению дыхательных путей. А вейпы и электронные сигареты содержат пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы, которые угнетают функцию бронхелегочной системы.
Почему все бьют тревогу по поводу EVALI?
EVALI (E-cigarette or Vaping Associated Lung Injury) — новое и на самом деле очень опасное воспалительное заболевание легких, к которому, как следует из названия, приводит регулярное использование электронных сигарет и вейпов. Впервые оно было зарегистрировано в США в 2019-м. Симптомы включают кашель, одышку и боли в груди (они неспецифичны, и это сильно затрудняет диагностику!), которые могут развиться уже через несколько недель после начала курения. В тяжелых случаях легочная ткань необратимо повреждается, а самому человеку требуется интенсивная медицинская помощь, вплоть до искусственной вентиляции легких.
О чем предупреждает Минздрав? Как заявил эксперт ведомства, по результатам исследования выявлено: у женщин, которые употребляют вейпы, в два раза выше вероятность рождения недоношенных детей.
В чем подвох с общим отношением к вейпам?
Вейпы, поды, электронные сигареты часто позиционируются как более безопасная альтернатива сигаретам. Дело в следующем: чтобы доказать вред от курения обычных сигарет, потребовалось более 30 лет непрерывного потребления табака населением. Именно после столь длительного периода люди массово начали заболевать раком легкого. А так как системы доставки никотина появились относительно недавно, их долгосрочное влияние пока оценить сложно.
Какие симптомы должны насторожить?
Один из наиболее распространенных и опасных признаков заболевания легких — кашель, в особенности ночной и утренний (в раннее время), он является характерным признаком. Также у курильщиков наблюдаются приступы удушья, которые могут возникать внезапно и сопровождаться затрудненным дыханием. Часто люди испытывают чувство стеснения в груди и нехватку воздуха. Игнорировать проблему нельзя, обращайтесь к врачу сразу — такие эпизоды могут привести к острой дыхательной недостаточности и даже смерти. А чем раньше начнется лечение, тем выше шансы на восстановление нормальной функции легких.
Чем опасно курение для астматиков?
Оно может значительно ухудшить состояние людей с подозрением на астму, которые иногда даже не знают про наличие у себя такого заболевания, а характерные красные флаги в виде кашля списывают на курение. Однако если у человека наблюдается постоянный сбой в работе легких, это прямой знак, что что-то не так. И необходимо получить лечение. В качестве терапии наиболее эффективны комбинированные препараты, содержащие ингаляционные стероиды: они снимают воспаление, позволяют контролировать заболевание и предотвращают регресс, вызванный дополнительными факторами риска, такими как вейпинг.
Что делать, если у курильщика уже наблюдаются признаки заболевания?
Незамедлительно отказаться от курения. Скорее всего, именно оно и вызвало такие симптомы (а если они явно заметны, значит бронхи сильно страдают!).
Следует сразу отправиться к врачу: пульмонологу, аллергологу или терапевту. Специалист проанализирует клиническую картину, историю болезни, проведет необходимые тесты (в частности, спирометрию). Это делается, чтобы подтвердить диагноз, оценить степень тяжести болезни и назначить необходимое лечение. Ответственность за здоровье человека лежит на нем самом, поэтому критически важно следовать всем рекомендациям доктора.
Как отказаться от курения и парения?
Изменение привычки — трудоемкий процесс, но с грамотным подходом и поддержкой это вполне возможно. Вот несколько практических советов.
Примите решение: выберите день и время для отказа, поймите свое намерение. Это может быть экономическая выгода, забота о здоровье и красоте. Ваша мотивация будет поддерживать вас на протяжении всего отказа, поэтому она так важна.
Резкие изменения не нужны: попробуйте постепенно уменьшать количество сигарет/тяжек/стиков, которое выкуриваете в день. Но это не универсальная рекомендация, так как некоторым людям намного проще отказаться от курения в один момент. Стоит экспериментировать, чтобы понять, какой метод эффективен для вас.
Спланируйте свое время и придумайте, как отвлекаться: чаще всего сильное желание выйти на перекур возникает, когда человек испытывает стресс или скучает. Поэтому стоит найти другие способы управления кризисом — например, с помощью физических упражнений, медитаций и хобби. Если соблазн очень сильный, рассосите конфету с выражено кислым или острым вкусом (таким образом вы переключите фокус внимания) и не забывайте пить воду.
Принимайте поддержку окружающих: расскажите друзьям и близким о своем решении. Их помощь может быть очень полезна на пути избавления от вредной привычки.
Избегайте триггеров: определите ситуации или места, которые вызывают у вас желание покурить, и оградите себя от них. Например, стик после утреннего кофе. Если вы знаете, что это ваш триггер, то на несколько месяцев замените напиток, допустим, на матчу.
Занимайтесь спортом: регулярные физические упражнения помогают снизить стресс, что облегчает процесс отказа от курения.
Не стесняйтесь дополнительной помощи: если вам трудно справиться самостоятельно, обратитесь к специалистам-психологам и наркологам, а также рассмотрите вариант отказа с помощью медикаментов. Кроме того, в России действует горячая линия отказа от курения: 8-800-200-0-200.
Будьте терпеливы: помните, что только небольшой процент людей уходит от курения навсегда с первого раза. Большинству нужно 2-3 попытки или больше. Не расстраивайтесь, если у вас случаются срывы. Воспринимайте это как опыт и продолжайте двигаться к своей цели.
Редакция напоминает, что данный материал не может использоваться для самодиагностики. Только консультация специалиста дает представление о диагнозе, медицинской услуге и необходимости ее получения.
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