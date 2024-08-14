4 вопроса о мужской фертильности. Зачем уже в 13 идти к урологу? Почему врачи против саун? А правда, что сперма тоже «стареет»?

Мужчины 2024-го переосмысляют родительство и вводят тренд на involved fathering, или вовлеченное отцовство. И не только уходят в декрет и поддерживают на партнерских родах, но и обязательно проверяют свое здоровье еще на этапе планирования семьи! Что входит в чек-лист фертильности, почему успех зачатия связан с нейроактивностью и высоки ли шансы преодолеть мужской фактор бесплодия (да!) — спросили специалистов репродуктивной медицины.
Когда имеет смысл встретиться с урологом
Карен Алоян
уролог-андролог клиники Delta Fertility Clinic
«У мужчины способность стать родителем формируется в период пубертата, поэтому уже с 13–14 лет нужно заботиться о своем здоровье и не игнорировать «жалобы» организма — это может помочь снизить возможные проблемы с фертильностью. Делюсь чек-листом показаний для визита к врачу: задержка полового созревания; нарушение развития / травма / воспалительные заболевания половых органов; малый размер гениталий; отсутствие роста волос на лице и лобке; варикозное расширение вен семенного канатика или варикоцеле; перенесенная болезнь под названием «свинка» (паротит). Другой случай, когда следует записаться на консультацию к урологу-андрологу — когда у пары не наступает беременность в течение года регулярной половой жизни — для исключения мужского фактора бесплодия. С этим сейчас сталкиваются и зумеры, и миллениалы, и поколение X — причины здесь самые разные. В последнем случае причина может быть в том, что после 40–45 лет сокращается количество сперматозоидов, снижается их подвижность, "устаревает" генетический материал (вероятность зачатия и рождения здорового ребенка уменьшается)».
Но есть хорошая новость — существуют способы улучшить качество эякулята! Рецепт здесь такой: никаких вредных привычек, качественное сбалансированное питание, здоровый сон, минимум стрессов и переутомления, больше вечно актуального кардио (лишний вес снижает фертильность) и в период планирования беременности исключить горячие ванны, бани и сауны (перегрев может временно нарушить процесс образования сперматозоидов!).
Почему, кроме анализов, врач проверяет и календарь отпуска
Михаил Лебедев
к.м.н., уролог-андролог клиники «Международный центр фертильности»
«Если мы предполагаем, что сложности с беременностью в паре связаны с мужским фактором, то начинаем с базы — спермограммы с морфологией. То есть анализируем наличие в биоматериале половых клеток, их количество, движение и качество. Все эти факторы определяют «успешность» оплодотворения. Отклонение хотя бы в одном из показателей — повод комплексно проверить репродуктивное здоровье. В чек-ап обычно входит анализ гормонального профиля, исследование биохимических, микробиологических, иммунологических процессов в организме. Бывает так, что результаты спермограммы соответствуют норме, а беременность не наступает! Дело может быть в том числе и в "психологии процесса". Некоторые пары, готовясь стать родителями, идут по пути "сухого расчета" дней близости и в итоге испытывают большое напряжение и чувство давящей ответственности. Здесь включаются законы нейробиологии: если мужчина утомлен или действует с позиции долга, то и сигналы из мозга соответствующие. В результате эякуляция происходит не так, как обычно (со скоростью до 70 км/ч!), а гораздо медленнее, что в разы снижает вероятность зачатия. Другая потенциальная причина проблем, когда со здоровьем все в порядке, — бесплодие неясного генеза, достаточно редкое явление (1 из 10–15 случаев)».
Главное — не «нагнетать», ища в Интернете «полезные» советы. Никакие БАДы для «мужской силы», 90 % которых не обладает доказанной эффективностью, не помогут организму так, как простой отдых. А определить, с чем именно связан мужской фактор бесплодия, позволит разговор с урологом-андрологом.
Правда ли, что часто дело в генетике
Александра Искровская
акушер-гинеколог, генетик, врач ультразвуковой диагностики, сооснователь клиники NovaVita (и лауреат нашей премии «Новые имена в медицине Петербурга» — 2022!)
«Первый факт от врача-генетика: генетические "поломки" — причина 50% тяжелых случаев мужского бесплодия. Второй факт: нюансы устройства ДНК традиционно ассоциируются с чем-то очень сложным, и это еще больше пугает человека. Но с этим можно (и нужно) разбираться — тогда и получится стать родителем. Итак, за мужскую фертильность отвечает примерно 4000 (!) генов. Эти гены находятся в клеточных центрах, которые называются хромосомами и "управляют" организмом исправно, только если с их структурой и количеством все в порядке. Аномалии, снижающие фертильность (обычно на другие функции они не влияют!), разные: к примеру, лишняя хромосома или "склеившиеся" хромосомы. Другие факторы бесплодия — потеря участка Y-хромосомы, где находятся гены, отвечающие за образование и созревание сперматозоидов, и мутация в гене муковисцидоза. Все эти маркеры можно выявить с помощью анализа полного набора хромосом (кариотипа) и молекулярной диагностики — необходимый тест подберет врач».
И хотя вылечить бесплодие генетического генеза пока нельзя, он расскажет, как его преодолеть — методами вспомогательной репродуктивной медицины. Кстати, здесь предупредим: не пренебрегайте визитом к генетику перед ЭКО, чтобы точно узнать, есть ли риск наследования бесплодия по мужской линии или вероятно просто бессимптомное носительство (мутация в гене передастся, но не будет проявляться. — Прим. ред.) — это про необходимую ответственность за здоровье вашего ребенка.
Какие есть репростратегии и нужно ли спешить
По статистике Всемирной организации здравоохранения, около 50% случаев бесплодия связаны именно со здоровьем мужчины. Но опыт показывает, что об этом не принято говорить — увы, некоторые специалисты до сих пор сразу назначают диагностику и лечение только женщине. И вместо того чтобы быстро найти реальную причину сложностей с беременностью и устранить ее, пара теряет время.
Ольга Патина
репроконсультант центра поддержки репродуктивного здоровья Verculum
«Первый шаг, который я, как репроконсультант, рекомендую (и помогаю при необходимости — с применением техник медиации) сделать на пути к родительству, — начать говорить с партнером о проблеме, потому что без этого ее не получится решить. На консультации я рассказываю, что в бесплодии нет виноватых, что оно преодолимо (даже при онкодиагнозе — есть специальные протоколы сохранения фертильности!), и объясняю, почему обследование нужно пройти каждому. Если врачи — уролог-андролог и репродуктолог — установят, что ключевую роль играет именно мужской фактор, то у партнеров появляется выбор, который зависит от конкретного кейса: медикаментозное лечение, искусственная инсеминация, обычное экстракорпоральное оплодотворение или же протокол ИКСИ — в яйцеклетку вводится специально отобранный сперматозоид. Иногда необходима даже работа с психологом. Если же сначала пара решает взять паузу и обдумать свое решение по выбору тактики, часто советую обсудить с врачом банкинг — заморозку (на медицинском — витрификацию) биоматериала для будущего использования. Это надежная страховка, которая дает людям возможность стать родителями несколько лет спустя».
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