Как быстро (и не обклеиваясь пластырями) избавиться от мозолей: карандаши-стики и патчи для ног, спасительные стельки и лечение экстрахолодом

Никто не хочет совершать моционные десять тысяч шагов, прихрамывая, но, что поделать, каллюсы (они же мозоли)! Почему именно в теплый сезон даже любимые спидкэты и мюли становятся врагами и нещадно натирают, что делать для профилактики натоптышей, как (и надо ли обязательно) их лечить — рассказала Екатерина Матвеева, врач-дерматолог «ИНВИТРО Северо-Запад».
(Не)глупый вопрос: почему обувь натирает
Экскурс в анатомию: мозоли, как правило, появляются из-за а) высокого уровня активности, б) аномальной механики стопы и в) неподходящей обуви. Все эти факторы создают избыточную давящую нагрузку на ногу, на поврежденном участке коже происходит очень активное омертвение + наслоение рогового слоя, от которого ткани не успевают самоизбавляться, и так формируется каллюс.
А непосредственно обувь травмирует пятки и ахиллово сухожилие (самые частые места мозолей!) из-за трения между подкладкой обуви и кожей. Оно возникает при ходьбе и беге и усугубляется такими компонентами, как материал и толщина носка, форма, материал и размер обуви.
Чаще всего мозоли возникают теплой весной и осенью и, разумеется, летом. Сезонность появления на ногах несимпатичных и болезненных волдырей связана с 3 причинами:
- отсутствием носков, защищающих ногу и обувь от соприкосновения;
- обеспеченными жарой отеками, из-за чего кожа с большей вероятностью трется об обувь, ставшую теснее;
- ношением открытых туфель, в которые попадают дополнительные натирающие элементы, к примеру, песок или занозы.
Просто оставлять мозоли в покое не надо (почти)
Все просто: любые мозоли нужно лечить. В противном случае не исключены такие осложнения, как попадание инфекции, гнойное воспаление и (смертельно опасный!) сепсис.
Другое дело — чем именно лечить каллюс. Прокалывать его самостоятельно (если надулся пузырь) или соскребать сухую мозоль пемзой в домашних условиях не стоит, так вы рискуете только еще больше повредить кожу. Лучше всего обработать место травматизации антисептиком, наложить и регулярно менять антибактериальный пластырь, а если мозоль очень вас беспокоит — обратиться к врачу-дерматологу за ее удалением или, по крайней мере, за консультацией. Специалист диагностирует тип мозоли (твердая, мягкая, стержневая, натоптанная) и объяснит, как с ней работать.
Хорошая новость: хирургическое удаление — одно из самых редких решений. Обычно каллюсы аккуратно размягчаются и сосклабливаются, а в более сложных случаях проводятся малотравматичные процедуры: лазерное лечение, электрокоагуляция или криодеструкция (разрушение повреждений экстремальным холодом).
Антимозольная рутина
Стопроцентную гарантию дать невозможно, но есть очень простые способы сделать так, чтобы мозоли беспокоили как можно реже!
- Если погода и образ позволяют — надевайте плотные носки, которые выше, чем верхняя кромка ботинок.
- Не носите ни слишком тесную, ни слишком свободную обувь — в обоих раскладах создаваемое при ходьбе трение / лишнее неравномерное касание кожи тканью будут ее раздражать. Офисные лоферы, спортивные кроссовки, пляжные сабо — все они должны сидеть на ноге плотно и комфортно.
- Для более надежной и удобной посадки обуви подарите себе хорошие стельки.
- Выбирайте туфли из мягких натуральных материалов, а вот грубая кожа и синтетика считаются самыми «натирающими». Интересный факт: обновки лучше примерять во второй половине дня, чтобы спрогнозировать, как почувствует себя нога, если отечет (а чаще это случается вечером!).
- Используйте специальные «антимозольные» присыпки и гели (кстати, еще они хорошо помогают при натирании между ног) и карандаши-стики перед тем, как выйти на прогулку, и на всякий случай держите при себе несколько пластырей. А еще можно попробовать специальные гелевые или силиконовые патчи, которые вставляются в переднюю или заднюю часть обуви и создают дополнительный барьер между ступней и материалом.
- Поддерживайте гигиену ног, а в случае с детьми или другими родственниками, которые не могут заниматься уходом за собой полноценно самостоятельно — контролируйте длину их ногтей и / или запишите на медицинский педикюр.
- Следите за своим здоровьем! Риск появления мозолей выше у людей, страдающих избыточным весом и ожирением, сахарным диабетом, варикозной болезнью и плоскостопием.
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