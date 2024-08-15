Как быстро (и не обклеиваясь пластырями) избавиться от мозолей: карандаши-стики и патчи для ног, спасительные стельки и лечение экстрахолодом

(Не)глупый вопрос: почему обувь натирает

Экскурс в анатомию: мозоли, как правило, появляются из-за а) высокого уровня активности, б) аномальной механики стопы и в) неподходящей обуви. Все эти факторы создают избыточную давящую нагрузку на ногу, на поврежденном участке коже происходит очень активное омертвение + наслоение рогового слоя, от которого ткани не успевают самоизбавляться, и так формируется каллюс.

А непосредственно обувь травмирует пятки и ахиллово сухожилие (самые частые места мозолей!) из-за трения между подкладкой обуви и кожей. Оно возникает при ходьбе и беге и усугубляется такими компонентами, как материал и толщина носка, форма, материал и размер обуви.

Чаще всего мозоли возникают теплой весной и осенью и, разумеется, летом. Сезонность появления на ногах несимпатичных и болезненных волдырей связана с 3 причинами:

отсутствием носков, защищающих ногу и обувь от соприкосновения;

обеспеченными жарой отеками, из-за чего кожа с большей вероятностью трется об обувь, ставшую теснее;

ношением открытых туфель, в которые попадают дополнительные натирающие элементы, к примеру, песок или занозы.

Просто оставлять мозоли в покое не надо (почти)

Все просто: любые мозоли нужно лечить. В противном случае не исключены такие осложнения, как попадание инфекции, гнойное воспаление и (смертельно опасный!) сепсис.

Другое дело — чем именно лечить каллюс. Прокалывать его самостоятельно (если надулся пузырь) или соскребать сухую мозоль пемзой в домашних условиях не стоит, так вы рискуете только еще больше повредить кожу. Лучше всего обработать место травматизации антисептиком, наложить и регулярно менять антибактериальный пластырь, а если мозоль очень вас беспокоит — обратиться к врачу-дерматологу за ее удалением или, по крайней мере, за консультацией. Специалист диагностирует тип мозоли (твердая, мягкая, стержневая, натоптанная) и объяснит, как с ней работать.

Хорошая новость: хирургическое удаление — одно из самых редких решений. Обычно каллюсы аккуратно размягчаются и сосклабливаются, а в более сложных случаях проводятся малотравматичные процедуры: лазерное лечение, электрокоагуляция или криодеструкция (разрушение повреждений экстремальным холодом).