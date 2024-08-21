Бзззз! Что делать, если укусил комар (жутко чешется!) и как стать менее привлекательной добычей?

Почему укус чешется?

Это связано с особой реакцией иммунной системы. Когда комар (вернее, комариха — кровь людей пьют именно самки, чтобы вынашивать потомство) прокалывает кожу, он вводит свою слюну, которая содержит белки-полипептиды, которые предотвращают свертывание крови и позволяют ему питаться. Иммунная система распознает эти вещества как чужеродные и начинает вырабатывать гистамин — химическое соединение, которое усиливает приток крови к месту укуса, вызывая воспаление, отек и зуд.

Может быть это аллергия?

Ощущение зуда — не прямой признак аллергической реакции. Именно аллергию на комариную слюну (или синдром Скитера) можно заподозрить, если на месте укуса формируется не просто папула, а большой отек (или даже твердая шишка), что сопровождается выраженной болезненностью и локальным покраснением. Реже рядом появляются отдельные волдыри и / или темно-красные пятна.

Как успокоить укус?

Специалисты советуют придерживаться довольно простых лайфхаков:

Не чесать поврежденную кожу! Иначе воспаление только увеличится, а дополнительно в ранку может быть занесена инфекция, что продлит период ее заживления. Отсюда сопутствующий совет: промыть травмированный участок кожи. Нанести успокаивающий антигистаминный бальзам или (после консультации с врачом!) крем с кортикостероидами. Охладить место укуса — пройтись по нему кубиком льда. Надавить на волдырь в течение 10 секунд. Не пытаться выдавить что-то из прокола, а именно кратко нажать на него, это облегчит зуд. Если реакция сильная, то принять противоаллергические средства с действующими веществами под названием цетиризин или лоратадин (они не вызывают сонливости).

Когда бежать к врачу?

При классической симптоматике с укусом можно справиться самостоятельно, но если он долго не проходит, гноится, продолжает отекать и/или к нему присоединяются головная боль, высокая температура и тошнота, то обязательно нужна консультация. На территории России комары могут переносить туляремию (острое бактериальное заболевание) и паразитарные инфекции (а еще Роспотребнадзор нашел 47 новых вирусов), так что лучше перестраховаться.