Пробуем ходьбу задом наперед — вирусный (и доказательный!) фитнесхак, чтобы развить гибкость, укрепить колени, прокачать сердце и сжечь калории

Стимулируем мозг

Ходьба задом наперед способна развить навык удержания равновесия, что полезно для тех, кто часто рискует упасть (спортсменов, пожилых людей и маленьких детей, пациентов с заболеваниями нервной системы). Чтобы скоординировать наши движения при шаге или беге мозг ориентируется на визуальные данные, но в направлении спиной вперед ему недостаточно их, и сенсомоторной коре нужно собирать больше информации. Это, во-первых стимулирует когнитивную (познавательную) функцию, а во-вторых, развивает нашу проприоцепцию, то есть ощущение тела в пространстве. Последнее и является залогом того, что мы учимся держать баланс даже в сложных анатомических конфигурациях, причем не только при ретро-ходьбе, но и в танце, и в спортивной игре.

Идем на жировую

Исследования демонстрируют, что шаг назад эффективнее, чем шаг вперед, борется с лишним весом и ожирением. Ретро-движение повышает уровень адипонектина (гормона-регулятора расщепления жирных кислот и синтеза глюкозы) и тем самым способствует быстрому расходу калорий, снижению индекса массы тела, сужению талии. Кстати, еще больше увеличивает расход энергии комбо из сгибания колена и разгибания бедра. А чем оптимальнее масса тела, тем сильнее сокращается число опасностей для сосудов и суставов (нет лишней нагрузки). Хотя нужно оговориться, что не менее результативными в борьбе с лишними отложениями могут быть и другие моно- или комплексные тренировки, с ними ходьба спиной вперед не сравнивалась.