4 вопроса о мужской фертильности. Зачем уже в 13 идти к урологу? Почему врачи против саун? А правда, что сперма тоже «стареет»?

Когда имеет смысл встретиться с урологом

Карен Алоян уролог-андролог клиники Delta Fertility Clinic «У мужчины способность стать родителем формируется в период пубертата, поэтому уже с 13–14 лет нужно заботиться о своем здоровье и не игнорировать «жалобы» организма — это может помочь снизить возможные проблемы с фертильностью. Делюсь чек-листом показаний для визита к врачу: задержка полового созревания; нарушение развития / травма / воспалительные заболевания половых органов; малый размер гениталий; отсутствие роста волос на лице и лобке; варикозное расширение вен семенного канатика или варикоцеле; перенесенная болезнь под названием «свинка» (паротит). Другой случай, когда следует записаться на консультацию к урологу-андрологу — когда у пары не наступает беременность в течение года регулярной половой жизни — для исключения мужского фактора бесплодия. С этим сейчас сталкиваются и зумеры, и миллениалы, и поколение X — причины здесь самые разные. В последнем случае причина может быть в том, что после 40–45 лет сокращается количество сперматозоидов, снижается их подвижность, "устаревает" генетический материал (вероятность зачатия и рождения здорового ребенка уменьшается)».

Но есть хорошая новость — существуют способы улучшить качество эякулята! Рецепт здесь такой: никаких вредных привычек, качественное сбалансированное питание, здоровый сон, минимум стрессов и переутомления, больше вечно актуального кардио (лишний вес снижает фертильность) и в период планирования беременности исключить горячие ванны, бани и сауны (перегрев может временно нарушить процесс образования сперматозоидов!).

Почему, кроме анализов, врач проверяет и календарь отпуска

Михаил Лебедев к.м.н., уролог-андролог клиники «Международный центр фертильности» «Если мы предполагаем, что сложности с беременностью в паре связаны с мужским фактором, то начинаем с базы — спермограммы с морфологией. То есть анализируем наличие в биоматериале половых клеток, их количество, движение и качество. Все эти факторы определяют «успешность» оплодотворения. Отклонение хотя бы в одном из показателей — повод комплексно проверить репродуктивное здоровье. В чек-ап обычно входит анализ гормонального профиля, исследование биохимических, микробиологических, иммунологических процессов в организме. Бывает так, что результаты спермограммы соответствуют норме, а беременность не наступает! Дело может быть в том числе и в "психологии процесса". Некоторые пары, готовясь стать родителями, идут по пути "сухого расчета" дней близости и в итоге испытывают большое напряжение и чувство давящей ответственности. Здесь включаются законы нейробиологии: если мужчина утомлен или действует с позиции долга, то и сигналы из мозга соответствующие. В результате эякуляция происходит не так, как обычно (со скоростью до 70 км/ч!), а гораздо медленнее, что в разы снижает вероятность зачатия. Другая потенциальная причина проблем, когда со здоровьем все в порядке, — бесплодие неясного генеза, достаточно редкое явление (1 из 10–15 случаев)».

Главное — не «нагнетать», ища в Интернете «полезные» советы. Никакие БАДы для «мужской силы», 90 % которых не обладает доказанной эффективностью, не помогут организму так, как простой отдых. А определить, с чем именно связан мужской фактор бесплодия, позволит разговор с урологом-андрологом.