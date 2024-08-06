18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

В соцсетях все борются с «кортизоловым лицом»! Это медицинская проблема или развод? И так ли опасен гормон стресса?

Раздающий тренды TikTok снова на высоте. Теперь инфлюенсеры, а за ними и простые пользователи делятся своим опытом избавления от «кортизолового» (читайте: одутловатого, отечного, круглого) лица. Некоторые идут дальше и борются целиком с «кортизоловыми» фигурами. И, самое интересное, смиряется якобы влияющий на внешность гормон без таблеток. Разбираемся в биомеханике кортизола и лишних объемов, вскрываем истинные мотивы новой бьюти-волны (спойлер: эпоха потребления!) и отвечаем на вопрос, как действительно сделать лицо и тело стройнее.

Khorzhevska

Что показывают соцсети?

По сути, все ролики с «кортизоловыми» лицами, которые вы видели на одной из онлайн-платформ, построены по одному сюжету:

  1. Кадр до преображения: грустный человек с тусклой кожей, отекшим лицом и / или вздутым животом, недовольный своим телом.
  2. Мотивационная речь о том, что герой устал это терпеть, но он знает, в чем дело — виноват высокий уровень кортизола. И теперь он будет бороться с проблемой, снижая уровень гормона с помощью спорта, правильного питания и нормального режима (многие добавляют сюда массаж для лица и умывания льдом).
  3. Кадр после преображения: сияющий и постройневший человек.
  4. В некоторых случаях: предложение купить курс, набор продуктов (от еды до тренировок) или другую вариацию программы по управлению кортизолом.

Что заставляет сомневаться (уже визуально)?

  1. Любой кадр — это постановка, так что мы не знаем исходных и финальных данных эксперимента.
  2. Никто не может сказать со стопроцентной достоверностью, что герой изменился за то время, которое озвучивает (если вообще озвучивает) и теми средствами, которые заявляет.
  3. Дело вкуса, но вирусность роликов «до и после» заставляет усомниться в их искренности.

Что здесь не так (логически)?

Не кажется ли, что метод борьбы с кортизолом, кратко описываемый, как ЗОЖ, очень похож на обычное похудение? Может быть кортизол и не при чем? А зачем тогда искать гормональное обоснование?

«Я думаю, что тренд на "кортизоловое лицо" пытается объяснить предполагаемую косметическую проблему, например, круглое лицо, и попытаться медицинизировать ее, чтобы иметь возможность контролировать ее исправление» — предполагает дерматолог Кристина Псомадакис в интервью The New York Times. Опять продажи!

Charisia

Что на самом деле представляет собой кортизол?

Кортизол, известный также как «гормон стресса», регулирует реакцию организма на любые воспринимаемые угрозы, как физические, так и психологические. Соответственно, его уровень колеблется в течения дня и отзывается, как на небольшие неприятности, так и на глобальные. Наравне с этим, кортизол участвует в регулировании:

  • водно-соляного баланса;
  • воспалительной реакции;
  • иммунной функции;
  • кровяного давления;
  • обмена веществ;
  • уровня глюкозы;
  • циклов отдыха и активности (сна и бодрствования).

К сожалению, обычно об этих функциях кортизола забывают, соотнося его только со стрессовыми ситуациями и обвиняя в последовавших за ними: тусклом цвете лица, высыпания, отеках, наборе веса.

Однако высокий уровень кортизола не означает, что человек болен и даже не сигнализирует о начале патологического процесса в теле. Если вы не выспались или на вчерашней вечеринке были не воздержаны со сладкой, соленой, жирной едой и алкогольными напитками, то гормон откликнется ростом своих показателей. И, да, после праздника и ночи без сна все часто просыпаются с опухшим лицом, но это параллельный, а не завязанный на скачки кортизола процесс.

Откуда тогда отеки?

Прежде, чем грешить на кортизол, нужно учесть, что припухлость часто связана с аллергией и инфекционными заболеваниями, проблемами в лимфатической, метаболической и кровеносной системах, и, конечно, обычным длительным сном / лежанием, из-за которого жидкость скапливается вокруг лица. Если отеки не проходят, то самостоятельно выбирать любую из причин по списку просто не имеет смысла, а лучше обратиться к специалисту на консультацию.

И, кстати, умываться льдом, как антикортизоловые блогеры, не нужно.

«Низкая температура увеличивает хрупкость сосудов и не приносит коже никакой пользы. А чтобы быстро привести себя утром в порядок, лучше использовать ватные диски, смоченные в минеральной воде или ромашковом чае» — рекомендует косметолог Александра Сёмова.

А если уровень кортизола постоянно высокий?

И еще раз: если человек живет не по заповедям ЗОЖ и много переживает, то уровень кортизола может часто подниматься, но организм способен держать его в пределах нормы. Справедливости ради отметим: чтобы гормон не подскакивал постоянно, можно практиковать техники стресс-менеджмента. Но это не избавит от вздутия живота, а позволит расслабиться и просто почувствовать себя лучше.

  • Генеральная мысль: от отеков, вздутия и высыпаний можно избавиться через ЗОЖ, но эти проблемы связаны с совокупностью факторов образа жизни, а не с неким уровнем кортизола, который нужно снизить. 

Чтобы гормональный баланс сбился и начал напрямую отражаться на здоровье, уровень стресса должен быть невероятном высоким и / или влиять должны и другие факторы. К примеру, синдром Кушинга (болезнь, при которой секреция кортизола происходит в избытке) возникает, в частности, из-за наследственности, онкопроцессов, черепно-мозговых травм или длительного приема лекарств, содержащих глюкокортикоиды. Болезнь характеризуется лунообразным лицом (с багровым румянцем) и лишними отложениями в области спины, живота, груди, лица и шеи, а лечится у врача медикаментозно.

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: