Бзззз! Что делать, если укусил комар (жутко чешется!) и как стать менее привлекательной добычей?

Все лето день через день обнаруживаете на себе маленькие красные зудящие отметки, а ночь через ночь пытаетесь прихлопнуть невидимого врага-комара? Вы не один такой! Рассказываем, как унять воспаление, что делать, если подозреваете у себя аллергическую реакцию и почему кровососам особенно милы спортсмены и адепты панк-шика.
Почему укус чешется?
Это связано с особой реакцией иммунной системы. Когда комар (вернее, комариха — кровь людей пьют именно самки, чтобы вынашивать потомство) прокалывает кожу, он вводит свою слюну, которая содержит белки-полипептиды, которые предотвращают свертывание крови и позволяют ему питаться. Иммунная система распознает эти вещества как чужеродные и начинает вырабатывать гистамин — химическое соединение, которое усиливает приток крови к месту укуса, вызывая воспаление, отек и зуд.
Может быть это аллергия?
Ощущение зуда — не прямой признак аллергической реакции. Именно аллергию на комариную слюну (или синдром Скитера) можно заподозрить, если на месте укуса формируется не просто папула, а большой отек (или даже твердая шишка), что сопровождается выраженной болезненностью и локальным покраснением. Реже рядом появляются отдельные волдыри и / или темно-красные пятна.
Как успокоить укус?
Специалисты советуют придерживаться довольно простых лайфхаков:
- Не чесать поврежденную кожу! Иначе воспаление только увеличится, а дополнительно в ранку может быть занесена инфекция, что продлит период ее заживления. Отсюда сопутствующий совет: промыть травмированный участок кожи.
- Нанести успокаивающий антигистаминный бальзам или (после консультации с врачом!) крем с кортикостероидами.
- Охладить место укуса — пройтись по нему кубиком льда.
- Надавить на волдырь в течение 10 секунд. Не пытаться выдавить что-то из прокола, а именно кратко нажать на него, это облегчит зуд.
- Если реакция сильная, то принять противоаллергические средства с действующими веществами под названием цетиризин или лоратадин (они не вызывают сонливости).
Когда бежать к врачу?
При классической симптоматике с укусом можно справиться самостоятельно, но если он долго не проходит, гноится, продолжает отекать и/или к нему присоединяются головная боль, высокая температура и тошнота, то обязательно нужна консультация. На территории России комары могут переносить туляремию (острое бактериальное заболевание) и паразитарные инфекции (а еще Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов), так что лучше перестраховаться.
У комаров есть любимые жертвы (и как перестать ими быть)?
Как ни странно, но если кажется, что на пикнике над вами насекомые кружат с интересом, а над друзьями их почти нет, то не кажется! У летающих вампиров действительно есть предпочтительная добыча. Дело (в физиологии!) в том, что на определенные признаки их реакция точнее.
- Комарам нравятся темные контрастные объекты, это связано с особенностями их зрительного спектра. Так что перед лесной прогулкой выбирая между темным худи и светлым, надевайте второе: для комаров вы незаметнее, а вам виднее и они и, к примеру, клещи.
- Кровососы очень и очень любят тех, кто активно выдыхает углекислый газ (CO₂), то есть людей, занимающихся активной физической работой.
- Кстати, труженики входят в еще одну группу риска. Комары остро чувствуют пот (а именно кислые летучие вещества, вырабатываемые железами, в частности, молочную кислоту). Отсюда вывод: после тренировки или раунда по бабушкиным грядкам не пренебрегайте душем.
- Кроме пота комарих влечет и любая другая влажность. Если едете купаться на озеро (стоячие водоемы опаснее, ведь там насекомых не сдувает), готовьтесь к тому, что они будут виться вокруг вас, как бывшие в ретроградный Меркурий.
- Теплая кожа — must bite.
- Части тела-деликатесы тоже есть: лодыжки и ступни. Там живут самые «вкусные» бактерии. Главная рекомендация по пунктам 3 и 4 — носите закрытую одежду.
И генеральный совет: установите на окна москитные сетки (светлые!) и наносите репелленты на кожу и одежду (так защита продержится дольше). Они будут отпугивать комаров, мошек и клещей! В составе ищите вещества с доказанно безопасным и нетоксичным действием: N,N-диэтил-3-метилбензамид (ДЭТА), ИР3535, масло лимонного эвкалипта, масло цитронеллы или пикаридин.
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