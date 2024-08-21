СМИ пишут: появились таблетки от старости. Как они работают? Что за стартап их создал? Когда начнут испытания на людях?

«Ученые заявили о разработке лекарства от старости», «Препарат против старения успешно испытали в США» — в середине августа новости с такими заголовками появились на страницах многих популярных СМИ. Поводом для таких сообщений стал материал американского телеканала ABC7 о «многообещающих» результатах испытаний препарата Telomir-1, разработанного фармакологическим стартапом Telomir Pharmaceuticals.

Информация о Telomir-1 стала появляться в сети весной этого года. Так, в марте 2024 года Telomir Pharmaceuticals презентовала свою разработку на научной конференции в Сингапуре. Уже тогда представители компании утверждали, что первые данные экспериментов в лабораториях с отдельными образцами ДНК «подтверждают их веру» в то, что препарат «может иметь эффект обращения старения вспять».

А уже в мае 2024 года стартап заявил о запуске первых испытаний на собаках, которые должны были продемонстрировать безопасность и действенность Telomir-1. Сообщалось, что для двухмесячного эксперимента были отобраны пять биглей, четверым из которых давался препарат, а одному — плацебо. Также, отмечалось, что параллельно препарат стали давать 12-летней немецкой овчарке по кличке Зевс, однако подробности тогда не раскрывались.