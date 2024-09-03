Справку от врача или записку от родителей! Как помочь ребенку адаптироваться к школе физически и психологически?

Школьникам (почти все они уже поколение альфа, сколько мы спали?) и их родителям посвящается наш разбор главных «опасностей», подстерегающих в стенах гимназий и лицеев. Как защитить ребенка от ОРВИ, помочь ему с фуд-менеджментом (вредным перекусам бой!) и поддержать в волнительные моменты: от «в первый раз в первый класс» до подготовки к олимпиадам — спросили у Анастасии Шалимовой, педиатра, детского нефролога клиники «Все мы дети», лауреата премии «Новые имена в медицине Петербурга».
Пережили с малышами садик и бесконечные сопли, а с подростками — каникулярно сбитый режим, теперь впереди (снова!) школа и домашняя работа. На что родителям стоит обратить внимание?
Прививки имеют большое значение, но важны не только они
В первую очередь советую задуматься о профилактике основных инфекций, главный шаг которой — вакцинация. Педиатр на плановом осмотре перед школой может подсказать, каких вакцин не хватает согласно Национальному календарю вакцинации и сверх него. В первом классе, в возрасте 6-7 лет, обычно проводится ревакцинация от кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. В14 лет делаются повторные прививки от дифтерии, столбняка и полиомиелита.
А еще наступает сезон вакцинации от гриппа. Эта инфекция протекает с длительной лихорадкой, выраженной слабостью, насморком и кашлем. Да, есть эффективные противовирусные лекарства, однако они не могут на 100% защитить от осложнений, самые частые из которых — отиты и пневмонии. Делать прививку можно уже в ближайшее время.
Во вторую очередь напоминаю, что с выходом в коллектив растет заболеваемость сезонными ОРВИ. Нет, не торопитесь чистить чеснок и вешать его на шею в киндер-сюрпризе, чтобы защитить ребенка — это не работает! Так же, как и различные мази в нос, витамин С и противовирусные препараты.
Самые распространенные пути передачи инфекций: воздушно-капельный и контактно-бытовой. Поэтому для того, чтобы предупредить заражение или хотя бы снизить вирусную нагрузку, необходимо ребенка научить следующим правилам:
- избегать прикосновений к своему рту и носу;
- мыть руки с мылом перед едой и после похода в туалет;
- не пить из одной бутылки с другими ребятами и не использовать одну чашку/ложку;
- при кашле, чихании прикрывать рот локтем или платком, а не рукой.
Если вы заметили у ребенка симптомы ОРВИ, лучше оставить школьника дома.
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Питание и вода
В школе обычно есть полноценные обеды, а на продленках — полдники. Если у ребенка аллергия на определенный продукт, не забудьте взять справку у аллерголога, чтобы предоставить в школу. Часто в рационе образовательной организации не хватает овощей и фруктов и / или есть переизбыток сладких напитков: компотов, чаев, соков. Здесь можно решить вопрос так: собирать ребенку с собой перекусы в виде ломтиков яблока, моркови, банана и попросить его помнить про воду – ее важно пить регулярно.
Витамины
Из добавок, как правило, детям рекомендован прием витамина D в профилактической дозировке 1000 МЕ ежедневно, длительно. Остальное — по назначению врача. Спойлер: чаще всего никакие витамины дополнительно не нужны. Все необходимое ребенок получает из продуктов питания.
Режим
В летнее время дни становятся длиннее, отход ко сну позже, ранние подъемы забываются. Чтобы избежать переутомления, вернувшись осенью в деловые будни, необходимо соблюдать режим отдыха и бодрствования. У детей с 6 до 13 лет ночной сон должен составлять примерно 9-11 часов, у детей с 14 лет — 8-10 часов. Кроме того, мало просто сказать ребенку «спи», необходимо создать подходящие условия:
- Сделайте сон приоритетом. Поймите важность достаточного ночного отдыха и то, как сон влияет на общее состояние здоровья вас и ваших детей. Помните, что вы — образец для подражания, подавайте хороший пример. Не спать всю ночь с подростком, чтобы редактировать его или ее доклад, или работать всю ночь напролет на работе — это не совсем правильное послание. Сделав сон приоритетом для себя, покажите своим детям, что это часть здорового образа жизни — такая же, как правильное питание и регулярные занятия спортом.
- Создайте в спальне обстановку, благоприятную для сна. Комната должна быть прохладной, темной и тихой, без электроники. Выключайте все экраны как минимум за 1 час до сна.
- Придерживайтесь обычного распорядка дня. Одно и то же время пробуждения, приема пищи, сна и игр поможет вашему ребенку чувствовать себя в безопасности и комфорте, а также легче настроит на то, что пора спать. Для маленьких детей своеобразный обряд отхода ко сну полезно начинать пораньше: например, чистить зубы — читать книгу — спать. Убедитесь, что ритуалы сна, которые вы используете, можно использовать, где угодно, чтобы вы могли помочь ребенку заснуть, где бы вы ни находились.
- Ограничьте кофеин, который содержится в кофе, чае, сладких газированных напитках. В вечернее время можно его в принципе исключить.
- Избегайте перепланирования. Помимо домашних заданий, у многих детей по вечерам есть мероприятия (спортивные секции, музыкальная школа, арт-кружки, встречи и так далее), которые создают проблемы для хорошего ночного сна. Найдите время, чтобы расслабиться и дать детям время для отдыха, в котором они нуждаются.
Детям нужна психологическая поддержка родителей
Новый учебный год — приятно волнующее время для детей, однако иногда он вызывает и беспокойство. Переход от летней свободы к структуре школы может быть трудным, но есть много способов, которыми родителям и учителям под силу облегчить этот путь.
Посетите школу
Если школа новая для юного ученика, то сделайте пробный забег, исследуйте здание. Покажите ребенку кабинет его класса, туалеты, спортзал, столовую и другие помещения, где он будет проводить время. Родители могут еще и поиграть с младшим на детской площадке при образовательной организации, проехать по маршруту от дома до школы и обратно.
Репетируйте день
Детям спокойнее визуализировать что-то до момента, когда это произойдет. Независимо от того, сможете ли вы посетить здание школы или нет, проведите своего ребенка через первый (или любой другой) день учебы. Скажите: «Мы проснемся в 7:30 утра и позавтракаем. Ты наденешь выбранную тобой одежду. Затем в 8:30 я провожу тебя до школы, где увидишь своих друзей». Обсудите, в какое время будет ланч, и стоит ли брать еду с собой или покупать ее.
Не оставайтесь безучастными! Поощряйте задавать вопросы об учебе и отвечайте на них не односложно, а подробно. Сами спрашивайте, как прошел день, интересуйтесь активностями, поддерживайте начинания (участие в научных и спортивных конкурсах, инициативу внутри жизни школы) и радуйтесь не только победам, но и просто тому, что ребенку это интересно. Также можете поделиться с сыном или дочерью своим опытом, как проходили ваши первые дни в школе. И главное — выстраивайте доверительные отношения с ребенком, чтобы он всегда мог (и не боялся!) обратиться за помощью.
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