Справку от врача или записку от родителей! Как помочь ребенку адаптироваться к школе физически и психологически?

Пережили с малышами садик и бесконечные сопли, а с подростками — каникулярно сбитый режим, теперь впереди (снова!) школа и домашняя работа. На что родителям стоит обратить внимание?

Прививки имеют большое значение, но важны не только они

В первую очередь советую задуматься о профилактике основных инфекций, главный шаг которой — вакцинация. Педиатр на плановом осмотре перед школой может подсказать, каких вакцин не хватает согласно Национальному календарю вакцинации и сверх него. В первом классе, в возрасте 6-7 лет, обычно проводится ревакцинация от кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. В14 лет делаются повторные прививки от дифтерии, столбняка и полиомиелита.

А еще наступает сезон вакцинации от гриппа. Эта инфекция протекает с длительной лихорадкой, выраженной слабостью, насморком и кашлем. Да, есть эффективные противовирусные лекарства, однако они не могут на 100% защитить от осложнений, самые частые из которых — отиты и пневмонии. Делать прививку можно уже в ближайшее время.

Во вторую очередь напоминаю, что с выходом в коллектив растет заболеваемость сезонными ОРВИ. Нет, не торопитесь чистить чеснок и вешать его на шею в киндер-сюрпризе, чтобы защитить ребенка — это не работает! Так же, как и различные мази в нос, витамин С и противовирусные препараты.

Самые распространенные пути передачи инфекций: воздушно-капельный и контактно-бытовой. Поэтому для того, чтобы предупредить заражение или хотя бы снизить вирусную нагрузку, необходимо ребенка научить следующим правилам:

избегать прикосновений к своему рту и носу;

мыть руки с мылом перед едой и после похода в туалет;

не пить из одной бутылки с другими ребятами и не использовать одну чашку/ложку;

при кашле, чихании прикрывать рот локтем или платком, а не рукой.

Если вы заметили у ребенка симптомы ОРВИ, лучше оставить школьника дома.