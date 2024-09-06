Как сделать доброе дело? Поддержать 20 петербургских благотворительных организаций, которые помогают людям, животным и экологии

Интересный факт: вчера был Международный день благотворительности. Простая истина: не нужно ждать особенной даты, чтобы принести хорошее в мир. Поэтому мы собрали в одну подборку петербургские проекты, которые охраняют природу, создают инклюзивное и безопасное общество и делают медицинскую помощь доступной — содействие им очень пригодится!
Те, кто заботится о жизни и здоровье людей
Благотворительная больница (Больничка)
Уличная медицинская помощь для бездомных людей (в городе их более 60 000!) организована в Петербурге силами врача-анестезиолога Сергея Исакова с 2018 года. Волонтеры-врачи и медицинские сестры на выезде и в Благотворительной клинике (часть проекта!) бесплатно консультируют, помогают разобраться с плохим самочувствием, выдают безрецептурные лекарства, проводят вакцинацию и делают тесты на COVID-19, ВИЧ и гепатиты. Горячо приветствуемый вариант поддержки Больнички — однократный или регулярные взносы!
AdVita и Фонд «Не напрасно»
Два столпа петербургской благотворительности в сфере лечения сложнейших болезней! AdVita помогает получить медицинскую помощь людям с онкологическими, гематологическим и иммунологическими диагнозами, а «Не напрасно» занимается просвещением, профилактикой, консультированием онкопациентов и обучением врачей-онкологов. Чтобы поддержать AdVita можно сделать взнос и/или поучаствовать в одной из их акций (часто устраиваются сборы подарков к праздникам или коллаборации с другими проектами, когда часть средств от продажи идет в пользу фонда). А принять участием в добром деле «Не напрасно» легко через донаты.
СПИД.Центр
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями занимается предупреждением ВИЧ-инфекции и борьбой против дискриминации ВИЧ-положительных людей. И, конечно, непосредственным лечением — для этого есть собственное амбулаторно-поликлиническое подразделение и стационар. В спектре возможностей терапия не только вирусных инфекций, но и смежных заболеваний, в том числе хронических гепатитов! Помощь Центр принимает в виде целевых пожертвований и передачи медицинской техники и другого необходимо оборудования.
Гуманитарное действие
Цель фонда — реставрация жизни и ресоциализация людей, столкнувшихся с зависимостями. Команда помогает тем, от кого нередко отворачиваются даже друзья и родственники, найти в себе силы обратиться к врачу и отказаться от пагубной привычки. Формат работы: программы бесплатной и анонимной помощи для людей, употребляющих наркотики, выездная помощь (на Синем, Маленьком и Областном автобусах), а также медико-социальный патронаж пациентов с диагнозами гепатит и ВИЧ. Проект можно поддержать взносом.
Хоспис на дому
Флагман фонда «Вера» — первая в Петербурге благотворительная организация, которая оказывает паллиативную помощь. Это значит, что люди с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии, а также их семьи могут получить квалифицированную медицинскую заботу и психологическую поддержку. Сотрудники Хосписа знают, как по закону получить обезболивающие, чтобы человек жил без мучений, какие вещи купить, обеспечив комфорт лежачего пациента, и как сделать так, чтобы о болезни было не стыдно и не страшно говорить. И сами обучают этому врачей и волонтеров! Лучший вариант выразить свое уважение делу команды: разовое или регулярное пожертвование.
Те, кто поддерживает в сложной ситуации
Ночлежка
Больше 30 лет петербургская благотворительная организация разбивает стигму о бездомности и защищает людей, оказавшихся без крыши над головой. Им оказывают санитарную помощь, дают кров и пищу, помогают найти и устроиться на работу. Каждый год с октября по апрель в Петербурге обустраивают обогреваемые палатки, а (неравно)душ, прачечная и пункты выдачи одежды и средств гигиены работают всесезонно! Поддержать Ночлежку можно по реквизитам на сайте и/или став партнером проекта или волонтером!
ИНГО. Кризисный центр для женщин
Центр помогает жертвам и свидетельницам насилия получить физическую и юридическую защиту, медицинскую и психологическую помощь. Команда разрабатывает тесты оценки рисков в отношениях, составляет инструкции и алгоритмы по поддержке пострадавших, а еще создала систему обращения в правоохранительные органы и суд в зависимости от кейса П.О.Л.И.Н.А. Содействию проект будет благодарен как финансовому, так и профессиональному — важно, чтобы к вопросам защиты от абьюза и сталкинга подключилось как можно больше опытных юристов, психологов и других профильных специалистов.
Анна помогает
Благотворительный фонд помогает выпускникам детских домов получить профессию и почувствовать социальную защищенность. Ребят обучают делу бариста в собственной кофейне «ЭР.10» (потом они могут трудоустроиться в еще один проект организации — «СПЭШЛ»), мастерству керамики, вязания и фотографии — в мастерских. Посодействовать можно, став партнером фонда, купив продукцию подопечных или внеся финансовую помощь (все подробности на сайте). И выпив бамбл в упомянутых выше спэшелти-кафе на Репина и Большой Конюшенной!
