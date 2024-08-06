В соцсетях все борются с «кортизоловым лицом»! Это медицинская проблема или развод? И так ли опасен гормон стресса?

Раздающий тренды TikTok снова на высоте. Теперь инфлюенсеры, а за ними и простые пользователи делятся своим опытом избавления от «кортизолового» (читайте: одутловатого, отечного, круглого) лица. Некоторые идут дальше и борются целиком с «кортизоловыми» фигурами. И, самое интересное, смиряется якобы влияющий на внешность гормон без таблеток. Разбираемся в биомеханике кортизола и лишних объемов, вскрываем истинные мотивы новой бьюти-волны (спойлер: эпоха потребления!) и отвечаем на вопрос, как действительно сделать лицо и тело стройнее.
Что показывают соцсети?
По сути, все ролики с «кортизоловыми» лицами, которые вы видели на одной из онлайн-платформ, построены по одному сюжету:
- Кадр до преображения: грустный человек с тусклой кожей, отекшим лицом и / или вздутым животом, недовольный своим телом.
- Мотивационная речь о том, что герой устал это терпеть, но он знает, в чем дело — виноват высокий уровень кортизола. И теперь он будет бороться с проблемой, снижая уровень гормона с помощью спорта, правильного питания и нормального режима (многие добавляют сюда массаж для лица и умывания льдом).
- Кадр после преображения: сияющий и постройневший человек.
- В некоторых случаях: предложение купить курс, набор продуктов (от еды до тренировок) или другую вариацию программы по управлению кортизолом.
Что заставляет сомневаться (уже визуально)?
- Любой кадр — это постановка, так что мы не знаем исходных и финальных данных эксперимента.
- Никто не может сказать со стопроцентной достоверностью, что герой изменился за то время, которое озвучивает (если вообще озвучивает) и теми средствами, которые заявляет.
- Дело вкуса, но вирусность роликов «до и после» заставляет усомниться в их искренности.
Что здесь не так (логически)?
Не кажется ли, что метод борьбы с кортизолом, кратко описываемый, как ЗОЖ, очень похож на обычное похудение? Может быть кортизол и не при чем? А зачем тогда искать гормональное обоснование?
«Я думаю, что тренд на "кортизоловое лицо" пытается объяснить предполагаемую косметическую проблему, например, круглое лицо, и попытаться медицинизировать ее, чтобы иметь возможность контролировать ее исправление» — предполагает дерматолог Кристина Псомадакис в интервью The New York Times. Опять продажи!
Что на самом деле представляет собой кортизол?
Кортизол, известный также как «гормон стресса», регулирует реакцию организма на любые воспринимаемые угрозы, как физические, так и психологические. Соответственно, его уровень колеблется в течения дня и отзывается, как на небольшие неприятности, так и на глобальные. Наравне с этим, кортизол участвует в регулировании:
- водно-соляного баланса;
- воспалительной реакции;
- иммунной функции;
- кровяного давления;
- обмена веществ;
- уровня глюкозы;
- циклов отдыха и активности (сна и бодрствования).
К сожалению, обычно об этих функциях кортизола забывают, соотнося его только со стрессовыми ситуациями и обвиняя в последовавших за ними: тусклом цвете лица, высыпания, отеках, наборе веса.
Однако высокий уровень кортизола не означает, что человек болен и даже не сигнализирует о начале патологического процесса в теле. Если вы не выспались или на вчерашней вечеринке были не воздержаны со сладкой, соленой, жирной едой и алкогольными напитками, то гормон откликнется ростом своих показателей. И, да, после праздника и ночи без сна все часто просыпаются с опухшим лицом, но это параллельный, а не завязанный на скачки кортизола процесс.
Откуда тогда отеки?
Прежде, чем грешить на кортизол, нужно учесть, что припухлость часто связана с аллергией и инфекционными заболеваниями, проблемами в лимфатической, метаболической и кровеносной системах, и, конечно, обычным длительным сном / лежанием, из-за которого жидкость скапливается вокруг лица. Если отеки не проходят, то самостоятельно выбирать любую из причин по списку просто не имеет смысла, а лучше обратиться к специалисту на консультацию.
И, кстати, умываться льдом, как антикортизоловые блогеры, не нужно.
«Низкая температура увеличивает хрупкость сосудов и не приносит коже никакой пользы. А чтобы быстро привести себя утром в порядок, лучше использовать ватные диски, смоченные в минеральной воде или ромашковом чае» — рекомендует косметолог Александра Сёмова.
А если уровень кортизола постоянно высокий?
И еще раз: если человек живет не по заповедям ЗОЖ и много переживает, то уровень кортизола может часто подниматься, но организм способен держать его в пределах нормы. Справедливости ради отметим: чтобы гормон не подскакивал постоянно, можно практиковать техники стресс-менеджмента. Но это не избавит от вздутия живота, а позволит расслабиться и просто почувствовать себя лучше.
- Генеральная мысль: от отеков, вздутия и высыпаний можно избавиться через ЗОЖ, но эти проблемы связаны с совокупностью факторов образа жизни, а не с неким уровнем кортизола, который нужно снизить.
Чтобы гормональный баланс сбился и начал напрямую отражаться на здоровье, уровень стресса должен быть невероятном высоким и / или влиять должны и другие факторы. К примеру, синдром Кушинга (болезнь, при которой секреция кортизола происходит в избытке) возникает, в частности, из-за наследственности, онкопроцессов, черепно-мозговых травм или длительного приема лекарств, содержащих глюкокортикоиды. Болезнь характеризуется лунообразным лицом (с багровым румянцем) и лишними отложениями в области спины, живота, груди, лица и шеи, а лечится у врача медикаментозно.
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