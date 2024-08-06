В соцсетях все борются с «кортизоловым лицом»! Это медицинская проблема или развод? И так ли опасен гормон стресса?

Что на самом деле представляет собой кортизол?

Кортизол, известный также как «гормон стресса», регулирует реакцию организма на любые воспринимаемые угрозы, как физические, так и психологические. Соответственно, его уровень колеблется в течения дня и отзывается, как на небольшие неприятности, так и на глобальные. Наравне с этим, кортизол участвует в регулировании:

водно-соляного баланса;

воспалительной реакции;

иммунной функции;

кровяного давления;

обмена веществ;

уровня глюкозы;

циклов отдыха и активности (сна и бодрствования).

К сожалению, обычно об этих функциях кортизола забывают, соотнося его только со стрессовыми ситуациями и обвиняя в последовавших за ними: тусклом цвете лица, высыпания, отеках, наборе веса.

Однако высокий уровень кортизола не означает, что человек болен и даже не сигнализирует о начале патологического процесса в теле. Если вы не выспались или на вчерашней вечеринке были не воздержаны со сладкой, соленой, жирной едой и алкогольными напитками, то гормон откликнется ростом своих показателей. И, да, после праздника и ночи без сна все часто просыпаются с опухшим лицом, но это параллельный, а не завязанный на скачки кортизола процесс.

Откуда тогда отеки?

Прежде, чем грешить на кортизол, нужно учесть, что припухлость часто связана с аллергией и инфекционными заболеваниями, проблемами в лимфатической, метаболической и кровеносной системах, и, конечно, обычным длительным сном / лежанием, из-за которого жидкость скапливается вокруг лица. Если отеки не проходят, то самостоятельно выбирать любую из причин по списку просто не имеет смысла, а лучше обратиться к специалисту на консультацию.

И, кстати, умываться льдом, как антикортизоловые блогеры, не нужно.

«Низкая температура увеличивает хрупкость сосудов и не приносит коже никакой пользы. А чтобы быстро привести себя утром в порядок, лучше использовать ватные диски, смоченные в минеральной воде или ромашковом чае» — рекомендует косметолог Александра Сёмова.

А если уровень кортизола постоянно высокий?

И еще раз: если человек живет не по заповедям ЗОЖ и много переживает, то уровень кортизола может часто подниматься, но организм способен держать его в пределах нормы. Справедливости ради отметим: чтобы гормон не подскакивал постоянно, можно практиковать техники стресс-менеджмента. Но это не избавит от вздутия живота, а позволит расслабиться и просто почувствовать себя лучше.

Генеральная мысль: от отеков, вздутия и высыпаний можно избавиться через ЗОЖ, но эти проблемы связаны с совокупностью факторов образа жизни, а не с неким уровнем кортизола, который нужно снизить.

Чтобы гормональный баланс сбился и начал напрямую отражаться на здоровье, уровень стресса должен быть невероятном высоким и / или влиять должны и другие факторы. К примеру, синдром Кушинга (болезнь, при которой секреция кортизола происходит в избытке) возникает, в частности, из-за наследственности, онкопроцессов, черепно-мозговых травм или длительного приема лекарств, содержащих глюкокортикоиды. Болезнь характеризуется лунообразным лицом (с багровым румянцем) и лишними отложениями в области спины, живота, груди, лица и шеи, а лечится у врача медикаментозно.

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