Как сделать доброе дело? Поддержать 20 петербургских благотворительных организаций, которые помогают людям, животным и экологии

Те, кто заботится о жизни и здоровье людей

Благотворительная больница (Больничка)

Уличная медицинская помощь для бездомных людей (в городе их более 60 000!) организована в Петербурге силами врача-анестезиолога Сергея Исакова с 2018 года. Волонтеры-врачи и медицинские сестры на выезде и в Благотворительной клинике (часть проекта!) бесплатно консультируют, помогают разобраться с плохим самочувствием, выдают безрецептурные лекарства, проводят вакцинацию и делают тесты на COVID-19, ВИЧ и гепатиты. Горячо приветствуемый вариант поддержки Больнички — однократный или регулярные взносы!

AdVita и Фонд «Не напрасно»

Два столпа петербургской благотворительности в сфере лечения сложнейших болезней! AdVita помогает получить медицинскую помощь людям с онкологическими, гематологическим и иммунологическими диагнозами, а «Не напрасно» занимается просвещением, профилактикой, консультированием онкопациентов и обучением врачей-онкологов. Чтобы поддержать AdVita можно сделать взнос и/или поучаствовать в одной из их акций (часто устраиваются сборы подарков к праздникам или коллаборации с другими проектами, когда часть средств от продажи идет в пользу фонда). А принять участием в добром деле «Не напрасно» легко через донаты.

СПИД.Центр

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями занимается предупреждением ВИЧ-инфекции и борьбой против дискриминации ВИЧ-положительных людей. И, конечно, непосредственным лечением — для этого есть собственное амбулаторно-поликлиническое подразделение и стационар. В спектре возможностей терапия не только вирусных инфекций, но и смежных заболеваний, в том числе хронических гепатитов! Помощь Центр принимает в виде целевых пожертвований и передачи медицинской техники и другого необходимо оборудования.

Гуманитарное действие

Цель фонда — реставрация жизни и ресоциализация людей, столкнувшихся с зависимостями. Команда помогает тем, от кого нередко отворачиваются даже друзья и родственники, найти в себе силы обратиться к врачу и отказаться от пагубной привычки. Формат работы: программы бесплатной и анонимной помощи для людей, употребляющих наркотики, выездная помощь (на Синем, Маленьком и Областном автобусах), а также медико-социальный патронаж пациентов с диагнозами гепатит и ВИЧ. Проект можно поддержать взносом.

Хоспис на дому

Флагман фонда «Вера» — первая в Петербурге благотворительная организация, которая оказывает паллиативную помощь. Это значит, что люди с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии, а также их семьи могут получить квалифицированную медицинскую заботу и психологическую поддержку. Сотрудники Хосписа знают, как по закону получить обезболивающие, чтобы человек жил без мучений, какие вещи купить, обеспечив комфорт лежачего пациента, и как сделать так, чтобы о болезни было не стыдно и не страшно говорить. И сами обучают этому врачей и волонтеров! Лучший вариант выразить свое уважение делу команды: разовое или регулярное пожертвование.