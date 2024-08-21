СМИ пишут: появились таблетки от старости. Как они работают? Что за стартап их создал? Когда начнут испытания на людях?

Американский стартап Telomir Pharmaceuticals сообщил о первых успехах, полученных в ходе опытного применения своего препарата Telomir-1, который СМИ уже окрестили «лекарством от старости». Что известно о первых результатах тестирования на собаках? Когда производитель начнет испытания на людях и насколько вообще это открытие приближает нас к вечной молодости?
«Ученые заявили о разработке лекарства от старости», «Препарат против старения успешно испытали в США» — в середине августа новости с такими заголовками появились на страницах многих популярных СМИ. Поводом для таких сообщений стал материал американского телеканала ABC7 о «многообещающих» результатах испытаний препарата Telomir-1, разработанного фармакологическим стартапом Telomir Pharmaceuticals.
Информация о Telomir-1 стала появляться в сети весной этого года. Так, в марте 2024 года Telomir Pharmaceuticals презентовала свою разработку на научной конференции в Сингапуре. Уже тогда представители компании утверждали, что первые данные экспериментов в лабораториях с отдельными образцами ДНК «подтверждают их веру» в то, что препарат «может иметь эффект обращения старения вспять».
А уже в мае 2024 года стартап заявил о запуске первых испытаний на собаках, которые должны были продемонстрировать безопасность и действенность Telomir-1. Сообщалось, что для двухмесячного эксперимента были отобраны пять биглей, четверым из которых давался препарат, а одному — плацебо. Также, отмечалось, что параллельно препарат стали давать 12-летней немецкой овчарке по кличке Зевс, однако подробности тогда не раскрывались.
Какие результаты дали испытания?
В субботу, 17 августа, ABC7 опубликовала материал, в котором подробнее рассказывалось об испытаниях Telomir-1 на собаках. Как говорится в тексте, та самая овчарка Зевс была тяжело больна — у нее нашли онкологическое заболевание. Несмотря на удаление селезенки, прогноз врачей был неутешительным. Тогда хозяйке предложили протестировать на собаке новый препарат.
Владелица Зевса давала ему по одной таблетке ежедневно. «Недавнее обследование Зевса показало, что рак в его организме полностью исчез», — говорится в материале ABC7.
Результаты испытаний оказались столь успешными, что препарат проверили еще на одной возрастной собаке — 12-летнем ньюфаундленде Бенсоне, который почти не мог самостоятельно передвигаться из-за тяжелого артрита. Утверждается, что через неделю пес смог вставать на лапы без посторонней помощи.
Что известно о том, как работает Telomir-1?
Пока о принципе действия разработки Telomir Pharmaceuticals известно лишь в общих чертах. Как утверждают в компании, препарат способен увеличивать длину теломер. Так называют участки на концах хромосом, предохраняющие их от повреждений во время деления клетки — их еще иногда называют «защитным колпачком» хромосомы.
С возрастом длина теломер уменьшается, что связывают с так называемым клеточным старением (существуют даже анализы на клеточное старение организма, заключающиеся в оценке длины теломер). Так, в феврале 2022 года в престижном журнале Nature Cell Biology (выпускается издателем всемирно известного журнала Nature) был опубликован обзор, в котором суммируются результаты прошлых исследований. Согласно им, сокращение длины теломер было связано с такими возрастными заболеваниями, как хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклероз, остеоартрит. А еще одно исследование 2023 года показало, что сокращение длины теломер усугубляет развитие рака легких у лабораторных мышей.
«Если вы сможете увеличить длину теломер, вы сможете [заставить организм] образовывать [больше] стволовых клеток и [с их помощью] "чинить разные вещи" внутри организма, так что вы буквально сможете стать моложе», — объяснял в беседе с ABC7 исследователь из Клиники Кливленда Майкл Ройзен, принимавший участие в лабораторных исследованиях Telomir-1. По его словам, во время экспериментов препарат смог увеличить теломеры человеческих хромосом в пробирке на 200%.
При этом немногие вышедшие к настоящему моменту публикации о разработке Telomir Pharmaceuticals пересказывают релизы самой компании. Статей из научных журналов пока в открытом доступе найти не удалось. Также в них почти не говорится о том, как именно препарат удлиняет теломеры. Разве что в майском интервью изданию Pharma Industrial India гендиректор компании Крис Чепмен, говорил, что Telomir-1 «предотвращает ионизацию металлов» и таким образом «сокращает их биологическое влияние». Однако это объяснение вряд ли можно назвать исчерпывающим.
Скоро ли появится «таблетка от старения»?
Пока Telomir Pharmaceuticals лишь анонсирует возможность испытания на людях. Как говорится в тексте ABC7, «клинические испытания на людях, страдающих от остеоартрита, запланированы на второй и третий кварталы 2025 года». Однако гарантии такого развития событий пока нет.
Даже в случае начала клинических испытаний в 2025 году и их успешного завершения, препарат может выйти на рынок еще через несколько лет. Более того, важно понимать, что Telomir Pharmaceutical является сравнительно небольшим биотех-стартапом, который к январю 2024 года привлек менее 6 млн долларов. Уже в мае, после начала испытаний Telomir-1 на животных, вложения в компанию оценивались как «спекулятивные».
Инвестиционная компания «Финам»
Из профайла компании Telomir Pharmaceutical:
[Telomir Pharmaceutical] находится на доклинической стадии исследований, и до осязаемого результата разработок могут пройти годы. Компания не имеет собственного производства и использует контрактных поставщиков. С большой вероятностью [ей] потребуется и далее привлекать капитал.
Эксперты в области темы борьбы со старением, опрошенные редакцией, скептически отнеслись к разработке Telomir Pharmaceuticals. «Это результат на одной собаке и даже не научная публикация, а просто слова», — констатировал один из собеседников Собака.ru. Примерно такого же мнение придерживается и Владимир Суворов, основатель стартапа по продлению жизни кошек и собак HealthyTail. «Пока обсуждать нечего. [В статье] буквально написано, что взяли две собаки, [ввели препарат], им стало лучше через неделю. [Прежде чем делать выводы], надо ждать каких то результатов на длительном отрезке времени», — сказал он.
Владимир Суворов
Основатель стартапа по продлению жизни кошек и собак HealthyTail:
[Даже если действительно эффективность препарата будет доказана, до его внедрения на рынок должны пройти] [для человека] три фазы клинических испытаний, а это примерно лет 10... [ для животных меньше но тоже несколько лет] Еще надо [ результаты собак] на человека перенести. И это если пойдет хорошо. Еще конечно прямо непросто будет что-то доказать, кроме безопасности. Ведь если что-то продляет жизнь это значит что надо дожить до статистически значимого результата.
С другой стороны, Telomir Pharmaceutical — далеко не единственная группа, занимающаяся поиском «таблетки от старения». Так, в ноябре 2023 года большое внимание привлек препарат компании Loyal, которая к 2026 году надеется вывести на рынок лекарство для замедления старения собак. Однако эта разработка действует не на теломеры, а на вещество IGF-1, задействованное в процессе роста тела.
Как выяснилось, подавление выработки этого вещества замедляет процесс дряхления организма. Ожидается, что клинические испытания только на собаках займут порядка 4 лет. Впрочем, о перспективах того, насколько разработки Loyal могут в будущем быть использованы в средствах для людей, не сообщалось.
Также о планах провести испытания «антивозрастных пилюль» (на этот раз, разработанных именно для людей) сообщало в 2021 году Командование специальных операций США, однако исследования препарата до сих пор не закончены, несмотря на первоначальные «обнадеживающие» результаты.
Комментарии (0)