Простые вещи
В 2018 году анимационная студия «Да» и Фонд президентских грантов поддержали открытие 8 инклюзивных мастерских для взрослых людей с ментальными особенностями. И уже 6 лет у их подопечных есть возможность развиваться и работать в любимой арт-сфере: живописи, графике, керамике, кулинарии, флористике, швейном или столярном деле. Помочь формированию безопасной и дружелюбной среды для людей с особенностями можно двумя путями (или объединить их): благотворительным взносом или покупкой созданных мастерами «Простых вещей» подарков (от футболок до полезной кухонной утвари). А еще приходите в гости в инклюзивное кафе «Огурцы», где подопечные трудятся на должности поваров и бариста!
Антон тут рядом и Детский сад № 53 (проект фонда «Обнаженные сердца»)
Задача обоих проектов — социальная абилитация людей с аутизмом и другими особенностями развития, формирование инклюзивной среды и сопровождение подопечных на их жизненном маршруте. Оба проекта помогают с ранней диагностикой аутизма, получением детьми образования, а «Антон тут рядом» — еще и с устройством взрослых на работу. «Антон тут рядом» — исключительно петербургский проект, созданный Любовью Аркус. Помощь принимается банковской карточкой и делом (покупать вещи в интернет-магазине фонда, волонтерить). «Обнаженные сердца» — фонд родом из Нижнего Новгорода (идеолог и основатель Наталья Водянова), программа «Ранняя помощь семьям с детьми с РАС» которого в Петербурге реализуется в первом в городе инклюзивном детском саду № 53. Благотворительные взносы учреждению допустимы, но условия нужно уточнить у администрации.
Перспективы
Фонд помогает воспитанникам детских домов с множественным нарушениями и семьям, в которых есть люди с инвалидностью. Это включает в себя содействие в получении профессии и работы, материальную поддержку и юридическое консультирование. Поддержать организацию можно по-разному: внести пожертвование, купить необходимые подопечным вещи, стать волонтером выходного дня или помочь фонду с фото, версткой и дизайном онлайн-материалов.
У корней Чуковского
Трудовые мастерские для людей с ограниченным возможностями — это проект ГАООРДИ (Городской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов). Здесь люди разного возраста осваивают батик и валяние из шерсти, керамику и лозоплетение, рисование и швейное дело, а их произведения продаются в одноименном интернет-магазине. Поддержать организацию можно, порадовав себя или близких купленным здесь подарком (тарелка-гранат — любовь!) или оставив пожертвование на сайте Ассоциации. А в выходные любой желающий может прийти на творческий мастер-класс!
Те, кто защищает природу
Фонд содействия сохранению морских млекопитающих
Фонд друзей балтийской нерпы
Мы умиляемся мими-новостям об очаровательных зверьках в Финском заливе, а между тем, ладожские и балтийские кольчатые нерпы и северные тюлени занесены в Красную книгу! И Фонд как раз занимается защитой маленькой популяции своих подопечных, чтобы наша природа не потеряла их. Помочь легко: оставить пожертвование или поучаствовать в акциях поддержки в качестве волонтера.
Приют «Друг»
Некоммерческая благотворительная организация существует с 2008-го и ежегодно поддерживает и содержит больше 300 хвостиков, оказавшихся на улице! Здесь живут в безопасности и тепле кошки и собаки разного возраста и состояния здоровья. Помочь приюту можно как просто финансово, так и покупкой корма и лекарств, автоволонтерством (если подопечному нужно к ветеринару). Еще здорово, если у вас получится приехать в гости на выгул или стать опекуном (есть даже онлайн-формат, то есть регулярная матпомощь конкретным животным). А самое замечательное — забрать нового друга домой.
Мусора. Больше. Нет
Движение по охране окружающей среды организовал петербургский предприниматель Денис Старк, и за 14 лет существования оно выросло из локального в межрегиональное, работающее по всей стране. Команда занимается экопросвещением в детских домах, школах и на других массовых площадках, проводит вебинары для неравнодушных и специалистов в сфере экологии, организует акции по сортировке и вывозу отходов, обучает волонтеров. Лучшая поддержка: присоединиться к миссии «Люди вместе, отходы — раздельно!» и, конечно, материальный вклад.
РазДельный Сбор
Экодвижение «РазДельный Сбор» — буквально ответ на практический вопрос «Куда это сдавать?». Ребята организуют сбор сложных отходов: вторсырья (тетрапака, пленки, CD и DVD, пенопласта) и техники. А еще проводят стажировки для специалистов, выступают экспертами в эко-социальных исследованиях и топят за популяризацию темы защиты флоры и фауны от мусора (призывая, к примеру, перейти на устойчивую упаковку продуктов питания). Помогаем: разделяя (на практике!) ценности и вкладываясь в финансовый аэродром проекта.
А если хочется сдать мусор, не выходя из дома, то воспользуйтесь еще одним исконно петербургским сервисом (заодно поддержав его работу) — «экотакси.спб»!
Чистые игры
Если скучно просто сортировать мусор, можно в этом посоревноваться, поучаствовав в «Чистых играх»! Проект главного эковолонтера страны, Дмитрия Иоффе, родился 10 лет назад и быстро вырос до международного формата (в этом году соревнования прошли в 37 странах!), а еще добрался до уборки Арктики и до награды от ООН! Проект за любую помощь: финансовую, волонтерскую (не только с приставкой «эко», но и IT — развивать сайт и мобильной приложение), спонсорскую или организаторскую (хотите провести свои игры? Пишите команде).
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