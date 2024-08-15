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Как быстро (и не обклеиваясь пластырями) избавиться от мозолей: карандаши-стики и патчи для ног, спасительные стельки и лечение экстрахолодом

Никто не хочет совершать моционные десять тысяч шагов, прихрамывая, но, что поделать, каллюсы (они же мозоли)! Почему именно в теплый сезон даже любимые спидкэты и мюли становятся врагами и нещадно натирают, что делать для профилактики натоптышей, как (и надо ли обязательно) их лечить — рассказала Екатерина Матвеева, врач-дерматолог «ИНВИТРО Северо-Запад».

Roman Samborskyi

(Не)глупый вопрос: почему обувь натирает

Экскурс в анатомию: мозоли, как правило, появляются из-за а) высокого уровня активности, б) аномальной механики стопы и в) неподходящей обуви. Все эти факторы создают избыточную давящую нагрузку на ногу, на поврежденном участке коже происходит очень активное омертвение + наслоение рогового слоя, от которого ткани не успевают самоизбавляться, и так формируется каллюс.

А непосредственно обувь травмирует пятки и ахиллово сухожилие (самые частые места мозолей!) из-за трения между подкладкой обуви и кожей. Оно возникает при ходьбе и беге и усугубляется такими компонентами, как материал и толщина носка, форма, материал и размер обуви.

Чаще всего мозоли возникают теплой весной и осенью и, разумеется, летом. Сезонность появления на ногах несимпатичных и болезненных волдырей связана с 3 причинами:

  • отсутствием носков, защищающих ногу и обувь от соприкосновения;
  • обеспеченными жарой отеками, из-за чего кожа с большей вероятностью трется об обувь, ставшую теснее;
  • ношением открытых туфель, в которые попадают дополнительные натирающие элементы, к примеру, песок или занозы.

Просто оставлять мозоли в покое не надо (почти)

Все просто: любые мозоли нужно лечить. В противном случае не исключены такие осложнения, как попадание инфекции, гнойное воспаление и (смертельно опасный!) сепсис.

Другое дело — чем именно лечить каллюс. Прокалывать его самостоятельно (если надулся пузырь) или соскребать сухую мозоль пемзой в домашних условиях не стоит, так вы рискуете только еще больше повредить кожу. Лучше всего обработать место травматизации антисептиком, наложить и регулярно менять антибактериальный пластырь, а если мозоль очень вас беспокоит — обратиться к врачу-дерматологу за ее удалением или, по крайней мере, за консультацией. Специалист диагностирует тип мозоли (твердая, мягкая, стержневая, натоптанная) и объяснит, как с ней работать.

Хорошая новость: хирургическое удаление — одно из самых редких решений. Обычно каллюсы аккуратно размягчаются и сосклабливаются, а в более сложных случаях проводятся малотравматичные процедуры: лазерное лечение, электрокоагуляция или криодеструкция (разрушение повреждений экстремальным холодом).

Roman Samborskyi

Антимозольная рутина

Стопроцентную гарантию дать невозможно, но есть очень простые способы сделать так, чтобы мозоли беспокоили как можно реже!

  1. Если погода и образ позволяют — надевайте плотные носки, которые выше, чем верхняя кромка ботинок.
  2. Не носите ни слишком тесную, ни слишком свободную обувь — в обоих раскладах создаваемое при ходьбе трение / лишнее неравномерное касание кожи тканью будут ее раздражать. Офисные лоферы, спортивные кроссовки, пляжные сабо — все они должны сидеть на ноге плотно и комфортно.
  3. Для более надежной и удобной посадки обуви подарите себе хорошие стельки.
  4. Выбирайте туфли из мягких натуральных материалов, а вот грубая кожа и синтетика считаются самыми «натирающими». Интересный факт: обновки лучше примерять во второй половине дня, чтобы спрогнозировать, как почувствует себя нога, если отечет (а чаще это случается вечером!).
  5. Используйте специальные «антимозольные» присыпки и гели (кстати, еще они хорошо помогают при натирании между ног) и карандаши-стики перед тем, как выйти на прогулку, и на всякий случай держите при себе несколько пластырей. А еще можно попробовать специальные гелевые или силиконовые патчи, которые вставляются в переднюю или заднюю часть обуви и создают дополнительный барьер между ступней и материалом.
  6. Поддерживайте гигиену ног, а в случае с детьми или другими родственниками, которые не могут заниматься уходом за собой полноценно самостоятельно — контролируйте длину их ногтей и / или запишите на медицинский педикюр.
  7. Следите за своим здоровьем! Риск появления мозолей выше у людей, страдающих избыточным весом и ожирением, сахарным диабетом, варикозной болезнью и плоскостопием.

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

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